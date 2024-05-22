Покушение на Трампа, новый штамм коронавируса в России, самый молодой гроссмейстер в истории страны
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 22 мая:
- Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований якобы планировали убийство бывшего президента Дональда Трампа во время обысков в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида в 2022 году. Такое мнение выразила во вторник член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор-Грин.
- Вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается «омикрон», сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас насчитывается 178 заболевших.
- Правительство России установило новые особенности вылова морских млекопитающих. Теперь для их отлова нужны специальные приспособления, а также необходимо оказывать им срочную ветеринарную помощь. Кроме того, запрещено ловить беременных самок и самок с детенышами. Эти правила вступят в силу с 1 сентября.
- Президент России Владимир Путин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который сегодня улетел в Тегеран, чтобы представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Путин попросил его передать руководству Ирана, что рассчитывает на продолжение развития российско-иранских отношений в прежнем ключе.
- Сотни жителей Тегерана приняли участие в церемонии прощания с президентом Раиси, главой МИД Абдоллахианом и другими высокопоставленными лицами, погибшими в авиакатастрофе, передает корреспондент РИА «Новости».
- Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никабов в России вызовет недовольство среди российских мусульман и усилит напряженность в обществе. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее также высказывался о возможном запрете традиционного женского головного убора. ДУМ не пропагандирует ношение никаба, но готов обсудить этот вопрос с властями.
- Российский шахматист Иван Землянский в возрасте 13 лет получил статус гроссмейстера. Как сообщается на сайте Федерации шахмат России, Землянский становится самым молодым гроссмейстером среди своих соотечественников в истории.
- За ночь уничтожены четыре БПЛА над Белгородской и Калужской областями, сообщили в Минобороны России.
Рената ВалееваОбщество