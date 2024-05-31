«Если человек хочет носить никаб — пожалуйста, но детям объясню, что не стоит этого делать»

Наиболее консервативная форма мусульманской одежды стала темой законопроекта в Госдуме

Тема никабов внезапно стала актуальной для депутатов Госдумы: в парламент внесли законопроект, по которому субъекты России могут запрещать носить в общественных местах и государственных организациях религиозную или другую одежду, которая полностью или частично скрывает лицо. Татарстанские эксперты считают, что такой выбор должен делать сам человек, а в правительстве убеждены, что ограничение может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания.

«Считаю, что никабы в России должны быть запрещены»

Еще в апреле депутат от КПРФ Михаил Матвеев направил запрос в МВД о запрете ношения одежды, скрывающей лицо. Парламентарий подразумевал предметы религиозной одежды: никаб — головной убор, в котором есть только узкая прорезь для глаз, и паранджу — длинный халат, закрывающей все тело, с сеткой, скрывающей лицо. Впрочем, вопрос формулировок пока что открыт.

В министерстве ответили, что не располагают сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности.

20 мая председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете» заметил: «Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены».

24 мая заместитель председателя Духовного управления мусульман, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию: «Если официальными органами будет выявлена связь ношения никаба с ростом риска экстремизма, и как итог запрет никаба послужит сохранению жизней наших граждан, то Духовное управление мусульман готово поддержать предложение В. Фадеева, отказавшись от желательного (в данном случае — ношение никаба) в пользу обязательного, то есть сохранения жизни и здоровья людей».

Матвеев позже ответил в комментарии «РБК», что в законопроекте слова «никаб» не будет. Запрет касается любых предметов, скрывающих лицо в общественных местах, кроме медицинских масок и спецодежды при исполнении.

В татарской традиции ислама женщины лица не закрывают. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И в школах запретить

28 мая заместитель председателя Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в парламент законопроект о том, что субъекты России могут запрещать ношение в общественных местах и государственных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо. Также готовятся поправки в КоАП РФ, предусматривающие минимальный штраф в сумме 10 тысяч рублей.

В пояснительной записке указано, что это необходимо, «учитывая текущий высокий уровень террористических угроз (в ряде субъектов Российской Федерации введен бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности)». А скрытое лицо не может быть идентифицировано камерами видеонаблюдения.

Также указано, что хиджаб и никаб запрещены в Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, паранджа — в общественных местах в Узбекистане, а в Казахстане хиджаб нельзя носить в школе.

Кроме того, законопроект предлагает устанавливать запреты на такую одежду в образовательных организациях, если более половины членов совета родителей или законных представителей несовершеннолетних обучающихся, студенческих советов проголосуют за.

Объясняется это тем, что «в некоторых случаях религиозная одежда может становиться причиной дискриминации или буллинга среди учащихся».

Нельзя не заметить, что это напоминает традиционный комментарий, что ношение юбок провоцирует насильников.

Журнал «Ялт-Йолт», 1910 год. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«В традиционной культуре не было одного правильного костюма»

В ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы РФ, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, указывалось, что введение подобных ограничений может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания.

— Ношение разнообразных по форме головных уборов, включающих волосники, покрывала и шапки — для народного костюмного комплекса татар данная реалия являлась нормой, — говорит научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории АН РТ Дина Гатина-Шафикова, — Как писали классики татарской этнографии, в отличие от девичьих, женские призваны были закрывать не только голову женщины, но и ее шею, плечи и спину. А так называемый чапан с плеча мужа, накидываемый замужней татаркой, выходящей на улицу, был типичен в одежде вплоть до начала ХХ столетия.

— Сегодня появилась тяга к сохранению своего наследия и, возможно, его репрезентации в одежде XXI столетия, — продолжает Гатина-Шафикова. — Реализуются разные проекты, причем при господдержке, где мы не только рассказываем, но и воссоздаем костюмы XIX века. Возможно, для многих они уже не узнаваемы, так как мы воспитаны на советском прошлом, с усредненным сельским и городским сценическим костюмом. Очень страшная фраза «вот так татарки не ходили, и вообще — это все привозное, не наше». Я знаю много молодых девушек и взрослых женщин, которые стараются миксовать современный стиль и традиции татарского костюма, причем они как носят платок, так и нет.

— В каком старинном источнике не посмотри, везде найдется информация о закрытии лица, тела, благовоспитанность, — поддерживает ее Ильдар Шафиков, историк, начальник информационно-издательского центра Болгарской исламской академии. — В фотографиях, текстах отражены правила, методика сокрытия тела. Нельзя сказать, что такого раньше не было. Мне кажется, что людей можно убедить, только если поставить их перед фактом.

В своем телеграм-канале «Байки от бабайки» историк делится вырезками из дореволюционной печати на эту тему. К примеру, это карикатура 1910 года, в которой прогрессивные татары из журнала «Ялт-Йолт» высмеивают одетых в никабы женщин.

— Но никогда нельзя забывать, что в традиционной культуре не было одного правильного костюма, он менялся вместе с обществом и впитывал в себя все модные и культурные особенности, присущие определенному периоду, — резюмирует Гатина-Шафикова.

«Платок и длинная юбка — это традиционная одежда коренных народов России»

— Во время учебы нам запрещали носить никаб, — говорит театральный режиссер, выпускница медресе «Мухаммадия» Амина Миндиярова, — и я тоже против. Потому что в исламе об этом не написано, указано, что все должно быть закрыто, кроме лица и кистей рук. Закрывание лица — это уже какой-то фанатизм, крайность, которая не поощряется в исламе. Это традиции отдельных арабских стран, особенности менталитета, вероятно, поскольку в пустыне тебе необходимо закрывать лицо от песка.

— Да, раньше в медресе никаб запрещали, теперь это разрешается, хотя преподаватели с этим борются, — говорит Миндиярова. — Последние 5 лет на это есть мода. Я отрицательно отношусь. Если человек хочет носить никаб — пожалуйста, но своим детям я объясню, что этого не стоит делать. И защищать девушек, которые хотят носить никаб, я бы не стала.

— Часто звучат доводы, мол, раньше так не одевались, — говорит адвокат Руслан Нагиев. — Платок и длинная юбка — это традиционная одежда коренных народов России. И женщине самой решать: хочет она их носить или нет, — указывает адвокат Руслан Нагиев. — В дореволюционное время женщинам не запрещали носить и платки, и паранджу. Все это началось в советское время, во время борьбы с религией. Это может быть ящик Пандоры — сегодня запретят никабы, а завтра? Я бы не рекомендовал женщинам носить никаб, но запрещать это на законодательном уровне — это противоречит правам человека. И, конечно, я за одежду, которая соответствует обязательным нормам ислама, когда закрыто все тело, кроме лица и кистей рук (хиджаб).