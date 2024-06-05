Закон «О честной цене», назначение Шойгу координатором ОПК, космонавт-рекордсмен
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 5 июня.
- Сегодня в Госдуму внесут законопроект «О честной цене». Согласно ему продавцов обяжут указывать на ценниках дополнительную информацию о цене товара за общепринятую единицу измерения. Например, за 1 килограмм или за 1 литр.
- Владимир Путин назначил секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса. Глава государства отметил, что работу по проекту поручений в этой сфере необходимо завершить в ближайшее время.
- Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который находится на Международной космической станции (МКС), стал первым человеком в мире, пробывшим в космосе в общей сложности тысячу суток.
- Ночью в штате Махараштра, на западе Индии, разбился истребитель Су-30 МКИ военно-воздушных сил Индии. Пилот и второй пилот успели катапультироваться, однако получили травмы, сообщают местные СМИ. По информации полиции, самолет упал в поле недалеко от села Ширасгаон.
- Компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. По данным РБК, ограничения касаются программы, в рамках которой продовольствие получают страны, оказавшиеся в бедственном положении. РФ выступала в качестве поставщика по этой программе последние два десятилетия.
- В Карском море на севере Красноярского края перевернулся буксир «Байкал». По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, один из членов экипажа пропал без вести, спасены восемь человек.
- Минэкономразвития России ведет переговоры об уменьшении количества человек в туристических группах для безвизовых поездок из России в Китай с пяти до трех и увеличении срока пребывания с 15 до 21 дня. Предложения уже направлены китайской стороне, изменения могут вступить в силу в следующем году.
- У побережья Индонезии были зарегистрированы мощные подземные толчки. Сила землетрясения составила 5,6 балла. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 175 километрах к западу от города Бенкулу, где проживает 309 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
- Сегодня утром силы ПВО уничтожили летевший на предельно низкой высоте БПЛА противника вблизи города Воронежа. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
- Также Минобороны сообщило о сбитии четырех беспилотников. По два в Белгородской и Курской областях.
Олег ИсаковОбщество Татарстан