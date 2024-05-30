День в истории 30 мая: гибель Жанны д’Арк, основание Хабаровска, Kazan Cryptoforum
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 30 мая 2024 года
Сегодня в Татарстане стартует отраслевой форум в сфере технологий блокчейн и криптоиндустрии Kazan Cryptoforum. 30 лет назад в Набережные Челны приехал президент России Борис Ельцин, 62 года назад впервые в истории Советского Союза выступили джазмены из США, 128 лет назад в Москве случилась Ходынская трагедия, 593 года назад в Руане была сожжена на костре национальная героиня Франции Жанна д’Арк. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Открытие IV отраслевого форума в сфере технологий блокчейн и криптоиндустрии Kazan Cryptoforum с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Встреча Рустама Минниханова с Приволжским транспортным прокурором Дмитрием Коношем.
- Республиканский конкурс «Педагог-психолог — 2024».
- Международные соревнования по борьбе на поясах памяти великого татарского ученого, имама Шигабутдина Марджани.
Кто родился: Карл Фаберже и Алексей Леонов
- 1846 — российский ювелир Карл Фаберже (скончался 24 сентября 1920 года). Создатель знаменитых яиц Фаберже, которые высоко ценятся коллекционерами всего мира.
- 1896 — американский кинорежиссер Говард Хоукс (скончался 26 декабря 1977 года). Снял один из лучших гангстерских боевиков «Лицо со шрамом» с Аль Пачино в главной роли, комедии с участием Мэрилин Монро — «Проделки обезьяны» и «Джентльмены предпочитают блондинок». Также среди известных работ режиссера: картины «Иметь и не иметь», «Глубокий сон», «Красная река», «Земля фараонов», «Рио Браво» и др.
- 1899 — американский продюсер Ирвинг Тальберг (скончался 14 сентября 1936 года). Был прозван «вундеркиндом Голливуда» за способность распознавать удачные сценарии и звездный потенциал актеров. Деятельность Тальберга фактически определила требования к последующим продюсерам, а также многие стандарты их работы. С 1937 года на церемонии вручения «Оскаров» наиболее талантливые продюсеры получают награду его имени.
- 1912 — советский поэт, автор песен Лев Ошанин (скончался 30 декабря 1996 года). Его песня о войне «Дороги» приобрела народную любовь. Огромную известность также получили песни «Солнечный круг», «Красная гвоздика», «Течет Волга» и «Зачем меня окликнул ты?».
- 1934 — советский космонавт Алексей Леонов (скончался 11 октября 2019 года). Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос. Он находился там порядка 12 минут. Это произошло в рамках полета на космическом корабле «Восход-2» 18—19 марта 1965 года. За годы научно-практической работы и во время космических полетов Леонов провел целый ряд исследований и экспериментов. Интересно, что увлекался космонавт и живописью: создал в содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым ряд почтовых марок СССР на космическую тему, написал 200 картин и подготовил пять художественных альбомов.
- 1937 — советский актер Александр Демьяненко (скончался 22 августа 1999 года). Приобрел репутацию комедийного актера после съемок в фильмах золотого фонда советского кино: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию». Закрепившийся образ привел к тому, что Демьяненко очень редко приглашали в кино, и тогда он нашел себя на телевидении: играл моноспектакли, озвучивал мультфильмы, дублировал иностранные кинокартины.
- 1942 — издатель журнала The New Times, основательница телекомпании REN TV Ирена Лесневская.
Кто скончался: Питер Рубенс и Борис Пастернак
- 1640 — фламандский живописец Питер Рубенс (родился 28 июня 1577 года). Творческое наследие Рубенса насчитывает около трех тысяч картин, значительная часть которых выполнена в сотрудничестве с учениками и коллегами. Среди сюжетов полотен Рубенса преобладают сцены охоты, битвы, яркие и драматичные евангельские эпизоды и сцены из жизни святых, мифологические композиции.
- 1778 — французский писатель Вольтер (родился 21 ноября 1694 года). Сыграл значительную роль в развитии мировой, в том числе русской, философской мысли, в идейной подготовке Французской революции конца XVIII века. С именем Вольтера связано распространение в России так называемого вольтерьянства — политического и религиозного свободомыслия.
- 1960 — русский поэт и писатель Борис Пастернак (родился 10 февраля 1890 года). Автор множества переводов с других языков, сборников стихотворений, повестей, статей и эссе, а также романа «Доктор Живаго», рассказывающего о Гражданской войне в России. В 1958 году Пастернаку присудили Нобелевскую премию, однако забрать ее он не смог: в Советском Союзе считали, что награду вручили из-за «антисоветского» романа, подвергли травле и вынудили отказаться от нее.
