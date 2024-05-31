Россия — четвертая экономика мира, мандат депутата Госдумы для главы Мамадыша, вердикт Трампу
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 31 мая:
- Присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Они признали его виновным по всем 34 пунктам обвинения, сообщает телекомпания CNN.
- Президент США Джой Байден втайне разрешил украинским властям наносить удары американским вооружением вглубь российской территории, сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники. По их словам, речь идет о соседних с Харьковской областью российских районах.
- Генеральный совет «Единой России» передал освободившийся после ухода Елены Ямпольской на должность советника президента России мандат депутата Госдумы главе Мамадышского района Татарстана Анатолию Иванову.
- Китай отказался принимать участие в швейцарской конференции по Украине, сообщает Reuters. Это связано с тем, что на мероприятии не будут присутствовать представители России.
- Российская экономика по паритету покупательной способности поднялась на 4-е место, потеснив Японию, и сохранила свои позиции. Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу выйти на 4-е место среди экономик мира по ППС, и кабмин должен подготовить меры для достижения этой цели до 31 марта 2025 года.
- Банк России поддержал ипотечные каникулы на полтора года для семей с детьми. Эта мера позволит снизить долговую нагрузку на родителей при рождении второго и последующих детей до достижения ими возраста полутора лет, сообщили РИА «Новости» в ЦБ.
- Рабочий день должны сокращать из-за жары. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил РИА «Новости», что такой законопроект внесут в Госдуму. Рекомендации Роспотребнадзора станут обязательными для работодателей. При жаре в 28,5 градуса рабочий день будут сокращать на час, при 29 градусах — на 2 часа, а если на термометре выше 30,5 градуса — на 4 часа.
- Новый налоговый вычет смогут получить россияне, которые одновременно сдали нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и прошли диспансеризацию. Он составит 6 000 рублей в год. Это следует из законопроекта Минфина, предусматривающего поправки в Налоговый кодекс России.
- В законопроект «Об охране голоса» внесена норма, позволяющая использовать записи голосов граждан после их смерти в общественных интересах без согласия родственников. Законопроект разработан Альянсом в сфере ИИ и Национальной федерацией музыкальной индустрии. Об этом «Ведомостям» рассказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
- За ночь дежурные средства ПВО уничтожили пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 БПЛА над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны. Также по одному беспилотнику самолетного типа сбито над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.
Рената ВалееваОбщество