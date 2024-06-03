День в истории 3 июня: изобретение парашюта, создание Совбеза России и Мишустин на КАМАЗе
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 3 июня 2024 года
Сегодня отмечают Всемирный день велосипеда. Восемь лет назад скончался легендарный боксер Мухаммед Али, 32 года назад в России был создан Совет Безопасности, 132 года назад был основан футбольный клуб «Ливерпуль», 239 лет назад миру впервые показали парашют. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Доме правительства РТ состоится Инвестиционный совет, на котором руководство республики планирует рассмотреть ряд инвестиционных проектов на сопровождении Агентства инвестиционного развития РТ.
- В Татарстан с рабочим визитом приедет гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Здесь он встретится с раисом РТ Рустамом Миннихановым и вице-премьером РТ Романом Шайхутдиновым. Основная тема визита — открытие ЦОД.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетит интерактивную просветительскую выставку «Ирбис. Кошка-невидимка».
Кто родился: открыватель фотосинтеза и Франц Кафка
- 1843 — русский естествоиспытатель, один из основателей русской школы физиологии растений Климент Тимирязев (скончался 28 апреля 1920 года). Главное его достижение — открытие фотосинтеза.
- 1876 — русский и советский хирург, основоположник российской нейрохирургии Николай Бурденко (скончался 11 ноября 1946 года). Одним из первых ввел в клиническую практику хирургию центральной и периферической нервной системы, изучил методы лечения и причину возникновения шока.
- 1883 — немецкий писатель Франц Кафка (скончался 3 июня 1924 года). Он стал одной из ключевых фигур литературы XX века. Самые известные произведения Кафки — это романы «Процесс», «Замок», «Америка». Он также написал множество новелл, в том числе рассказа «Превращение».
- 1885 — партийный и государственный деятель, председатель Всероссийского ЦИК Яков Свердлов (скончался 16 марта 1919 года). С его именем связана революционное движение в Казани и работа местной большевистской организации в период Первой русской революции. Примкнув к фракции большевиков, Свердлов в 1907 году был привлечен к дознанию как член Пермского комитета партии и приговором Казанской судебной палаты был осужден на два года заключения. Второй приезд Свердлова в Казань состоялся в конце декабря 1918-го. В общей сложности Свердлов провел в тюрьмах и ссылках более 12 лет.
- 1906 — советский режиссер Сергей Герасимов (скончался 26 ноября 1985 года). Пожалуй, главным событием в его творческой биографии стал фильм «Тихий Дон» — одно из самых значительных произведений советского кино. Режиссер также обращался к постановке исторических фильмов — «Красное и черное», «Юность Петра», «В начале славных дел». Своеобразным итогом творчества Герасимова стал фильм «Лев Толстой» о последних днях жизни великого писателя.
- 1976 — киноактриса Екатерина Скулкина. Выросла в Йошкар-Оле, где окончила медучилище, а в 1997 году переехала в Казань. Екатерина поступила в Казанский государственный медицинский университет и на втором курсе начала играть в КВН за сборную своего вуза. Была одним из капитанов команды «Четыре татарина». В 2008 году стала участницей популярного шоу Comedy woman. В комедийном проекте «Концерты» на ТНТ появилась в команде «Татары».
Кто скончался: историк Карамзин и композитор Штраус
- 1826 — русский историк, писатель Николай Карамзин (родился 12 декабря 1766 года). Участвовал в издании первого в России детского журнала «Детское чтение для сердца и разума». Автор 12-томного труда «История государства Российского», хрестоматийной повести «Бедная Лиза». Именно Карамзин ввел в употребление букву «ё».
- 1899 — австрийский композитор и дирижер Иоганн Штраус-младший (родился 25 октября 1825 года). Вошел в историю музыки как создатель классического венского вальса и по праву заслужил звание «короля вальсов».
- 2016 — американский боксер Мухаммед Али (родился 17 января 1942 года). В большой спорт он пришел в 1960 году и сразу стал чемпионом Олимпийских игр. С этого момента началось триумфальное шествие спортсмена. Он провел 31 профессиональный бой и в течение 10 лет не знал ни одного поражения, а всего за свою жизнь он проиграл всего 5 боев из 61. Знаменитая фраза Мухаммеда Али «Порхаю, как бабочка, жалю, как пчела» стала примером для многих боксеров современности.
- 2019 — последний из участников восстания в концлагере «Собибор» Семен Розенфельд (родился 10 октября 1922 года). 14 октября 1943 года он принял участие в восстании, в результате которого большая часть узников под руководством Александра Печерского вырвалась на свободу.
- 2023 — французский бизнесмен, прототип главного героя из фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго (родился 14 февраля 1951 года). Он был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году он пережил несчастный случай, из-за которого остался парализованным. Фильм под названием «1+1» был основан на истории Филиппа Поццо ди Борго и его алжирского помощника Абделя Селлу, бывшего заключенного, который помог бизнесмену вернуться к жизни.