- 2017 — журналист, поэт, продюсер Ильфак Шигапов (родился 10 октября 1968 года). Широкую известность Шигапову принесли проект сайта «Тишек», песни «Алсу» и татарский перевод хита «Экспонат». Шигапов — автор многих хитов певицы Ильсии Бадретдиновой, его супруги.
Праздники: День феминизма и День окрошки
- День окрошки. Этот неофициальный российский праздник посвящен блюду, рецепт которого уходит корнями в далекое прошлое. Первое упоминание об окрошке в привычном современному человеку виде относится к концу XVIII века. Так, в книге Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» описан рецепт, где для приготовления предлагается мелко накрошить жареное мясо, лук и огурцы, заправить сметаной и залить огуречным рассолом, квасом или кислыми щами.
- Международный день феминизма. Цель неофициального праздника — искоренить дискриминацию женщин и тем самым повысить благосостояние общества. Сама дата 30 мая выбрана не случайно — в этот день была казнена Жанна д’Арк.
События в истории: рождение газеты, основание Хабаровска, атака беспилотников в Москве
- 1431 — в Руане была сожжена на костре Жанна д’Арк. Благодаря ей была снята осада Орлеана. Это событие и последовавшая за этим серия побед французских войск убедили французов, что Бог считает их дело правым и помогает им. 23 мая 1430 года Жанна попала в плен к англичанам. Те организовали церковный суд в Руане, обвинив Жанну д'Арк в ереси и колдовстве, трибунал приговорил ее к смерти. 30 мая 1431 года Орлеанская дева была сожжена заживо на площади Старого рынка в Руане.
- 1631 — во Франции вышла газета под названием La Gazette. Название произошло от наименования мелкой итальянской монеты (gazetta), которой платили венецианцы в XVI веке за рукописный листок новостей. Так слово «газета» и вошло в обиход, оставшись во многих европейских языках для обозначения периодического новостного печатного издания.
- 1858 — на Дальнем Востоке по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева был основан город Хабаровск. Позже город стал административным центром Приморской области, а затем и административным центром Приамурского генерал-губернаторства. В ноябре 1922 года в составе Дальневосточной республики Хабаровск вошел в РСФСР.
- 1896 — в Москве произошла Ходынская трагедия — массовая давка с жертвами, случившаяся в день народных гуляний по случаю коронации императора Николая II. Полицейские не смогли сдержать толпу, когда по ней прокатился слух, что подарков на всех не хватит. О случившемся доложили Николаю II, но он не стал отменять празднество. Место катастрофы было убрано и очищено, программа праздника продолжалась.
- 1942 — в СССР был образован Центральный штаб партизанского движения. Целью его создания стало объединение руководства партизанскими отрядами в тылу противника и для дальнейшего развития этого движения.
- 1962 — американский джазовый кларнетист и дирижер Бенни Гудмен в день своего 53-летия со своим ансамблем дал первый из шести концертов в СССР. Впервые в истории в Советском Союзе выступили джазмены США.
- 1982 — Испания стала шестнадцатым членом НАТО. Однако она не проявляла ярко выраженного желания присоединиться к альянсу. Имели место лишь попытки интеграции страны в структуры блока невоенного характера. Окончательно стремление включиться в НАТО было сформировано председателем правительства Л. Кальво-Сотело в его программной речи в парламенте. В то время в Испании бытовало мнение, что вступление в НАТО — попытка умиротворить военных.
- 1994 — в Набережные Челны приехал Борис Ельцин, впервые в должности президента Российской Федерации. Он побывал на восстановленном после пожара заводе по производству двигателей и провел совещание МВД по борьбе с организованной преступностью.
- 1995 — в России введена в обращение стотысячная купюра. Банкноты с таким номиналом характерны для периода резкого обесценивания рубля и гиперинфляции.
- 2004 — было выпущено обращение преподавателей вузов, директоров школ, учителей и академиков к президенту России против массового внедрения ЕГЭ. В ответ министр науки и образования Андрей Фурсенко заявил, что в планы ведомства входит корректировка госэкзамена.
- 2023 — в Минобороны России заявили, что киевским режимом была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по Москве. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники противника были поражены. БПЛА попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой — на улице Атласова в Новой Москве.