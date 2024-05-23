Новый НДФЛ: «100 тысяч рублей — слишком маленькая сумма для прогрессивной шкалы в 15%»

Прогрессивная шкала подоходного налога может остановить рост зарплат, если граница отсечения остановится на доходе до 100 тысяч рублей, считают эксперты

Фото: Максим Платонов

С будущего года федеральные власти намерены ввести прогрессивную шкалу подоходного налога с физлиц (НДФЛ), отказавшись от привычной ставки в 13% с любого дохода. Сегодня в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства, где, скорее всего, обозначат градацию «ступеней» дохода, которые обложат повышенными ставками — от 15% и выше. «Эта инициатива стала ответом на запрос общества на социальную справедливость. Немало людей имеют большие доходы, а есть те, у кого их мало», — пояснил депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Между тем, регионы испытывают тревогу по поводу грядущих изменений, так как НДФЛ остается едва ли не главным источником дохода казны.

Запрос на справедливость налогов звучал давно

Публичная дискуссия о внедрении прогрессивной шкалы НДФЛ продолжится сегодня утром в Госдуме после первых предварительных слушаний, которые стартовали на Экспертном совете Комитета ГД РФ по бюджету и налогам в понедельник. Тогда глава Минфина РФ Антон Силуанов изложил общие подходы к построению «архитектуры справедливой налоговой системы», не называя градацию конкретных значений ставок НДФЛ для людей с разным уровнем доходов.

По замыслу разработчиков Минфина, предстоящая реформа налоговой системы должна устранить несправедливое неравенство в доходах граждан, регионов с разным социально-экономическим развитием и компаний из разных отраслей экономики. Тут ключевое слово — справедливость, которое в нынешнем контексте событий подразумевает попытку перераспределения доходов, условно говоря, между богатыми и бедными.

— Справедливая налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах. Ее цель — сокращение неравенства как в обществе, так и между регионами, их социально экономическое развитие, — заявил Антон Силуанов. — При выстраивании справедливой налоговой системы должны быть учтены интересы граждан, бизнеса и государства.



Сегодня в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства. Реальное время / realnoevremya.ru

Исходя из посыла социальной справедливости, Минфин РФ в первую очередь взялся за реконструкцию налогообложения доходов граждан. Если отойти от патетики, то суть предложений сводилась к тому, чтобы убедить депутатов в необходимости введения многоступенчатой системы ставок НДФЛ в зависимости от дохода. А взамен предлагается ввести налоговый вычет для малоимущих семей с детьми.



При этом федеральные власти выразили готовность обсуждать изменения с регионами. «При выработке окончательных параметров изменений налоговой системы мы были крайне заинтересованы в получении позиции и предложений депутатов по этому вопросу», — объяснил Силуанов цель приглашения депутатов Госдумы от регионов и подключение по видеоконференцсвязи региональных властей. И это понятно, ведь НДФЛ остается едва ли не главным источником доходов региональной казны. Так, по итогам первого квартала года, сборы по НДФЛ выросли на 52% и составили 12 млрд рублей, а сам Рустам Минниханов просил вообще «не трогать НДФЛ» на встрече с Антоном Силуановым в декабре прошлого года, учитывая неудачное введение ЕНС.

Однако запрос на социальную справедливость оказался превыше. Антон Силуанов тогда успокоил, что при внедрении первого элемента прогрессивной системы подоходного налога (с 1 января 2021 года доходы более 5 млн рублей облагаются по ставке 15%) доходы большинства граждан не были затронуты, а «коснулись только тех, у кого высокие доходы». Исходя из этого, можно ли предположить, что прогрессивная ставка на этот раз затронет более широкие массы?

Инсайдерская версия «прогрессивки» начиналась с 80 тысяч

Градация ставок в докладе Минфина не фигурировала. «Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно не определены, они еще прорабатываются», — сообщил Антон Силуанов. Но в марте в прессе сообщалось о возможном введении ставки НДФЛ в 15% для тех, кто зарабатывает более 1 млн в год. То есть под нее могут попасть те, кто зарабатывает чуть более 80 тысяч рублей в месяц. Тогда низкий порог отсечения удивил татарстанских парламентариев. В разговоре с «Реальным временем» они отмечали, что такая заработная плата сложилась у большинства занятых в промышленности республики, и если введут прогрессию с этой суммы, то у работодателей пропадет стимул повышать зарплату в регионе. Отсутствие четкой градации ставок подоходного налога заставляет теряться в догадках.

— Конкретики не было, но сказали, что необходима настройка справедливой налоговой системы. Что подразумевается? Это выстраивание баланса интересов между обществом (региональный бюджет), бизнесом (крупный и малый бизнес) и гражданами (как плательщиками НДФЛ). На мой взгляд, интересы этих трех групп сложно совместить, — полагает председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Интересы этих трех групп: общества, бизнеса и граждан сложно совместить, полагает Леонид Якунин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, нужно взвешенно подходить к доходам бюджета: «Стоит ли здесь что-то увеличивать и уменьшать?. Для бизнеса надо посмотреть, чтобы налоговая нагрузка распределялась справедливо. Сейчас в одной отрасли налогообложение составляет 30%, в другой — 20%. Может быть здесь нужно установить жесткую единую ставку для всех отраслей экономики», — полагает он.



К введению прогрессивной ставки подоходного налога все созрели, ее надо вводить, уверен Леонид Якунин. Но тут необходимо повышать уровень дохода, который подпадает под прогрессивную ставку в 15%. «Сейчас ее применяют при годовом доходе в сумме 5 млн рублей — это терпимо. Но все-таки надо поднимать уровень в 6—6,5 млн рублей, так как на доходы граждан влияют инфляционные процессы», — считает собеседник издания.

