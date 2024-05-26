«КОС-Синтез» — это место, где полиэтилен превращают в золото

Завалили подарками ко Дню химика!

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Новоиспеченные чемпионы России и обладатели Кубка страны по водному поло игроки «КОС-Синтеза» побывали на ознакомительной экскурсии в цехах и на предприятиях «Казаньоргсинтеза». Ранее они принимали поздравления раиса Татарстана Рустама Минниханова с великолепно завершенным сезоном к предстоящему 50-летию создания клуба. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает с места событий.

«Такой костюм! Я бы в нем на рыбалку пошел»

Когда автобус с ватерпольной командой «КОС-Синтез» подкатил к заводоуправлению «Казаньоргсинтеза», ватерполисты начали заходить, попутно здороваясь: «Исянмесез!» — произнес уроженец Волгограда Николай Лазарев, на что тут же услышал в ответ: «Исәнмесез, саумысыз! Татарча беләсеңме?»

Посещение предприятия началось с заводоуправления. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

В ответ была тишина, поскольку вниманием ватерполистов завладела инструктор по безопасности Лейсан, которая, помнится, ранее встречала и группу футболистов Аршавина, Быстрова, Пименова. Сейчас гости были не такие звездные, зато свои, с одной оговоркой — все были одетыми, а не в плавках и шапочках, как это привычно заводским болельщикам «КОС-Синтеза». А администратор команды Эмиль был даже облачен в такой шикарный костюм, что недавно скончавшийся Роберто Кавалли при виде его костюма умер бы во второй раз. Только сейчас уже от зависти.

Но даже костюм администратора померк на фоне рабочей одежды «Казаньоргсинтеза», в которую предложили переоблачиться ватерполистам. «Это подарочный комплект», — уточнял Адель Латыпов, видя, что его костюм подписан. «Я бы на рыбалку в нем пошел», — успел найти применение обновке Николай Лазарев, на что услышал обещание службы охраны труда и промбезопасности, что конкретно Лазарева не просто сфотографируют в этом костюме, но еще и нарисуют на компьютере картину рыбной ловли. А поскольку на предприятии обещаниями не разбрасываются, могу дополнить эту идею тем, что в «Фотошопе» пойманную рыбу необходимо складывать в выигранный Кубок России.

Игроки «КОС-Синтеза» остались под впечатлением от красоты и удобства рабочей одежды заводчан. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Выигранный, кстати, ко Дню химика, который на предприятии готовятся отметить 31 мая. Подарками к празднику выглядят все нынешние трофеи казанских ватерполистов, что завоевали и стар и млад, юниоры, ветераны, основная команда, «все своими силами, без легионеров», что отметил в выступлении раис Татарстана Рустам Минниханов, прямиком от которого игроки и приехали на завод. Кроме того, Рустам Нургалиевич заметил, что это пятое чемпионство команды в истории, пятый выигранный кубок в музее, и наградил команду тремя миллионами рублей. Где-то случилась какая-то диспропорция в цифрах, как нам кажется...

«Возьми костюм Ирека Хайдаровича»

Возвращаясь к облачению в костюмы — не обошлось без подколок. «А на меня не налезает»,— посетовал один из игроков, ища сочувствия и помощи. «Худеть надо», — услышал он в качестве «сочувствия». «Возьми костюм Ирека Хайдаровича» (президента СК «Синтез» Ирека Зиннурова) — эти слова, видимо, надо воспринимать как помощь.

Игроки с явным интересом знакомились с производствами. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

— А ведь я устраивался сюда на работу еще в 1996 году, — пустился в воспоминания главный тренер Евгений Ярощук. — Как работник вспомогательного цеха, под номером 1573. Причем, номера из трех и четырех цифр воспринимались круче, чем пяти- и шестизначные. Чем меньше цифр, тем раньше ты устроился на «Синтез».

Такой же идентификационный номер из четырех цифр оказался и у его товарища по группе подготовки «Синтеза» Рустема, только он, окончив ватерпольную школу «Синтеза», устроился на завод, в цех. А в целом какой же талантливый и разносторонний выпуск оказался у тренера Игоря Крюкова! Тут тебе и заводчанин, и экс-начальник команды Кирилл Макаров, и главный тренер Ярощук, и министр спорта Владимир Леонов...

Встреча закончилась общей фотографией

Главный эксперт службы главного технолога Павел Пирогов от лица трудового коллектива поблагодарил ватерполистов за спортивные успехи, и началась экскурсия по территории. Проехали завод поликарбонатов, как говорят, самый молодой из остальных, чья продукция использована в конструкции казанского стадиона «Ак Барс Арена» и столичной «ВТБ Арены». В цехе линейного полиэтилена чемпионскую делегацию поначалу не ждали, но когда это нас останавливало? «Мы «татары», нас и в российском водном поло не особенно любят», — констатировали нежданные гости и в процессе общения с заводчанами сумели так расположить к себе, что не встретившие их работники вышли провожать, заметно увеличив количество людей на групповой фотографии.

Практически на каждой точке посещения экскурсия для игроков «КОС-Синтеза» завершалась фотосессией с работниками производств. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

— Лирики-историки... Мы бы хотели, чтобы особое внимание уделили такому предмету, как химия, — вспомнил Ярощук уместную цитату из советского фильма «Большая перемена».

В чем-то наша экскурсия была похожа на эпизоды советского киношедевра, в чем-то она повторяла советский опыт, когда футболистов «Шахтера» спускали в забой, футболистов «Торпедо» приглашали в заводские цеха завода имени Лихачева. И только представители милитаризированных спортивных обществ за неимением подшефных заводчан шли в пивную.

В минувшую субботу представители «Казаньоргсинтеза», вспоминая тот успешный опыт, знакомя спортсменов с заводчанами, которые и поддерживают казанское водное поло, закладывая тот самый фундамент, на котором и выросли чемпионы от мала до велика, пригласили их к себе. И теперь наверняка ждут ответного приглашения, где-то так в августе месяце, на празднование 50-летия казанского клуба, единственного в республике, кто все эти годы шел в связке с заводом, его создавшим. Ватерполисты, покидая завод, устроили фотографическую сессию, прокричав «Мы — чемпионы!». Заводчане вполне могут присоединиться к этим словам.