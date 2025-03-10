Болельщики «Рубина» развернули самый длинный шарф в России

Фото: Динар Фатыхов

Во время матча между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» болельщики развернули огромный шарф длиной 541 метр, установив новый рекорд России. Акция, символизирующая единство и сплоченность фанатов вокруг любимой команды, прошла на трибунах «Ак Барс Арены».

В развертывании шарфа по периметру стадиона приняли участие более 700 человек. Официальный результат составил 541,4 метра, что было зафиксировано представителями Книги рекордов России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Результат был зафиксирован и попал в Книгу рекордов России как «самый длинный составной шарф болельщика в России, — говорится в сообщении.

Рената Валеева