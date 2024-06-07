Аудитор Счетной палаты Татарстана о госзакупках: «Выявляются признаки коррупционных проявлений»

В Казани обсудили ситуацию с госзакупками

Фото: Максим Платонов

Недостаточная компетентность кадров и дефицит образованных сотрудников — две основные проблемы сферы закупок в Татарстане, считает гендиректор Центра по развитию закупок Нияз Газеев. Отсюда и нарушения — за 2023 год Счетная палата республики выявила их на сумму 284 миллиона. При этом за первые пять месяцев 2024 года контрактов заключено на сумму 102 миллиарда рублей. Подробнее о ситуации в сфере закупок региона — в репортаже «Реального времени».

Недостаток кадров и низкий уровень компетенции

Две основные проблемы в сфере закупок Татарстана — это низкий уровень квалификации существующих специалистов и нехватка кадров в целом. Такие выводы озвучил генеральный директор Центра по развитию закупок республики Нияз Газеев.

Он отметил, что центр ежегодно проводит тестирование специалистов по закупкам, а результаты становятся хуже. Так, с 2018 по 2020 год средняя доля правильных ответов среди экзаменуемых составляла 72%, в 2021 году — 71%, в 2022 — 68%, а в 2023-м — 65%.

— Законодательство постоянно совершенствуется. При этом сотрудники не успевают обновить свои знания. Согласно методическим рекомендациям, обучение советуется проводить не реже одного раза в 3 года, — подчеркнул спикер.

Что касается дефицита кадров, по словам Газеева, на сайтах по поиску работы опубликовано около 200 вакансий и всего 80 резюме.

Гендиректор центра сообщил, что на данный момент стартует второй этап проекта кадрового резерва. Сейчас формируется база контрактных управляющих, куда включают действующих сотрудников и студентов, заинтересованных в дальнейшей работе.

Нарушений на 284 миллиона рублей

Возможно, озвученные проблемы повлекли за собой последствия. За 2023 год Счетная палата Татарстана выявила нарушения на 284 миллиона рублей. Выявляются и признаки коррупционных действий, сообщил аудитор органа Александр Якупов в ходе пресс-конференции.

— Несмотря на то, что процедуры закупок на сегодняшний день являются достаточно прозрачными, мы регулярно выявляем факты ненадлежащего исполнения своих полномочий заказчиками при размещении государственных и муниципальных заказов, — заявил он.

При этом сумма в 284 миллиона «не такая большая», считает Якупов. По его словам, она составляет около 6% от общего объема выявленных нарушений. Спикер отметил, что «обращает на себя внимание» структура этих нарушений.

— Какие факты выявляются: завышение объема выполненных работ; принятие товара, не соответствующего условиям технического задания; заказчиками не реализуется право взыскания неустойки за ненадлежащее исполнение контрактов подрядчиками или закупка товаров вообще без проведения торгов. Если мы посмотрим на структуру данных нарушений, можно говорить, что нередко они могут содержать признаки злоупотреблений, халатности, а также признаки коррупционных проявлений, — обратил внимание аудитор.

Так, спикер рассказал об инциденте, произошедшем в прошлом году в Нурлатском районе. В поселении при устройстве тротуаров подрядчики использовали материалы дешевле, чем указано в договоре. В конечном счете это привело к завышению объема выполненных работ на 30% от стоимости контракта.

Якупов предположил, что ситуация может быть связана с низкой осведомленностью заказчика: «не мог распознать разницу применяемых расценок, видов материалов». По его словам, нарушение могло быть неумышленным, и в этом случае стоит привлекать к работе надзорные организации.

— В случае же, когда заказчиком осуществляется приемка и оплата фактически не поставленного товара, <...> можно говорить, что данный вид нарушений практически исключает вероятность совершения неумышленных действий, — заметил аудитор. — Приемка товара предусматривает собой визуальный осмотр, измерительные, оценочные процедуры. Поэтому говорить, что нарушение совершено по незнанию, наверное, неуместно.

По словам Якупова, зачастую при выявлении фактов необоснованных расходов нарушители принимают меры для устранения собственных ошибок.

— Несмотря на устранение выявленных нарушений, мы считаем, что допущение заказчиками таких фактов категорически неприемлемо, — заверил он. — Поэтому Счетной палатой изучены подходы к квалификации выявленных фактов <…> как нецелевое использование денежных средств с последующим применением мер привлечения к административной ответственности.

Татарстан — лидер по эффективности в закупочной деятельности

По данным на 1 июня 2024 года, в Татарстане заключили государственных контрактов на сумму 102 миллиарда рублей. Экономия составила 1,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель председателя Госкомитета республики по закупкам Искандер Багаутдинов.

По его словам, всего заказчики опубликовали извещений на сумму 70 миллиардов рублей. 6,1% от общей стоимости контрактов пришлось на закупки малого объема. Субъекты малого бизнеса заключили 15 тысяч договоров на 35 миллиардов рублей.

— Отмечу, что основная задача развития системы закупок республики заключается в ее совершенствовании как единого механизма, ориентированного на интеграцию бюджетного и закупочного процессов. Важное место в этом механизме занимает централизация закупок, которые не только способствуют экономии бюджетных и внебюджетных средств, но и в значительной мере снижают административную нагрузку на заказчиков, — заявил Багаутдинов.

Спикер отметил, что за пять месяцев татарстанский комитет по закупкам осуществил 247 централизованных закупок на 1,2 миллиарда рублей. Также в рамках соглашений для отдельных юридических лиц орган разместил 199 извещений на сумму 388 миллионов рублей.

Кроме того, по словам Багаутдинова, Татарстан награжден за абсолютное лидерство в индексе эффективности закупочной деятельности региона.

— Ассоциация организаций и специалистов в области муниципальных и корпоративных торгов подготовила рейтинг работы уполномоченных органов в сфере закупок среди 85 регионов страны. Нас оценивали по 18 показателям: доля конкурентных закупок, среднее количество участников конкурентных закупок и доля безрезультативных закупок, — пояснил заместитель председателя Госкомитета.

Напомним, за 2023 год в Татарстане опубликовали 34,3 тысячи извещений о закупках на общую сумму 245,7 миллиарда рублей. Благодаря системе госзакупок удалось сэкономить 4,5 миллиарда рублей.