«Рубин» закончил сезон РПЛ ничейным результатом

Клуб из столицы Татарстана поделил очки с вылетевшим из Премьер-лиги «Сочи»

Фото: Максим Платонов

«Рубин» в состоявшемся в столице Татарстана заключительном матче Российской премьер-лиги сезона-2023/2024 сыграл вничью с «Сочи». У казанцев на 22-й минуте забил лучший бомбардир клуба Мирлинд Даку. В конце игрок сочинцев Сауль Гуарирапа сровнял счет. Однако команде южан это не помогло и она вылетела в Первую лигу. В перерыве матча на стадионе установили рекорд, который официально вошел в Книгу рекордов России — создали футбольный мяч, оформленный самым большим числом пластиковых крышек! Детали — в материале «Реального времени».

Активности перед матчем



Перед матчем зрителей ждала развлекательная программа. Прежде всего это автограф-сессия с игроками перед стадионом «Ак Барса Арена» — полузащитниками Николой Чумичем и Угочукву Иву, к которым выстроилась приличная очередь

Совместно с «Казаньоргсинтезом» в перерыве был установлен новый рекорд— на стадионе создали футбольный мяч, оформленный самым большим числом пластиковых крышек. Его зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Всего удалось собрать 28 934 крышки. Результат был достигнут не без помощи болельщиков, которые активно несли необходимый «материал».

Уже традиционно перед матчем выступили кавер-группы, работал фан-парк и зоны развлечений для болельщиков, а также специальные комнаты для болельщиков помладше.

В целом матч был посвящен Дню химика. Перед ним выступил председатель правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин:

— Поздравляем с Днем химика. Все мы прекрасно знаем, что Татарстан — один из регионов-лидеров в химической области. Большое Вам спасибо за тот вклад, который вы вносите в эту стратегическую отрасль и в развитие самого популярного вида спорта в России и мире — футбола. От души поздравляю команду «Оргсинтез» с чемпионством. Так держать, молодцы, ребята. С Днем химика, спасибо!



Гендиректор КОСа Айрат Сафин напомнил, что у предприятия две команды — футбольный «Рубин» и ватерпольный «КОС-Синтез».

— Сегодня команду [«КОС-Синтез»] чествуют с чемпионством России. Надеемся, их чемпионский клуб принесет сюда победы, — заявил он, после чего символический удар нанес сотрудник «Казаньоргсинтеза», почетный химик Рушан Файзрахманов.

Первая игра между командами завершилась победой казанцев

Все матчи решающего 30-го тура чемпионата России по футболу сезона-2023/2024 стартовали в одно и то же время. Главной интригой оставался вопрос о чемпионе. Шансы имелись у «Динамо» (56 очков до старта заключительной игры), «Зенита» (54 очка) и «Краснодара» (53 очка). Забегая вперед, скажем, что золотые медали завоевал клуб из Санкт-Петербурга — шестой раз подряд.

К последней игре сезона «Рубин» подошел на восьмом месте в турнирной таблице — за 29 игр казанский клуб набрал 41 очко. На одно очко меньше у самарских «Крыльев Советов» — 40, они занимают 10-е место. Впереди «Рубина» находился «Ростов» с 43 очками. А вот соперник команды из столицы Татарстана — «Сочи» — находился на 16-м месте и потерял все шансы на сохранение прописки в РПЛ.

Напомним, игра первого круга между клубами, которая прошла 12 ноября 2023-го, закончилась со счетом 0:2 в пользу «Рубина». Голы забили Руслан Безруков и Мирлинд Даку.

10-й гол Даку за «Рубин»

Стартовый состав казанцев по сравнению с игрой против «Спартака» 19 мая претерпел значительные изменения. Капитан Александр Мартынович остался в запасе, и повязка перешла к Игорю Вуячичу. В запасе также остались Умарали Рахмоналиев, Илья Рожков и Мацей Рыбусь, вышедшие во втором тайме. Зато с первых минут в игру включился Лазар Ранджелович, который с середины апреля после матча с «Крыльями Советов» оставался на скамейке или же выходил в конце.

