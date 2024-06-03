Сокращение рабочей недели для женщин, запрет товаров с религиозной символикой, рейтинг благосостояния семей
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 3 июня:
- Группа депутатов от фракции ЛДПР сегодня внесет в Госдуму законопроект о сокращении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми рабочей недели на один час — до 39 часов в неделю. Таким образом хотят дать женщинам больше свободного времени, «которым они вправе распорядиться по своему усмотрению».
- «Зенит» обыграл «Балтику» в Суперфинале Кубка России по футболу. Счет открыли калининградцы — на 40-й минуте забил Алекс Фернандес. Питерцы добыли победу в концовке, отличились Нино (81‑я минута) и Нуралы Алип (90+5). В итоге «Зенит» в пятый раз стал обладателем Кубка России и обладателем требла этого сезона — питерский клуб также выиграл РПЛ и Суперкубок России.
- РПЦ и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. Как сообщает «Коммерсантъ», документом запрещается использовать религиозные коннотации для фирменного наименования коммерческих организаций.
- Согласно данным экзит-полов и подсчета первых голосов, на выборах президента Мексики лидирует кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум. Она может стать первой в истории женщиной на посту главы государства.
- Татарстан занял 14-е место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей в 2023 году. Лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Ханты-Мансийский АО, аутсайдерами — Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.
- ВВС Израиля нанесли удары в окрестностях сирийского города Алеппо, сообщило Минобороны Сирии. По данным Центра по мониторингу за правами человека в Сирии, погибло не менее 12 проиранских бойцов.
- По данным Минобороны России, средства ПВО за ночь уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Также, как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ по ДНР, разведывательный БПЛА португальского производства был перехвачен силами радиоэлектронной борьбы вблизи Зуевской ТЭС.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан