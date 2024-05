Куда сходить в Казани в июне: подборки мероприятий

Фото: Реальное время

Лето — не время сидеть дома. В июне казанцев ожидают концерты различных исполнителей, театральные постановки, мероприятия на свежем воздухе и, конечно, главное спортивное событие этого сезона — Игры БРИКС. Подробнее о предстоящих мероприятиях — в материале «Реального времени», который был подготовлен вместе с «Яндекс Афишей».

Концерты

Финальный концерт XIII Международного фестиваля имени Сергея Рахманинова «Белая сирень»

1 июня, Государственный большой концертный зал имени Салиха Сайдашева, 6+

Концертом в первый день лета ГАСО под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского закроют не только фестиваль, но сезон — следующие концерты стартуют только с 30 августа. Солистом выступит пианист, народный артист России Денис Мацуев. В программе = произведения Альфреда Шнитке и Сергея Рахманинова.



Рок-концерт №2

17 июня, Театр на Булаке, 16+

Оркестр молодёжного Театра на Булаке представляет обновленную программу. Музыканты исполнят культовыми песни таких групп как System of a Down, Blink-182, Rammstein и других.

The Beatlove

26 июня, Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, 12+

Трибьют-шоу The BeatLove — первый и единственный в России официальный трибьют группы The Beatles. На концерте прозвучат композиции Help, Yesterday, Twist and Shout, Come Together, Yellow Submarine, Hey Jude, Back in the USSR и другие хиты легендарной группы.



Концерт юниор-оркестра Казанской государственной консерватории

1 июня, Присутственные места Казанского Кремля, 0+

Юниор-оркестр под управлением Евгения Афанасьева — коллектив, объединяющий учащихся средних и старших классов Средней специальной музыкальной школы и студентов Казанской государственной консерватории. В День защиты детей вместе со сводным хором ССМШ и детских музыкальных школ №1 и №5 музыканты исполнят любимые всеми детские песни — «Прекрасное далеко», «Чунга-Чанга», «Крылатые качели», «Песенка о веселом ветре», «По секрету всему свету» и многие другие.

Баста

9 июня, Ак Барс Арена, 16+

На сцене прозвучат всеми любимые хиты, начиная с альбома «Баста 1», заканчивая самыми последними песнями: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная» кавер «На заре» группы «Альянс» и т.д.

Михаил Шуфутинский

2 июня, Казань Экспо, 12+

Зрителей ожидают такие хиты, как «Третье сентября», «Кольщик», «Гуляй, братва», и другие композиции, пропитанные знакомыми каждому темами жизни, любви и судьбы.

Спорт

Спортивные игры БРИКС-2024

11-24 июня, Спортивные объекты Казани, 6+

В этом году Игры соберут в столице почти 5 тысяч атлетов из более чем 50 стран мира, которые разыграют 380 комплектов наград в 29 видах спорта.

Постановки

Мнимый больной

27 июня, Театр им. Качалова, 16+

«Мнимый больной» — комедия-балет Мольера и Марка Антуана Шарпантье, рассказывающая о лицемерии и глупости, которые окружают главного героя.

Десять

6 июня, Особняк Демидова, 18+

Спектакль по мотивам знаменитого романа «10 негритят» Агаты Кристи. Действие разворачивается на отдаленном острове, куда приезжают десять незнакомцев по приглашению таинственного хозяина..

Пиковая дама

6 июня, Театр им. Качалова, 12+

Спектакль, поставленный по мотивам одного из величайших произведений русской классической литературы — повести Александра Сергеевича Пушкина. Молодой офицер Герман, одержимый желанием легких денег, узнал, что пожилая графиня Анна Федотовна Томская владеет удивительной тайной: она может назвать три карты, ставя которые в игре непременно сорвешь куш. Герман готов на все, чтобы заполучить заветную комбинацию.

Пять вечеров

27 июня, Театр им. Качалова, 12+

Спектакль по пьесе Александра Володина «Пять вечеров» в постановке Ильи Славутского — трогательная и душевная история о любви, надежде и втором шансе на счастье. История начинается с неожиданной встречи двух людей, потерявших друг друга много лет назад.

На крыше леса

27 июня, Театр на Булаке, 18+

«На крыше леса» — моноспектакль, основанный на реальных событиях, который был написан и сыгран Марселем Касимовым. Зритель оказывается вместе с главным героем в лесу, в котором они остаются совершенно одни, не считая зверей.

Выставки

Музей истории государственности Татарстана

До 1 июля, Музей истории государственности Татарстана, 16+

Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан посвящён развитию и становлению татарской государственности, а еще развитию этноса, религии и традициям татарского народа. Экспозиция охватывает период более 2000 лет, представляя богатое культурное наследие татар и их предков. В музее можно увидеть реконструкцию трона казанских ханов, чешскую монету X века, являющуюся одним из множества свидетельств многовековой истории Казани, а также образцы татарской письменности XVI века, выполненные арабской графикой.



«Сальвадор Дали. Король сюрреализма» и «французский импрессионизм»

До 10 июня, Artplay Media, 6+

Первая часть экспозиции посвящена Сальвадору Дали, художнику, чье имя стало синонимом направления сюрреализм. Во второй части выставки гостей ждут работы ведущих мастеров французского импрессионизма — Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, Эдгара Дега и других новаторов своего времени.