Тайм команды начали спокойно. Уже на третьей минуте «Сочи» заработал угловой — всего в первом отрезке у команды их было пять и ни одного у «Рубина». Казанцы создали несколько неопасных моментов, в том числе на 11-й минуте по воротам пробил Мирлинд Даку. «Сочи» ответил ударом Сауля Гуарирапы, который перешел в «Сочи» только зимой и уже наколотил восемь мячей.

Уже на 22-й минуте албанский нападающий с передачи Валентина Вады снова пробил, и в это раз был точен — счет стал 1:0.

Подчеркнем, что он по итогам сезона стал лучшим бомбардиром клуба и занял седьмое место в списке снайперов РПЛ.

На 33-й минуте сразу пробил и Вада, но получилось выше ворот. После спасения от Юрия Дюпина пробил полузащитник казанцев Александр Зотов — но, как и у аргентниского защитника, получилось выше створа ворот.

В дополнительное время желтую получил третий номер «Сочи» Ваня Дркушич

за то, что свалил Даку неподалеку от своей штрафной. Однако пробить у «Рубина» не получилось, и уже сочинцы перешли в атаку, которая ничем не закончилась.

Упущенная победа

Во втором тайме «Рубин» сразу перехватил инициативу и почти сразу получил штрафной. После неудачной попытки инициатива перешла к игрокам «Сочи». На 54-й минуте Александар Юкич пробил по воротам, но команду спас Егор Тесленко, который в последний момент успел выставить ногу и закрыть ближний от вратаря угол.

Через несколько минут момент голевой создали уже игроки «Рубина» — Руслан Безруков пробил в дальний от вратаря, но не попал в створ. На 57-й минуте снова Тесленко накрыл Юкича.

После замен, как у «Рубина» Рыбусь и Йокоч вышли вместо Шабанаджая и Ранджеловича, так и у «Сочи» игра успокоилась. На 83-й минуте поле покинули Тесленко и Безруков, вместо них вышли Ломовицкий и Мартынович.

В конце сочинцы отметились серией атак, одна из которых закончилась голом Гуарирапы. На 90-й минуте у «Рубина» был шанс забить — Дмитрий Кабутов пробил по диагонали, но попал в защитника и заработал первый угловой для команды (у «Сочи» их за всю игру было восемь). После подачи ударил Мартынович, но голкипер гостей взял мяч. Итог — 1:1.

Итоги сезона: восьмое место «Рубина» и шестое подряд чемпионство «Зенита»

По итогам «Рубин», вернувшийся в начале сезона из Первой лиги, которую триумфально выиграл, занял в РПЛ восьмое место. Лучшим бомбардиром стал Мирлинд Даку. Албанский нападающий забил 10 голов и сделал четыре передачи. По слухам, игрок, пришедший в клуб только год назад, может покинуть его уже этим летом. «Да, я слышал об этих слухах, но сейчас я сосредоточен только на «Рубине». Я с очень большим уважением отношусь к клубу и людям, которые здесь работают», — прокомментировал эту информацию игрок, который связан с клубом контрактом до 2026 года.

«Сочи» так и остался на 16-й строчке. Клуб вместе с калининградской «Балтикой» вылетел в Первую лигу. На стыках «Урал» и «Нижний Новгород» постараются сохранить прописку в стыковых матчах — они сыграют против «Акрона» и «Арсенала» соответственно. Прямую путевку в РПЛ завоевали «Динамо-Махачкала» и «Химки», ставшие победителями «лучшей лиги мира».

Главной интригой РПЛ было определение нового чемпиона. Букмекеры ставили на московское «Динамо», однако оно проиграло «Краснодару» и заняло только третью строчку, тогда как «быки» взяли «серебро». А чемпионом России благодаря победе над «Ростовом» стал питерский «Зенит» — шестой раз подряд и 11-й раз в истории. При этом команда набрала рекордно мало очков для чемпиона РПЛ — всего 57.

Дарья Пинегина