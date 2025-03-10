FIE допустила российских юниоров к командному участию под нейтральным флагом

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске российских юниоров к участию в командных соревнованиях под нейтральным флагом. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте FIE.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета FIE, состоявшемся 20 февраля. Согласно заявлению, «нейтральные команды, состоящие из спортсменов, получивших соответствующий статус от исполнительного комитета FIE, будут допущены к участию в командных соревнованиях FIE среди юниоров начиная с чемпионата мира среди юниоров и кадетов в Уси».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В заявлении также подчеркивается, что «нейтральные команды будут выступать под флагом FIE».



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Рената Валеева