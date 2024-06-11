День в истории 11 июня: Исаакиевский собор и самый большой флаг России — в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 11 июня 2024 года
Сегодня проходит Единый приемный день граждан в органах государственного и муниципального управления Татарстана. 11 июня отмечают Всемирный день мотоциклиста и Общероссийский день рассеянного склероза. 54 года назад скончался премьер-министр Временного правительства Александр Керенский, 69 лет назад произошла самая смертоносная авария в истории автоспорта, 190 лет назад началось строительство анатомического театра Казанского университета, 376 лет назад в Москве начался Соляной бунт. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Состоится Единый приемный день граждан в органах государственного и муниципального управления Татарстана.
- На торжественной церемонии наградят победителей пятого юбилейного сезона конкурса детской песни «Балачак җыры».
- Пройдет футбольный матч на Кубок партии «Единая Россия» «Прайм Лига 2024».
- В Галерее современного искусства ГМИИ РТ откроется выставка «Эмерджентность красоты».
- В Нацбиблиотеке РТ в рамках культурной программы Спортивных игр стран БРИКС 2024 начнет работу выставка «Покорившие Олимп. Выставка артефактов из коллекции Владимира Потанина».
- Перед Центром семьи «Казан» раскроют самый большой флаг России — размером 75х50 м.
Кто родился: композитор Штраус и океанограф Жак-Ив Кусто
- 1811 — выдающийся русский литературный критик Виссарион Белинский (скончался 7 июня 1848 года). Он дал толчок развитию истории русской литературы, эстетики и театральной критики. Хрестоматийными стали его оценки творчества лучших русских писателей: Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского и др.
- 1864 — немецкий композитор Рихард Штраус (скончался 8 сентября 1949 года). Особенно он прославился благодаря своим симфоническим поэмам и операм. Был также выдающимся дирижером.
- 1867 — французский физик Шарль Фабри (скончался 11 декабря 1945 года). Вместе с Анри Буиссоном он открыл озоновый слой атмосферы.
- 1910 — французский океанограф и путешественник Жак-Ив Кусто (скончался 25 июня 1997 года). Он создал водонепроницаемые камеры и осветительные приборы, а также изобрел первую подводную телевизионную систему. Совместно с Эмилем Ганьяном Кусто разработал и испытал акваланг. О результатах экспедиций океанограф рассказывал в своих книгах и фильмах.
- 1943 — советский и американский киноактер Олег Видов (скончался 15 мая 2017 года). Участвовал в фильмах «Метель», «Обыкновенное чудо», «Легенда о Тиле», «Транссибирский экспресс», «Всадник без головы» и др. В 1985 году актер переехал в США. Там он продолжал сниматься в кино, в одной из картин его партнером был Арнольд Шварценеггер.
- 1959 — британский актер Хью Лори. Наибольшую известность ему принесла роль главного героя в американском телесериале «Доктор Хаус».
- 1975 — российский пианист-виртуоз Денис Мацуев. Это один из самых популярных пианистов современности, который совмещает в творчестве новаторство и традиции русской фортепианной школы.
- 1981 — генеральный директор Центра информационных технологий Татарстана Альберт Халяпов.
- 1987 — глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев.
Кто скончался: писатель Георгий Вайнер и дирижер Рашид Мустафин
- 1934 — советский психолог Лев Выготский (родился 17 ноября 1896 года). Вокруг Выготского и нейропсихолога Лурии сформировался круг единомышленников — молодых психологов, педагогов, неврологов и физиологов. Позже их назовут культурно-исторической школой, которая определит развитие всей советской психологии. Интересовался Выготский и коррекционной педагогикой — фактически он открыл это направление: впервые заговорил о том, что детей с особенностями в развитии можно и нужно социализировать.
- 1970 — российский политический деятель Александр Керенский (родился 4 мая 1881 года). Он родился в Ульяновске, по окончании гимназии поступил на юридический факультет Петербургского университета. После февральской революции 1917 года стал министром юстиции Временного правительства, а после его реорганизации — и премьер-министром. 1 сентября Керенский объявил Россию республикой. После прихода к власти большевиков и разгрома пытавшихся оказать им сопротивление частей генерала Краснова Керенский отправился на Дон, затем эмигрировал во Францию.
