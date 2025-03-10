Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с Гренадой и Замбией

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча в марте: 19 марта против Гренады и 25 марта против Замбии. Об этом сообщает пресс-служба российской команды. Оба матча будут учтены в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч Россия — Гренада состоится на стадионе «Динамо» в Москве и начнется в 20.00 мск. Матч Россия — Замбия также пройдет на стадионе «Динамо» и начнется в 20.00 мск. Окончательный состав сборной России на эти игры будет объявлен позднее.

Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА и ни разу не участвовала в финальной стадии чемпионатов мира. В 2012 году замбийцы выиграли Кубок африканских наций, но на последнем турнире не вышли из группы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сборная Гренады располагается на 174-м месте в рейтинге ФИФА и также ни разу не квалифицировалась на чемпионаты мира. В 2024 году сборная России уже встречалась с командой Брунея (11:0), занимающей 184-е место в рейтинге.

Напомним, что с 2022 года российская сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Рената Валеева