Правда, возникает другая проблема — разница в зарплатах между субъектами страны. «Есть Дальний Север, а есть промышленные и сельскохозяйственные регионы. Как в них уравнять доходы? Из-за этого регионы беспокоятся: как бы доходы не упали, не ушли в тень. Конечно, можно установить ставку больше… Но регионы хотят, чтобы бюджет сохранился как минимум в нынешних объемах», — рассуждает глава бюджетного комитета.



Регионам спишут долги, а бизнесу — запретят дробление активов?

Неравенство в социально-экономическом развитии регионов предлагается решить за счет «списания 2/3 долгов региональных бюджетов перед федеральным бюджетом». По словам Антона Силуанова, в отношении крупного бизнеса необходимо «донастроить» налоговую систему так, чтобы те, кто раздробил активы, «платили справедливые налоги». Иначе говоря, власти намекают на возможное изменение налога на прибыль.

— Налог на прибыль также пополняет бюджет регионов. Если сильно повышать, значит не получим доход, — опасается Леонид Якунин, — Но если будут даны льготы тем, кто инвестирует прибыль в производство, а выводит через дивиденды, тогда это действительно справедливо.

Айрат Фаррахов согласен с тем, что запрос на социальную справедливость назрел давно, а прогрессивная школа позволяет это решить. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Очевидно, что в какой-то части налоги будут повышаться», — считает депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Во-первых, по его словам, налоговая система должна сохранить стимулирующий характер для бизнеса. Во-вторых, налоги не могут повышаться выше определенного уровня, иначе это приведет к снижению доходов. В–третьих, необходимо найти возможность повышения доходов муниципалитетов. Сегодня у них много так называемых необеспеченных мандатов (обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками). «Необходимо найти возможность перераспределения доходов между федеральным центром и субъектами», — считает депутат.

Айрат Фаррахов согласен с тем, что запрос на социальную справедливость назрел давно, а прогрессивная шкала позволяет это решить. Он напомнил, что плоская шкала налогообложения доходов существует больше 20 лет, а первые элементы прогрессивной шкалы появились несколько лет назад. Годовой доход от 5 млн рублей облагается по ставке 15% вместо 13%.

От 500 тысяч рублей в месяц или кого считать богатым

Заместитель председателя ТПП Татарстана Артур Николаев считает, что необходимо обнулить НДФЛ для тех, кто получает низкую заработную плату. Особенно это распространено в социальной сфере. «Если человек получает минимальную заработную плату, то брать НДФЛ несправедливо»,— полагает он.

«Отсечка» при переходе на прогрессивную шкалу должна начинаться с дохода выше среднего — от 500 тысяч рублей. «100 тысяч — это маленькая сумма для обложения по ставке в 15%. Знаю, что раньше разговор шел о 300 тысячах рублей», — говорит он. По его мнению, прогрессивная система налогообложения больше ориентирована на Москву, где большой разброс в заработных платах «и там будут отрезать». Причем тут важно не перегнуть палку, иначе зарплаты уйдут в тень.

«На обыденном уровне богатым можно считать того, кто имеет ежемесячный доход в 1 млн рублей или хотя бы 500 тысяч рублей (т. е. 6 млн рублей в год), — рассуждает директор по налоговому и правовому консалтингу компании «Аудэкс» Ильдар Хуснутдинов.

Заместитель председателя ТПП Татарстана Артур Николаев считает, что необходимо обнулить НДФЛ для тех, кто получает низкую заработную плату. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Если «прогрессивку» введут с 500 тысяч в месяц, тогда люди воспримут положительно. Если будет меньше 100 тысяч рублей, то ничего, кроме недовольства в обществе не вызовет», — уверен он. По его словам, налоговая система не менялась давно, что благоприятно отражалось на бизнесе, а теперь придется перестраиваться. По его данным, прогрессивная шкала предусматривает введение ставки в 20% при доходе от 10 млн рублей в год и выше.



Самозанятых и резидентов ТОСЭР «стричь» не станут

При этом эксперты уверены, что пониженные налоговые ставки в 4—6% для самозанятых, как и преференции для резидентов ТОСЭР и ОЭЗ, «резать» не станут. «Закон о налоге на профессиональный доход принят в качестве эксперимента до 2028 года, поэтому ожидать изменений тут не стоит, — заверил Айрат Фаррахов. В ТПП РТ допускают, что может измениться сумма налогообложения, сейчас под пониженную ставку попадает доход в 2,4 млн рублей.

Сохранятся и льготы для будущих резидентов. «Одно из главных условий — сохранение стимулирующей функции налогообложения. Внешних инвесторов нет. В этой связи государство наоборот будет создавать условия к тому, чтобы бизнес инвестировал средства, а не выводил в виде дивидендов на собственные богатства», — заверил Айрат Фаррахов.

«Если «прогрессивку» введут с 500 тысяч в месяц, тогда люди воспримут положительно». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сомнений нет, к прогрессивной шкале необходимо двигаться, говорят эксперты: «Но при важном условии — должно повышаться качество услуг, в которые будут направлены дополнительные бюджетные доходы. В первый раз добились хорошего консенсуса — были повышены налоги для богатых, и деньги через федеральный фонд «Круг добра» пошли на закупку дорогостоящих лекарств».

Некоторые конкретные параметры изменений налоговой системы могут быть озвучены на парламентских слушаниях, заявил глава РСПП Александр Шохин.

При изменении ставок НДФЛ должен быть соблюден принцип социальной справедливости, в том числе речь может идти о поддержке малоимущих семей, добавил Шохин. Ожидается, что прогрессивную шкалу НДФЛ введут с 1 января 2025 года.