Город гения

До 28 июля, Галерея современного искусства, 12+

На выставке представлены произведения трех петербургских художников: Анатолия Давыдова, Андрея Бодрова и Людмилы Давыдовой, которые написали портреты русских писателей и поэтов, связанных с Санкт-Петербургом — Пушкина, Гоголя, Блока, Цветаевой, Пастернака, Ахматовой, Мандельштама и других.



Эмерджентность красоты

До 8 сентября, Галерея современного искусства, 0+

Эмерджентностью называется явление, когда в системе возникают новые свойства или поведение, которые не характерны для отдельных ее частей. Выставка основана на работах из уникальной коллекции современной мозаики, собранной Исмаилом Ахметовым в течение нескольких десятилетий. В ней произведения авторов из разных стран мира: России, Италии, Японии и других. Гости галереи увидят работы итальянских мастеров из Равенны — Марко Бравуры, Вердиано Марци и Марко Де Луки, их последователей, а также многие другие произведения в оригинальных стилях и жанрах.

Стендап

Я не вывожу

13, 30 июня, Stand Up Kazan, 18+

Стендап-шоу «Я не вывожу» — это своего рода групповой сеанс, где комики и психологи вместе разбирают популярные запросы людей. В рамках шоу комики делятся своими личными историями и шуточными размышлениями на темы, с которыми каждый сталкивается в повседневной жизни. Психолог же дополняет юмористические высказывания профессиональными комментариями, делая обсуждение не только весёлым, но и познавательным.



Импровизация

16 июня, Stand Up Kazan, 18+

На одной сцене соберутся самые весёлые комики или, как они называют себя сами, балагуры. Эти мастера комедии уже не раз доказывали, что могут вызвать настоящие приступы смеха своими импровизациями, и теперь они готовы попробовать себя в новом формате — Jam.



Comedy Crew. Лучшие шутки

7, 14 июня, Comedy Crew, 18+

Comedy Crew представляет вам подборку лучших шуток от самых талантливых стендап-комиков города. Со сцены прозвучит только отточенный и проверенный материал.



Разговоры

4, 11 июня, Comedy Crew, 18+

Разговоры — это комедийное шоу, где нет заранее прописанного сценария. Стендап-комики на сцене общаются не только между собой, но и разговаривают с гостями, придумывая шутки по ходу разговора.



Маргарита Родина

9 июня, Stand Up Kazan, 18+

Маргарита Родина — талантливая стендап-комик, участница «Женского стендапа» на ТНТ, уже прославилась своей харизмой, остроумием и чувством юмора.

Детские

«Ялкын Фест»

1 июня с 10:00 до 16:00, территория Казанского Кремля, 0+

В программе детско-подросткового фестиваля, приуроченного к 100-летию журнала «Ялкын» — мастер-классы, работа детского этномаркета, дефиле в национальных костюмах, игры народов Поволжья, спортивные соревнования и много другое.

Ночь перед Рождеством

7 июня, Экият, 12+

Спектакль по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» — одно из самых чарующих и волшебных произведений Н. В. Гоголя. В центре сюжета — кузнец Вакула, который ради любви к капризной красавице Оксане отправляется в незабываемые приключения.

Гарри Поттер и меч Гриффиндора

До 25 августа, «Че за квест?» в Профессорском, 12+

Квест «Гарри Поттер и Меч Гриффиндора» — это находка для всех фанатов саги о мальчике, который выжил. Перед участниками стоит важная задача — найти легендарный артефакт.

Кошкин дом

20 июня, Экият, 0+

«Кошкин дом» — яркий и поучительный спектакль по мотивам сказки Самуила Маршака. Это история о Кошке, хозяйке богатого и красивого дома, которая любит принимать гостей.

Страна чудес Алисы

16, 19 июня, Экият, 6+

Спектакль «Страна чудес Алисы» по мотивам романа Льюиса Кэрролла — это сон Алисы. В нем Алиса не согласна мириться с жестокостью сверстников и несправедливыми порядками школьного двора.

Теремок

9 июня, Экият, 0+

Спектакль по мотивам сказки Самуила Маршака учит юных зрителей простым, понятным и необходимым истинам: доброте, дружбе, храбрости, защите слабых и обездоленных.



Мероприятия на свежем воздухе

Сабантуй

23 июня, 0+

Сабантуй (День плуга) — традиционный татарский и башкирский праздник. В этом году его совместят с закрытием Игр БРИКС. В прошлом году казанский Сабантуй посетили 175 тысяч человек.

День закаливания в новых купелях на Большом Голубом озере

22 июня, экоцентр на Большом голубом озере, 18+

Любой желающий сможет научиться делать практики правильно вместе с одним из самых крупных сообществ по закаливанию в Казани. Также желающих ждет практика лесотерапии и чайная церемония вместе с Дмитрием Никитиным, психологом и преподавателем практик осознанности, основателем центра экопрактик «Основа Основ».

Вторая орнитологическая экскурсия

2 июня, 10.00, набережная озера Кабан, 0+

Прогулку будет вести орнитолог, член Союза охраны птиц России София Хохлачева. Она расскажет о водоплавающих и околоводных птицах, их миграции, местах зимовок и формировании пар у моногамных видов.

Летний книжный фестиваль

8-9 июня, с 11:00 до 19:00

Мероприятие традиционно организовывается совместно с Центром современной культуры «Смена» и Национальной библиотекой Татарстана. В этом году фестиваль охватит несколько локаций, главной станет парк «Черное озеро», где пройдет традиционная книжная ярмарка.

