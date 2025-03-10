«Ак Барс» назвал состав на матч против «Спартака» в Казани

Яруллин и Мифтахов вернулись в «основу»

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на игру со «Спартаком» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в Казани в 19.30 по московскому времени.

Анвар Гатиятулин произвел несколько изменений по сравнению с предыдущим матчем в чемпионате. В основной состав вернулся защитник Альберт Яруллин, пропустивший последние игры команды. Вне состава остались нападающий Егор Коршков и защитник Даниил Журавлев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С первых минут в воротах сыграет Амир Мифтахов, его сменщиком заявлен Тимур Билялов.

Состав «Ак Барса»: Мифтахов (Билялов); Барабанов — Сафонов — Галимов, Миллер — Лямкин; Петан — Семенов — Яшкин, Марченко — Князев; Пустозеров — О’Делл — Терехов, Фальковский — Яруллин; Дыняк — Комков — Кошелев, Замалтдинов — Степан Терехов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 19.30 по московскому времени.

В субботу «Ак Барс» проиграл в Казани омскому «Авангарду» со счетом 0:2. Команда Гатиятулина опустилась на пятое место в Восточной конференции с 80 очками. «Авангард» сравнялся по набранным баллам с казанцами.

Зульфат Шафигуллин