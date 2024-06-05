Владимир Путин заявил, что удар по России при участии стран Запада означает их прямую войну против РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что удар по России при участии стран Запада означает их прямую войну против РФ. Глава государства добавил, что в случае таких действий Москва будет реагировать.
Глава государства заявил, что ответ может быть ассиметричным.
Владимир Путин резюмировал, что у России есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.