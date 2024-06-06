Встреча Путина с главами информагентств, серебро УНИКСа, первый случай заражения человека птичьим гриппом A
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 6 июня.
- Владимир Путин в завершение стартового дня ПМЭФ провел первую с 2021 году встречу с главами зарубежных информагентств, которая длилась более трех часов. Обсуждались актуальные для всего мира геополитические вопросы, в том числе вопросы о ситуации с Украиной и возможности принятия мирных соглашений. В ходе встречи Владимир Путин подчеркнул ранее озвученную позицию о том, что Россия всегда была готова к мирным переговорам, и призвал прекратить поставлять Украине оружие. Глава государства дополнил, что в случае прямого участия стран Запада в конфликте против России Москва будет реагировать асимметрично. Он заявил, что в случае остановки поставок западного оружия Украине, конфликт завершится через 2–3 месяца. Кроме того, президент России обратил внимание журналистов на то, что санкции вредят Европе, а не России. В заключение Путин добавил, что Россия стремится войти в топ-4 экономик мира и обязательно этого добьется.
- Казанский УНИКС проиграл московскому ЦСКА в последнем матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 55:66. Столичный клуб стал чемпионом лиги впервые с 2021 года, завоевав 11-й трофей, а УНИКС занял второе место.
- ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2), который был выявлен у жителя штата Мехико. Источник заражения неизвестен, но вирусы A(H5N2) были ранее обнаружены у домашней птицы в Мексике. ВОЗ оценивает текущий риск для населения как низкий.
- Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в розничных магазинах по всей стране на День России, отмечаемый 12 июня. Это предложение основано на улучшении криминогенной статистики в регионах, где уже вводили подобные ограничения на майские праздники.
- В Кемерово в 3.30 по местному времени (7.30 мск) столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали 67 человек, пишет ТАСС. 40 из них были доставлены в больницу, трое находятся в тяжелом состоянии, и еще 10 самостоятельно обратились в травмпункт, сообщил врио главы Кузбасса Илья Сердюк.
- Минцифры намерено ввести процедуру межрегионального переноса мобильного телефонного номера от оператора к оператору. Таким образом, у россиян появится возможность сохранить свой номер при переезде в другой регион страны. Сейчас абоненты могут перенести номер лишь в пределах своего региона.
- Сегодня, 6 июня, в Госдуму внесут законопроект о замене ЕГЭ на государственные экзамены. Авторы считают, что это позволит повысить уровень знаний выпускников и избежать «бессмысленного заучивания». Они также отмечают, что реформа образования с введением ЕГЭ не принесла ожидаемых результатов. В случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.
- Минувшей ночью украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по нефтебазе, расположенной на территории Белгородской области, сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков. Четыре пожарных расчета оперативно погасили пламя. Губернатор отметил, что пострадавших в результате атаки нет.
Олег ИсаковОбщество Татарстан