Праздники: День велосипеда
- Всемирный день велосипеда. Велосипед используется уже на протяжении 200 лет, но праздник в его честь был провозглашен недавно, в апреле 2018 года. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Конструкция «транспорта» была настолько прочна, что мастер совершил на нем нелегкое путешествие от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году, где и был «презентован» императору.
События в истории: снесли Красные ворота, основали «Ливерпуль», провели синтез искусственного гена
- 1785 — день рождения парашюта. 3 июня 1785-го Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированное им устройство для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 м скинул на парашюте собаку. Животное приземлилось благополучно. Первым смельчаком, который с парашютом прыгнул с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Случилось это 22 октября 1797 года. Его прыжок с высоты 400 метров над парижским парком Монсо стал первым в Европе.
- 1892 — официальный день основания футбольного клуба «Ливерпуль». Сегодня это один из самых титулованных и успешных футбольных клубов за всю историю британского футбола. В общей сложности «Ливерпуль» 13 раз выигрывал еврокубки, что является четвертым результатом после «Реала», «Милана» и «Барселоны».
- 1927 — в Москве были снесены Красные ворота. Пышная триумфальная арка в стиле барокко была построена в 1709 году по приказу Петра I в честь победы над шведами в Полтавской битве. К началу XX века ворота сильно обветшали, сбилась лепнина, стерлись богатые росписи. Весной 1926 года ворота наконец отреставрировали, однако уже в декабре Президиум Моссовета из-за необходимости «урегулировать уличное движение» принял решение их снести.
- 1965 — под управлением астронавтов Национального космического агентства США Джеймса МакДивитта и Эдварда Уайта в космос поднялся корабль «Джемини-4» и состоялся первый выход в открытый космос американского астронавта. Эдвард Уайт находился вне корабля 20 минут. Запуск ракеты впервые транслировался на международную аудиторию в прямом эфире.
- 1970 — американский биолог индийского происхождения Хар Гобинд Корана синтезировал первый искусственный ген. Это стало поворотным пунктом в генетике: теперь с помощью искусственных генов стало возможным создавать новые организмы.
- 1989 — произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в СССР. Из-за утечки газа из проходящего рядом с железной дорогой трубопровода Сибирь — Урал — Поволжье в 11 км от города Аша (Челябинская область) произошла трагедия, унесшая жизни 575 человек. За три часа до ЧС приборы свидетельствовали о падении давления в трубопроводе, но дежурный персонал лишь увеличил подачу газа, чтобы восстановить давление, вместо того чтобы искать утечку. Так, под давлением через метровую трещину в трубе вытекло большое количество легковоспламеняемых веществ, включая бутан и пропан. В момент прохождения двух встречных пассажирских поездов №211 Новосибирск — Адлер и №212 Адлер — Новосибирск произошел мощный взрыв. Ранеными оказались более 600 человек. Погиб 181 ребенок — дети в двух вагонах ехали в летний лагерь на море.
- 1992 — в России был создан Совет Безопасности. Он обеспечивает условия для реализации президентом страны защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охране суверенитета государства.
- 2003 год — в Казани открылся Всероссийский студенческий форум «Молодежь и всемирное наследие». В это же время в столицу Татарстана с визитом прибыл генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура. В то время, как отмечал Мацуура, ЮНЕСКО придерживалась Конвенции 1972 года, которая включала в объекты мирового наследия в основном памятники материальной культуры, в следствие чего половина списка культурно-исторических памятников представлена европейскими странами, поскольку там хорошо сохранилась архитектура. Восток в этом случае оставался забытым, и генеральный директор ЮНЕСКО выразил мнение, что необходимо разрабатывать новую конвенцию, которая учитывала бы важность сохранения для мира и нематериальных ценностей в форме различных национальных традиций, танцев, песен, обрядов, которыми богат Татарстан.
- 2004 — в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн, названный в честь знаменитого жюльверновского персонажа «Немо 33» — его максимальная глубина составляет 34,5 метра. В 2014 г. его рекорд побил итальянский бассейн Y-40 Deep Joy глубиной 42,15 метра.
- 2006 — парламент Черногории, бывшей югославской республики, объявил о независимости государства и ее выходе из союза с Сербией. В стране был проведен референдум, по результатам которого 55,5% избирателей высказались за независимость. Одной из причин проведения референдума считается решение Черногории вступить в ЕС и НАТО.
- 2010 — стартовал третий этап проекта «Марс-500» — эксперимента по имитации пилотируемого полета на Марс. Его провела Россия с широким международным участием. Эксперимент прошел под эгидой «Роскосмоса» и Российской академии наук.
- 2021 — в Набережные Челны прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Он посетил завод двигателей ПАО «КАМАЗ». Мишустин назвал объем производства в 12 тысяч камазовских двигателей в год «классным заделом» для лидерства в своей отрасли, хотя, отметил он, КАМАЗ и так один из флагманов по производству автомобилей в своем классе, во всяком случае в России.