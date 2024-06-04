Требования к одежде артистов, переговоры Сергея Лаврова в Конго, Скотта Риттера не пустили в Россию на ПМЭФ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 4 июня.
- Депутат Госдумы от партии КПРФ Ирина Филатова на фоне выступления певицы Ольги Бузовой в Уфе предложила ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений.
- Администрация президента Южной Кореи рассматривает возможность приостановки соглашения о снижении военной напряженности на Корейском полуострове из-за запуска Пхеньяном воздушных шаров с мусором, окурками и другими предметами на территорию страны.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго, где проведет переговоры с руководством этой страны. Как пишет ТАСС, вероятными темами обсуждения станут перспективные проекты в энергетической сфере, а также вопросы гуманитарного и военно-технического сотрудничества.
- Нидерландские медики выяснили, что от прямых и косвенных последствий распространения коронавируса в 2020—2022 годах погибло свыше 3 млн жителей в 47 странах Запада, несмотря на все принятые меры, в том числе массовую вакцинацию населения.
- Китайский зонд «Чанъэ-6», впервые в истории собравший грунт на обратной стороне Луны, взлетел с поверхности спутника, передает Синьхуа. Планируется доставить на Землю около 2 кг грунта. Как сообщалось ранее, модуль отработает на поверхности Луны в течение двух дней, после чего вернется на Землю.
- На Филиппинах объявили обязательную эвакуацию для жителей одного из островов из-за вулкана Канлаон. Накануне он выбросил столб пепла и дыма на 5 км, зафиксированы более 40 вулканических землетрясений. Теперь живущим у реки ниже по течению от вулкана грозят сели и наводнения. Уже эвакуированы около 800 человек, отменены десятки внутренних авиарейсов. В соцсетях делятся фото с вулканом и осадками с пеплом.
- Бывшего американского разведчика и инспектора ООН Скотта Риттера сняли с рейса из Нью-Йорка в Стамбул, через который он собирался прилететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, сотрудники американской таможни изъяли у него паспорт, объяснив свои действия указанием Госдепартамента.
- Минприроды предлагает присваивать идентификационные номера домашним животным в России. Владельцев обяжут отчитываться в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии. Данный закон повысит уровень ответственности владельцев животных, считают в министерстве.
- За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО России были уничтожены шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха», также пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории страны — уничтожены пять беспилотников над территорией Белгородской области.
Олег ИсаковОбщество Татарстан