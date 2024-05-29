Нуриевский фестиваль в Казани стал лауреатом приза «Душа танца»

Фото: Максим Платонов

В Москве прошла юбилейная, XXX церемония вручения профессионального балетного приза «Душа танца». Среди лауреатов этого года — Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева в Казани.



Приз вручили директору Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, инициатору и генеральному продюсеру Нуриевского фестиваля Рауфалю Мухаметзянову.

Напомним, церемония вручения практически совпала с завершением XXXVII Нуриевского фестиваля. В эти дни на сцене Татарского государственного академического театра оперы и балета им. М. Джалиля проходят гала-концерты. Артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона представляют программу «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона», посвященную 120-летию со дня рождения выдающегося балетмейстера.

Напомним, 12 мая «Реальное время» побеседовало с Рауфалем Мухаметзяновым, директором ТАГТОиБ, человеком, который в далеких восьмидесятых годах прошлого века начинал в Казани фестиваль балетного искусства и даже предположить не мог, во что вырастет его замысел. Он рассказал нашему изданию о Нуриевском и об удивительной истории премьеры нынешнего года, о воинствующем невежестве и о «взрослении» казанской публики, о новых планах Эльмира Низамова и Резеды Ахияровой и о том, в чем состоит миссия классического театра.

Также «Реальное время» сделало премьера балетной труппы ТАГТОиБ Михаила Тимаева (кстати, тоже обладателя премии «Душа танца») героем рубрики «Портрет», таким образом отдав дань его мастерству и продолжив тему одного из самых авторитетных и долгоживущих балетных форумов в России.



Разиль Самигуллин