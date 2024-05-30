«Стрела-Ак Барс» стартует в новом розыгрыше Кубка России

Стрелки выходят на матч. Фото: Динар Фатыхов

Завтра, 31 мая, действующий обладатель Кубка России — казанская «Стрела-Ак Барс» стартует в новом розыгрыше Кубка страны. В дальнейшем календарь чемпионата оставляет казанцам три матча в июне — с Пензой и двумя командами Красноярска, которые совершенно точно будут в полуфинале чемпионата. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о новом старте «стрелков».

Стартуем в Новокузнецке

Перед стартом в Кубке страны «Стрела-Ак Барс» заняла промежуточное второе место в таблице. Сейчас буквально каждая игра может решить своим исходом распределение в тройке сильнейших. У красноярского клуба «Енисей-СТМ» 54 очка и единственное поражение от казанской команды. У «Стрелы-Ак Барса» 53 очка и единственное поражение от красноярского «Красного яра», идущего третьим. У красноярцев 50 очков и единственное поражение от «Енисея-СТМ». «Стрелкам» предстоит в следующем туре принять пензенский «Локомотив» 8 июня, после чего улететь в Красноярск и путешествовать там между левым и правым берегами Енисея: 16 июня нас принимает «Красный Яр», 30 июня мы будем гостить у «Енисея-СТМ». При успешном итоге выездных встреч, можно выйти на первое место, при неудачах — отдать второе. Ниже не опустишься, слишком надежно расположилась на четвертом месте Пенза. Хотя и рядом московские динамовцы, но предположить, что они сдвинут «Локомотив» с четвертого места, может очень большой оптимист.

При этом представители федерального профильного канала верят в динамовцев, выбрав именно их кубковый четвертьфинал для показа у себя на экране. В соперниках будет финалист прошлого розыгрыша — «Красный Яр», в памяти сенсационная победа в прошлом году над «Енисеем-СТМ». В прошлогоднем четвертьфинале была одна пара, исход в противостоянии которой был не ясен до последних секунд. «Локомотив» из Пензы обыграл дома «ВВА-Подмосковье» 22:20. Но на исходе матча Ислам Абдулкадиров ошибся в исполнении штрафного удара. Когда мяч пролетел мимо цели, его команда — мимо полуфинала. И вот сейчас снова жребий свел эти два коллектива в Пензе, на радость местной публике.

Единственное поражение произошло после победы в финале Кубка

Что касается самого чемпионата, то у Пензы неблагоприятная перспектива играть в его рамках полуфинал и матч за медали в гостях, зато есть плюс в том, что она уже сейчас может готовиться к этому сценарию. Никакой смысловой нагрузки для нее оставшийся календарь нести не будет. А вот у Казани возможностей для маневра не будет. Единственное поражение в сезоне по регби-15 команда потерпела сразу же после сложнейшего финала Кубка России, попытавшись дать отдохнуть игрокам основы в первом тайме с «Красным яром».

Единственное поражение в сезоне по регби-15 команда потерпела сразу же после сложнейшего финала Кубка России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В завершение первой части отметим любопытную деталь: казанские команды стали часто ходить на матчи друг друга. Регбисты побывали на УНИКСе и гандболе, и это было алаверды на приход гандболистов на победный матч чемпионата страны с Новокузнецком. Да и есть в казанском гандболе и регби человек, объединяющий своей персоной эти клубы. Ватерполисты «КОС-Синтеза» завершали насыщенный день с посещением мероприятия у раиса Татарстана — экскурсией по «Казаньоргсинтезу» и походом на футбол «Рубина».

Сборная Татарстана на студенческом чемпионате Европы

Также в числе друзей «Стрелы-Ак Барс» студенческая регбийная команда «Крылатые барсы», чье существование напоминает об историческом факте — проведении в Казани первого в истории Кубка Европы среди студенческих команд. Это отсылка к событиям 2001 года, когда организаторов прельстили тем, что на нем сборная Татарстана сможет выступить отдельной командой, на равных правах со сборной России.

— Инициатором проведения этих стартов выступил главный тренер сборной России Эдгард Татурян. По его инициативе мы стали хозяевами первого Кубка Европы среди студенческих команд, а я опробовал на себе еще и обязанности диктора на стадионе, — рассказывал «Реальному времени» ветеран казанского регби Евгений Гордиенко. — Правда, рядом со мной сидел тренер женской команды Виктор Бабаян, который пришел на трибуны и как начал кричать: «Россия, вперед», что я не выдержал, сказав ему, что он мешает работать. Темпераментный Бабаян не послушался, заявив, что своих надо поддерживать и гнать в атаку, после чего я не выдержал снова и ушел с рабочего места.

Прорыв Эдди Людика. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, инициативу Татуряна поддержал руководитель Михаил Гарбуз и руководитель республиканского Госкомспорта Ханиф Муртазин, «из-за чего республика активно включилась в организацию турнира».

Рассказывая о международном турнире по хоккею с мячом 2000 года на призы правительства России, наше издание писало, что во времена СССР принято было делегировать подобные турниры разным газетам. «Шайбу» — газете «Известия» с 1969 года, хоккей с мячом — газете «Советская Россия» (с 1972-го), а в регби старт был дан в 1974 году на призы газеты «Социалистическая индустрия». И шестой по счету турнир в 1979 году принимала столица автономной ТАССР, куда приехали сборные Советского Союза, РСФСР и Польши.

Годом ранее татарстанцы сыграли в составе российской сборной на Кубке (чемпионате) мира. В сборной было два костяка. Из игроков «Стрелы», а также австралийцев Джоргаса, Донована, Кемпбелла, Рубина, Руллиса, Сайглера, Финдлея, которых привлекли для усиления команды.

Вячеслав Арташин, Рустем Гарифуллин (его сын Ислам Гарифуллин сейчас тренирует в Перми), Роберт Ильясов, Павел Калашкин, Михаил Митрофанов, Валерий Носов, Максим Романов, Алексей Утратенко, Ринат Шамсутдинов, под руководством тренера Игоря Петрушинина (их сыновья Булат Шамсутдинов и Арсений Петрушинин играют за нынешнюю «Стрелу-Ак Барс») были в основе сборной Татарстана, финишировавшей на втором месте после Англии. Далее в воспоминаниях очевидцев возникают разногласия. У Татуряна места с третьего по шестое расположились следующим образом: Россия, Ирландия, Уэльс, Шотландия. У принимающей стороны: Шотландия, Уэльс, Россия, Ирландия, Австралия (вне зачета).

Организаторов прельстили тем, что на Кубке Европы Татарстан сможет выступить отдельной командой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2003 году в Казани прошел товарищеский матч между сборными Татарстана и США, инициатором проведения которого выступил новый президент Регбилиг Ахмет Камальдинов, бывший игрок «Динамо», ныне президент этой же команды в регби-15.



Джаудат Абдуллин