Екатерина Мурашова: «Тот, кто начнет продавать родителям обучение детей интернету, разбогатеет!»

Семейный психолог и автор книг для родителей Екатерина Мурашова рассказала о жизни детей в виртуальном мире

Фото: Динар Фатыхов

Екатерина Мурашова — семейный психолог и автор книг для детей и родителей. Она больше двадцати лет работает с детьми. Этой весной в издательстве «Самокат» вышло несколько книг Мурашовой, в том числе «Детство в режиме онлайн». В ней психолог рассказывает, что делать родителям и как реагировать, когда ребенок постоянно «в телефоне». Этой теме и была посвящена лекция Екатерины Мурашовой, которая прошла в Национальной библиотеке РТ во время Всероссийского библиотечного конгресса.

Гаджет — это новый орган

Свою лекцию Екатерина Мурашова начала с констатации факта (для многих очевидного): современные люди живут в двух мирах одновременно — это мир, в котором живет наше биологическое тело и который мы воспринимаем с помощью органов чувств, и виртуальный мир, который мы воспринимаем только с помощью зрения и слуха. А наш аватар в виртуальном мире сильно отличается от биологического тела.

— Была такая максима во время перестройки: плюрализм в одной голове называется шизофренией. Стараясь не впасть в это веселое состояние, мы живем в двух мирах, — привела сравнение Екатерина Мурашова.

Но для людей, которые родились еще до того, как интернет прочно вошел в нашу жизнь, смартфон или планшет — это инструменты. К примеру, если нам нужно что-то порезать, мы берем ножницы, режем, а потом кладем их на место. Аналогично взрослое поколение использует гаджеты. Сделали фото, выложили в соцсеть, отложили смартфон. Можем иногда заглядывать и проверять, какой комментарий оставили и сколько лайков поставили, все. А вот дети, которые родились уже в эпоху интернета, по словам Мурашовой, относятся к гаджетам совсем по-другому.

— Для них смартфон не инструмент. Точнее, инструмент, но не только. Для них смартфон — это то же самое, что нож для разбойника с большой дороги, что конь для средневекового рыцаря, что топор для профессионального плотника. Для них гаджет — это часть их жизни, практически орган. Без него современные дети не могут быть теми, кем они себя воображают, кем они себя чувствуют. То есть рыцарь без коня, плотник без топора и разбойник без ножа теряют свою идентификацию, — рассказала Екатерина Мурашова.

Когда родители в гневе угрожают выкинуть телефон или разбить о стену, дети слышат это, по словам Мурашовой, как «я тебе руку отрублю», «глаз выколю». Такая угроза от родителей вызывает у детей панику, аналогичную страху потерять жизненно важный орган для взрослых.

Три лесные стратегии

Вероятно, многие из читающих этот текст, угрожали ребенку тем, что заберут у него телефон. Признаться в этом не стыдно. Хотя бы в силу того, что отношение к гаджетам у родителей и детей разное. При этом родители часто видят в смартфоне не только инструмент, но и опасность. Что же делать в такой ситуации?

Екатерина Мурашова видит три стратегии того, как родители подходят к вопросу взаимодействия детей с виртуальным миром (а гаджет как инструмент входа в этот мир). Она изложила эти стратегии через метафору леса. Рядом с небольшой деревней находится лес. Взрослые в него ходят по своим делам: нарубить дрова, собрать грибы и ягоды. В деревне рождаются дети, они видят этот лес, и он привлекает их внимание. По первой стратегии взрослые решают пугать детей лесом. Там живет Баба-Яга, она детей жарит в печке и ест. А еще там Леший, Кикимора и много другого ужаса. Но когда дети достигают подросткового возраста и начинают создавать группы, то велика вероятность, что они пойдут в этот лес и будут там искать Бабу-Ягу, потому что ничего другого им про лес не рассказывали. И конечно же, они ее найдут, потому что кто ищет, тот всегда найдет. Кроме Бабы-Яги, в лесу еще можно найти другие страшные вещи: утонуть в болоте, попасть в капкан и т. д. Те, кто из леса все-таки выйдет, как-то приспособятся и удивятся, что никто им не рассказал, например, про заросли малины.

Вторая стратегия чуть менее кровожадная. По ней родители про лес вообще ничего не говорят, как будто его не существует. Но сами в него ходят, малину собирают, грибы, травы лесные. Дети поинтересуются, откуда малина? Оттуда! Это не обсуждается. В определенном возрасте группа детей также отправится в лес. Бабу-Ягу в этот раз они искать не будут, потому что про нее никто не рассказывал. Теперь ими будет двигать простой исследовательский интерес: что найдут — то и интересно. Кто-то волчьи ягоды попробует, кто-то найдет снаряд Второй мировой войны и бросит его в костер. Пострадают, но в итоге тоже адаптируются.

По третьей стратегии четырехлетнего ребенка отец берет за руку и ведет в лес, где рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя. Говорит про волчьи ягоды, малину, поганки, травы. Показывает, как дрова рубить, как болото обходить, что делать, если медведя встретил. Ребенок подрастает и уже не хочет идти в лес с родителями, а идет туда с друзьями. Как и в предыдущих двух случаях. Может ли с ними случится что-то нехорошее в лесу? Может. Но эти риски сведены к минимуму, потому что лес для них понятный, они обучены поведению в лесу.

Метафора ясна. Лес — это интернет. И родителю вроде как нужно обучить детей пользоваться этой прекрасной и ужасной штукой. Но проблема в том, что родители сами не очень хорошо им владеют.

— До большего количества родителей будет доходить, что нельзя делать вид, что леса нет и нельзя пугать лесом. Тот, кто начнет продавать родителям обучение детей интернету, разбогатеет! Но пока такого человека нет, — отметила Екатерина Мурашова.

А что делать сегодня?

Главная проблема родителей, по мнению Мурашовой, — это страхи. Родители уверены, что если их дети будут постоянно сидеть в телефоне, то начнут отставать в развитии, не научатся выражать свои мысли, перестанут учиться и много других страшилок. И родители транслируют эти страхи на детей. Что же тогда делать? Отвлекать их внимание от телефона?

— Детство исторически и географически разнообразно, и в каждой точке вырастают нормальные люди. Это значит, что у наших детей нет специальных требований к тому, сколько времени им уделяет мать, сколько у них игрушек, свободного времени, и даже со скольких лет они начинают работать. А что же тогда нужно всем детям? Им нужна определенность в жизни. Мы обязаны сообщить нашим детям, как устроен мир, в который они попали. Не в плане политического устройства, исторических перспектив и религиозного многообразия. А объяснить тот мир, который у ребенка, и по тем пунктам, которые ему важны. Родитель должен сообщить, на что ребенок может рассчитывать, а на что не может. Если вы решили, что ребенок не будет есть конфеты, потому что они портят зубы, то это ваше право. Просто сообщите ребенку, что его детство в семье пройдет без конфет, — объяснила Екатерина Мурашова.

Но мнение, что в отношении конфет, что времени на гаджеты, может измениться. И если родитель решил давать по одной конфете в день, то об этом тоже нужно сообщить. И главное — придерживаться заявленных правил. Мурашова сказала, что нет правильных и неправильных решений. Есть только ответственность за свой выбор. Аналогично с гаджетами. Можно разрешить пользоваться ими бесконтрольно или выделить определенное время. Здесь нет плохого или хорошего решения. Каждый родитель выбирает тот вариант, который для него уместен. Но и берет ответственность за свой выбор.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».