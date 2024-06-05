Владимир Путин заявил, что удар по России при участии стран Запада означает их прямую войну против РФ

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что удар по России при участии стран Запада означает их прямую войну против РФ. Глава государства добавил, что в случае таких действий Москва будет реагировать.

Глава государства заявил, что ответ может быть ассиметричным.

Владимир Путин резюмировал, что у России есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву.