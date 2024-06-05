День в истории 5 июня: старт ПМЭФ, независимость Сербии и первенство по прыжкам в воду в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 5 июня 2024 года
Сегодня стартует 27-й Петербургский международный экономический форум, главная тема которого в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». 5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды и День образования российской полиции. 18 лет назад Сербия провозгласила независимость, 26 лет назад родилась российская фигуристка Юлия Липницкая, 43 года назад был зарегистрирован СПИД, 241 год назад впервые взлетел в воздух тепловой аэростат. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В России открывается 27-й Петербургский международный экономический форум, главная тема которого — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Раис Татарстана Рустам Минниханов отправится в Санкт-Петербург с рабочей поездкой: он примет участие в ПМЭФ.
- В Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню русского языка и 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
- В Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоится юбилейный концерт, посвященный 20-летию Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова.
- Единая лига ВТБ: казанский УНИКС сыграет против московского ЦСКА.
- В Казани стартует чемпионат России по прыжкам в воду.
Кто родился: поэт Лорка и ведущий «Умников и умниц»
- 1737 — русский военачальник Иван Ганнибал (скончался 12 октября 1801 года). Он был старшим сыном «арапа Петра Великого» и двоюродным дедом великого поэта Пушкина. Во время русско-турецкой войны принимал участие в покорении Наварина. Во время битвы в Хиосском и Чесменском сражениях командовал всей морской артиллерией.
- 1798 — русский композитор, автор музыки гимна Российской империи «Боже, Царя храни!» Алексей Львов (скончался 28 декабря 1870 года). Он был известен также как выдающийся государственный деятель, тайный советник, сенатор, даже инженер.
- 1898 — испанский поэт и драматург Федерико Гарсиа Лорка (скончался 19 августа 1936 года). Один из самых ярких и значительных деятелей испанской культуры XX века. Поэзия Лорки является смесью сюрреалистических мотивов с традиционным испанским фольклором. Был убит в начале Гражданской войны в Испании.
- 1900 — венгерский физик, основоположник голографии, Нобелевский лауреат Деннис Габор (скончался 9 февраля 1979 года). Он занимался электронной оптикой, поставив перед собой цель усовершенствовать электронную линзу. Он решил использовать свет, чтобы воссоздать неискаженное изображение по той информации, которая содержится в пучке электронов. В 1947 году Габор разработал теорию, лежащую в основе такого метода, а в 1948-м предложил термин «голограмма». Этот год считают годом изобретения голографии — принципиально нового метода получения объемных изображений предметов, основанного на использовании интерференции света.
- 1941 — советская и польская актриса Барбара Брыльска. В СССР стала популярной благодаря фильму Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Среди ее киноработ последних лет — роли в картинах «Ирония судьбы — 2. Продолжение», «Адмиралъ» и «Тайна четырех принцесс».
- 1951 — советский и российский телеведущий Юрий Вяземский. Он создал проект интеллектуальной телепередачи для старшеклассников «Умники и умницы» и вот уже почти 30 лет является ее бессменным ведущим. Кроме того, Вяземский — автор многих научных и художественных произведений. К слову, он брат известной актрисы Евгении Симоновой.
- 1971 — американский актер Марк Уолберг. Снимался в успешных блокбастерах «Идеальный шторм», «Планета обезьян», «Ограбление по-итальянски», «Отступники», «Макс Пэйн», «Трансформеры: Эпоха истребления», «Трансформеры: Последний рыцарь».
- 1998 — российская фигуристка Юлия Липницкая. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи она стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Липницкая выиграла обе программы — короткую и произвольную, внеся наибольший вклад в победу российской команды. В 2017 году фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры. Сегодня она пробует свои силы в качестве телекомментатора и тренера.
Кто скончался: О’Генри и Рэй Брэдбери
- 1826 — немецкий композитор, основоположник немецкой романтической оперы Карл Мария фон Вебер (родился 18 ноября 1786 года). Был также исполнителем-виртуозом, выступил в своих фортепианных сочинениях как подлинный новатор. Его музыка оказала влияние на многих композиторов: Шумана и Шопена, Листа и Берлиоза, Глинку и Чайковского.
- 1910 — американский писатель О’Генри (родился 11 сентября 1862 года). Его наследие включает более 280 рассказов, скетчей, юморесок. При жизни автора вышло около 10 сборников — «Четыре миллиона», «Горящий светильник», «Сердце Запада», «Голос города», «Благородный жулик», «Пути судьбы» и другие, примерно столько же — и после смерти писателя. В числе наиболее известных его новелл — «Дары волхвов», «Вождь краснокожих», «Последний лист» и другие.
- 1977 — русская исполнительница песен и цыганских романсов Лидия Гулеско (дата рождения неизвестна). Ее отец, знаменитый скрипач-румын Жан Гулеско, был любимцем императора Николая II. Семнадцатилетнюю певицу заметил владелец одного из парижских кабачков — и был поражен выразительным голосом Лиды. Он помог ей в организации публичных выступлений, которые принесли ей громкий успех. Последний ее концерт состоялся в Лондоне на приеме у турецкой принцессы.
- 2004 — 40-й президент США (в 1981—1989 годах) Рональд Рейган (родился 6 февраля 1911 года). Он изменил форму американской политики — возник даже термин «рейганомика», основными пунктами которой были: снижение темпов роста расходов правительства, уменьшение налоговой ставки и уменьшение влияния государства на экономическое развитие.
- 2012 — американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери (родился 22 августа 1920 года). Его первое крупное произведение — «Марсианские хроники». После выхода повести «451 градус по Фаренгейту» слава Брэдбери выросла до всемирной.
Праздники: День окружающей среды и День образования российской полиции
- Всемирный день окружающей среды. Эта дата необходима, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес к охране окружающей среды.
- Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Дата посвящена проблемам сохранения рыбопромысловых запасов, живых водных ресурсов, рациональным подходам при осуществлении вылова, поддержанию условий для сохранения и роста популяции определенных видов.
- Всемирный день бега. Впервые он был проведен на международном уровне в 2016 году. Через год праздник собрал участников более чем из 170 стран мира, став одним из самых масштабных спортивных мероприятий.
- День образования российской полиции. В этот день в 1718 году указом Петра I была учреждена должность санкт-петербургского генерал-полицмейстера — начальника главной полицмейстерской канцелярии. Также вышел руководящий документ по должности — «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве.
- День создания Государственной службы карантина растений в России. Карантин растений направлен на защиту растительных богатств страны от карантинных и других особо опасных вредителей, возбудителей болезней и сорняков. В России история карантинного законодательства началась с 1873 года — именно тогда вышел указ о запрете ввоза в страну виноградной лозы, чтобы предупредить проникновение в Россию вместе с посадочным материалом опасного вредителя — виноградной филлоксеры.
События в истории: начало Шестидневной войны, нобелевская речь Горбачева
- 1783 — французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. Воздушный шар был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Его высота достигала 15 метров, а весил он более 200 кг. Первый полет состоялся без пассажиров. Но уже 21 ноября 1783 года нашлись смельчаки: Пилатр де Розье и Франсуа д'Арланд пролетели на монгольфьере почти полчаса.
- 1851 — в США начали печатать роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». «Из-за книжки этой маленькой женщины и разразилась Гражданская война», — заметил однажды президент США Авраам Линкольн. Роман был направлен против американской рабовладельческой системы. В своем произведении писательница рассказала о тяжелой судьбе чернокожих рабов.
- 1919 — в Казани сгорел городской театр. В здании постоянно проводились митинги и собрания, на полу публика оставляла окурки, шелуху от семечек. Легко можно представить, что грандиозный пожар возник из-за обычного мусора. Водопровод был выведен из строя после боев за Казань между Красной Армией и белочехами в 1918 году, поэтому тушить было нечем. Огонь забрал не только огромную библиотеку театра, тысячи театральных костюмов и декорации, но и дом у театральных деятелей.
- 1945 — в Берлине, на вилле в районе Кепеник, маршал Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали декларацию о поражении Германии. Верховная власть в стране перешла к правительствам СССР, США, Великобритании и Франции. Согласно декларации, Германия полностью прекращала военные действия, сдавала оружие, выдавала нацистских лидеров и военных преступников и возвращала военнопленных.
- 1947 — госсекретарь США Джордж Маршалл произнес в Гарвардском университете речь, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе. Позже она получила название «План Маршалла».
- 1967 — началась Шестидневная война между Израилем и Египтом, Сирией и Иорданией. Около 9 часов утра израильская авиация разбомбила египетские ВВС, установив полное господство в воздухе. Началось вооруженное нападение Израиля на Египет, Иорданию и Сирию, получившее название Шестидневной войны. В результате израильскими войсками был захвачен весь Синайский полуостров и район Газы у Египта, западный берег реки Иордан и восточный сектор Иерусалима у Иордании и Голанские высоты у Сирии.
- 1981 — была зарегистрирована новая болезнь — СПИД. Тогда американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями Готлиб впервые описал новый вирус, глубоко поражающий иммунную систему человека. Путем тщательных анализов американские исследователи определили существование неизвестного доселе синдрома, который в 1982 году получил название «синдром приобретенного иммунодефицита».
- 1983 — пассажирский флагманский теплоход «Александр Суворов» недалеко от Ульяновска врезался в мост через Волгу, по которому в это время шел товарный поезд. В результате погибли 176 человек. Согласно источникам, старший помощник капитана штурман Евгений Митенков понимал, что габариты пролета меньше, чем требуется для прохода теплохода. Верхнюю палубу срезало как ножом, а железнодорожное полотно сместилось на 40 сантиметров, 11 вагонов сошли с рельсов.
- 1988 — Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси. Торжественные празднества продолжались до 12 июня — дня памяти всех русских святых. Всю неделю в московских храмах совершались праздничные богослужения, а 11 июня прошло всенощное бдение. Затем торжества прошли в Киеве, Ленинграде и Владимире, а после 18 июня — в епархиях.
- 1991 — в Осло с нобелевской речью выступил первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. «Я воспринимаю решение вашего комитета как признание огромного международного значения происходящих в Советском Союзе перемен. Как доверие к нашей политике нового мышления, которое основывается на убеждении, что в конце XX столетия силе, оружию придется серьезно потесниться в качестве главного рычага мировой политики», — сказал он.
- 2006 — Сербия провозгласила независимость, подведя последнюю черту под историей Югославии. Бывшая социалистическая республика распалась на независимые страны: Македонию, Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногорию. Последние две составляли единое государство до 2006 года. Черногория провела свой референдум о независимости 21 мая 2006 года и стала отдельным государством за 2 дня до Сербии.
- 2018 — в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. Площадь пожара составила 2,8 тысячи квадратных метров.
- 2020 — Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим за свою профессиональную карьеру один миллиард долларов. Более половины этой суммы он получил благодаря зарплате в своих клубах. Остальная часть накопилась из спонсорских контрактов футболиста.