- 1982 — советский актер Анатолий Солоницын (родился 30 августа 1934 года). Снимался в картинах Тарковского «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Также в числе фильмов с участием Солоницына — «Легенда о Тиле», «Восхождение», «Свой среди чужих, чужой среди своих».
- 2009 — младший из двух братьев-писателей Георгий Вайнер (родился 10 февраля 1938 года). Самым известным произведением Вайнеров стал роман «Эра милосердия». Популярности произведению добавил снятый по его мотивам один из самых зрелищных советских многосерийных фильмов — «Место встречи изменить нельзя».
- 2023 — главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мустафин (родился 6 января 1946 года). После окончания Казанского государственного института культуры он был руководителем и дирижером оркестровой группы ансамбля. За годы работы Мустафина в ансамбле оркестр представлял множество оригинальных концертных программ, детских абонементных концертов, а также сольных концертов оркестра.
Праздники: Общероссийский день рассеянного склероза
- Всемирный день мотоциклиста. Традиция отмечать этот праздник появилась в 1992 году, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался — Ride to Work Day, что можно перевести с английского языка как «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
- Общероссийский день рассеянного склероза. Впервые он был проведен в 2010 году и с тех пор отмечается ежегодно. В мероприятиях этого дня принимают участие многие медицинские учебные заведения, медицинские научно-исследовательские институты и центры, учреждения здравоохранения.
События в истории: освящение Исаакиевского собора, исследование Венеры
- 1648 — в Москве начался Соляной бунт. Беспорядки начались с того, что делегация москвичей решила подать челобитную царю на произвол приказных чиновников, в том числе попросить отменить недавно введенный налог на соль. Однако просители были разогнаны царскими войсками. В результате начался бунт, участники которого были недовольны политикой главного советника царя боярина Морозова. В итоге Морозов был сослан в монастырь. Еще одним следствием бунта стало окончательное решение вопроса о созыве Земского собора и составлении нового кодекса законов.
- 1826 — состоялось открытие больницы в доме Ланге у Никитских ворот, в Малом Кисловском переулке. Это была Московская глазная больница — одна из старейших глазных клиник в мире. Первым главным врачом больницы в течение 31 года был Петр Броссе. С 30 декабря 2019 года стационар и большинство подразделений поликлиники переведены в 19-й корпус ГКБ им. С.П. Боткина в организованный Московский офтальмологический центр.
- 1834 — Фома Петонди приступил к своим обязанностям на посту казанского губернского архитектора. В том же году им был построен первый дом — для купца Александрова. Он принимал участие в возведении Казанского Богородицкого монастыря и строил по своему проекту новую колокольню в Кизическом монастыре. Одновременно им выполнялось много частных заказов.
- 1834 — началось строительство анатомического театра Казанского университета. Здание театра — памятник русского классицизма. Построенный в виде прямоугольника с выступающей по фасаду полуротондой, покрытой полусферическим куполом и украшенной восемью колоннами, анатомический театр стал украшением ансамбля зданий университета.
- 1858 — в Санкт-Петербурге освятили знаменитый Исаакиевский собор. Он был провозглашен кафедральным собором Русской православной церкви. С 1937 года храм стал историко-художественным музеем. В 1988 году, впервые после долгого перерыва, в соборе было проведено богослужение, приуроченное к празднованию тысячелетия принятия христианства на Руси.
- 1955 — произошла самая смертоносная авария в истории автоспорта. Погибли 84 человека: пилот Пьер Левег и 83 зрителя, убитые обломками авто. В результате аварии изменился подход к безопасности на соревнованиях, а компания Mercedes-Benz, чьей машиной управлял Левег, на долгие годы покинула автомобильные гонки.
- 1985 — автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры. В результате проведенного аппаратами комплекса научных исследований и экспериментов была подробно исследована атмосфера планеты. На ее поверхности обнаружили тонкий слой пыли. Ученые выяснили, что большая часть Венеры занята холмистыми равнинами, а самые высокие горы поднимаются на 11 километров над средним уровнем поверхности.
- 2021 — президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей или ареста на срок до четырех месяцев за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения.
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