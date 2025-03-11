Галимов: «Спартак» не имел права проигрывать в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов прокомментировал победу своей команды над казанским «Ак Барсом» в матче КХЛ, уточнив, что «Спартак» не имел права проигрывать, особенно после недавних неудач. В понедельник «красно-белые» одержали победу со счетом 5:3, прервав серию из четырех поражений. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Галимов также упомянул, что накануне футбольный «Спартак» проиграл «Рубину» (1:2), и выразил надежду на успех своих коллег.

— Не имеют права две команды «Спартака» здесь проигрывать, — сказал он.

Форвард подчеркнул важность поддержки болельщиков, которые пришли на матч, несмотря на неудачу футбольной команды.

— Когда они заряжали «Я, ты, мы — «Спартак», Москва», то болельщиков «Ак Барса» не было слышно, — добавил Галимов.

Он также рассказал о своем ушибе, полученном в ходе игры, но заверил, что с самочувствием у него все в порядке.

— Если говорить про этот момент, то никогда туда (к своим воротам) не ездил, незачем было начинать, — рассказал хоккеист.

Анастасия Фартыгина