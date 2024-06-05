Президент России: в случае остановки поставки оружия Украине конфликт закончится через 2-3 месяца
Владимир Путин заявил, что в случае остановки поставки оружия Украине конфликт закончится через 2-3 месяца. Глава государства отметил, что США должны перестать снабжать ВСУ оружием, сообщает ТАСС.
Президент России напомнил, что Киев готов был парафировать проект соглашения в Стамбуле, но в итоге отказался по указке Запада.
Владимир Путин отметил, что причиной данного поступка стало желание западных стран добиться поражения России.
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