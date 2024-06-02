В Казани более 500 новых растений поглотят 1,4 тысячи тонн углекислого газа

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУР

День защиты детей волонтеры СИБУРа отметили экологической акцией — на территории казанского детского сада №395 было посажено 560 растений. Сотрудники пришли целыми семьями, превратив посадку деревьев в настоящий праздник.

1,4 тысячи тонн углекислого газа

Именно столько СО2 смогут поглотить высаженные на территории детского сада №395 деревья и кустарники за период своей жизни. Так всего за несколько часов веселого времяпрепровождения с семьей и коллегами волонтеры СИБУРа внесли огромный вклад в экологию города.

В волонтерской акции по высадке деревьев и кустарников приняли участие более ста человек. Акция была реализована в рамках проекта «Зеленая формула» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» и Недели экологии «Казаньоргсинтеза».

День защиты детей волонтеры СИБУРа отметили экологической акцией. предоставлено пресс-службой СИБУР

Озеленение Казани — уже стало доброй традицией предприятия. За последние три года нефтехимиками было высажено более тысячи саженцев ели, тополя, клена, липы и других видов деревьев. В этом году состав растений еще более разнообразный: туя, сирень, разные сорта спиреи, гортензия и чубушник.

— Для нас очень важно, что наша деятельность положительно влияет на экологию города, и наши сотрудники вместе с семьями поддерживают эти инициативы. По предварительным оценочным подсчетам, высаженные в этом году растения в рамках сегодняшней акции, способны поглощать в среднем до 10 тонн углекислого газа ежегодно! — рассказал главный эколог «Казаньоргсинтеза» Александр Жалюк.

За последние три года нефтехимиками было высажено более тысячи саженцев. . предоставлено пресс-службой СИБУР

Доброе соседство

Детский сад №395 местом посадки растений выбран неслучайно.

— Этот район является близлежащим нашему заводу, мы за добрососедские отношения. Кроме того, подавляющее большинство сотрудников живут в Кировском и Московском районах, соответственно их дети ходят здесь в садики. А какой конкретно детский сад мы будем озеленять было решено по результатам опроса сотрудников, — рассказали организаторы.

Это уже не первый раз, когда волонтеры-нефтехимики дарят зеленый уют детишкам. В прошлом году они озеленили территории детсадов №101 и 80.

— Для дошкольных учреждений важно создавать благоприятную атмосферу и здоровую среду, в которой дети могут играть, развиваться, а также учиться заботе о природе, поэтому мы говорим огромное спасибо «Казаньоргсинтезу» за такой подарок, — отметила директор МАДОУ «Детский сад №395 комбинированного вида» Ландыш Яруллина.

Перед началом посадки Александр Жалюк провел для всех участников подробный мастер-класс, как правильно сажать растения. предоставлено пресс-службой СИБУР

«Это возможность научить детей бережному отношению к природе»

Сотрудники предприятия проявили большой интерес и с удовольствием приняли участие в экологической акции. Благое дело нужно совершать всей семьей — решили многие из участников акции, а потому пришли на посадку деревьев вместе со своими детьми. Одна из таких — семья Хисамутдиновых.

— Посадка деревьев — это ведь проявление доброты к окружающему миру. Сегодняшняя акция — это возможность научить детей бережному отношению к природе, поэтому мы здесь, — отметила специалист по поддержке руководителей Гузалия Хисамутдинова.

— Зеленый город — счастливые дети, — практически хором объяснили свое присутствие на экологической акции члены семьи Акбаровых.

Многие из участников акции пришли на посадку деревьев вместе со своими детьми. предоставлено пресс-службой СИБУР

— Я в первый раз буду сажать деревья. Мне очень интересно, — добавил маленький Тимур.

Дети, действительно, очень активно включились в процесс: подавали саженцы и с удовольствием поливали почву. Тем более перед началом посадки Александр Жалюк провел для всех участников подробный мастер-класс, как правильно сажать растения.

Организаторы создали для участников максимально комфортные условия: каждому при входе выдавалось все необходимое: начиная от питьевой воды и заканчивая полной экипировкой.

— Я не первый раз участвую в экологических акциях нашей компании и всегда все продумано до мелочей, вплоть до носков, поэтому быть здесь — одно удовольствие, — отметила Гузалия Хисамутдинова.

Организаторы создали для участников максимально комфортные условия. Реклама ПАО «Казаньоргсинтез». предоставлено пресс-службой СИБУР

Высадка деревьев стала первым мероприятием Недели экологии «Казаньоргсинтеза», впереди сотрудников предприятия и жителей города ждет череда экособытий. В насыщенной программе — фотовыставка, дискуссии и экскурсии на производство.