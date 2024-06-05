В Казани стартует чемпионат России по прыжкам в воду

Последний старт перед Играми стран БРИКС

Фото: Максим Платонов

С 6 по 10 июня в Казани во Дворце водных видов спорта стартует чемпионат России по прыжкам в воду. Соревнования будут последним этапом отбора на Игры стран БРИКС. «Реальное время» представляет последний национальный старт сезона перед началом череды важнейших международных соревнований.

Спортсмены приехали в Казань с Кубка Белоруссии

Сезон прыжков в воду стартовал в начале года в Саратове — со старта Кубка России. Помимо прочего, он определял состав нашей сборной на выступление в Евразийских играх, которые проходили в Екатеринбурге с 15 по 18 марта. В этих соревнованиях выступали спортсмены более 10 стран, и эти старты стали первыми из четырех международных турниров, в которых принимали участие российские прыгуны.

Далее тренировочные мероприятия прошли в Китае, в городе Гуанчжоу. В мае сборная участвовала в Минске в открытом Кубке Республики Беларусь. Все перечисленные старты стали важнейшими этапами подготовки к Играм стран БРИКС и Всемирным играм дружбы.

Президент Федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что российские прыгуны в воду не примут участия в Олимпиаде в Париже. Сама по себе перспектива стартов на Играх выглядела маловероятной, поскольку россияне не принимали участия в отборочных соревнованиях, пропустив и чемпионат мира по водным видам спорта 2024 года в Дохе.

Сезон прыжков в воду стартовал в начале года в Саратове — со старта Кубка России. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

СК «Синтез» готовится к домашним стартам

Старт в родных стенах будет важен лидерам татарстанской сборной, представляющей спортивный клуб «Синтез» по водным видам спорта, — Александру Белевцеву, Марии Поляковой, Никите Шлейхеру. С разной степенью успеха они принимали участие в перечисленных выше стартах. На Кубке России Шлейхер выиграл запрыги на метровом и трехметровом трамплинах, на вышке. Плюс с Александром Белевцевым они поднялись на вторую ступень пьедестала почета в синхронных прыжках с вышки.

Мария Полякова была третьей в прыжках с трехметрового трамплина и второй в дуэте. В интервью нашему изданию она пояснила, что перед этими стартами получила травму и проходила лечение. Поэтому сомневалась, участвовать ли в Кубке России: «Мы приехали во вторник, но до четверга, когда стартовали, я боролась с сомнениями: прыгать — не прыгать, поскольку никакой уверенности не было. Наконец, внеся заявку, решила: была не была».

Супруг спортсменки, ватерполист Владислав Егоров пока находится в Саудовской Аравии, где готовится к Суперкубку 7 июня. Ранее он успешно выступил в розыгрышах чемпионата и Кубка страны, возможно, приедет и на Игры стран БРИКС в Казани.

Группа ведущих спортсменов по прыжкам в воду в Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важно развивать сотрудничество с Китаем

В контексте проведения соревнований по прыжкам в воду очень важно участие в Играх стран БРИКС представителей Китая. Россия сотрудничает с представителями Поднебесной, включая те же тренировочные мероприятия в Гуанчжоу. Для нас это хороший посыл в сотрудничестве с руководителями китайских федераций по прыжкам в воду. Конкуренция с мастерами из КНР важна в части усовершенствования собственного уровня прыжковых программ. Мария Полякова отмечала, что даже третьи-четвертые номера сборной Китая, которые уже точно не поедут на Олимпиаду, при участии в Играх БРИКС помогли бы поднять уровень конкуренции как минимум до чемпионата Европы. Тем более что по уровню мастерства в Поднебесной нет большой разницы между первым и третьим номерами — они все прыгают хорошо и стабильно.

Ветераны китайского спорта могли бы поделиться и таким знанием, как умение сохранять мотивацию в условиях многолетнего отстранения от международных соревнований, какое было ранее у Китая с 1956 по 1980 год. Но, преодолев его, Китай вернулся на международные старты, сразу же войдя в число лидеров, в том числе в прыжках в воду.

Принятое решение отказа от участия в олимпийских стартах четко очертило приоритеты российских прыгунов в воду на сезон, но оставляет неясность на будущее. В 2025 году пройдет очередной чемпионат мира в Азии, на этот раз в Сингапуре. Нынешний ЧМ проходил зимой, в несвойственные для него сроки, из-за постоянных сдвигов дат прошлых чемпионатов, когда Фукуоку-2021 провели только в 2023 году, а Доха была запланирована на 2023-й. Это непривычно, но прыгуны в воду привыкли, что в предолимпийский сезон всегда проводили Кубок мира, сроки которого были назначены на зимний период, примерно как в текущем году.

