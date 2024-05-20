Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования в связи с трагической гибелью президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси.

Рустам Минниханов подчеркнул, что был знаком с господином Раиси лично. По словам раиса Татарстана, иранский лидер уделял большое внимание развитию татарстано-иранского сотрудничества, которое направлено на укрепление связей между Исламской Республикой Иран и Россией.

— В Республике Татарстан с глубоким прискорбием восприняли известие о трагической гибели президента Исламской Республики Иран господина Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц во время крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан. Это огромная и невосполнимая утрата для иранского общества, для всех друзей Ирана во всем мире. Я благодарен судьбе за то, что лично знал господина Раиси, он уделял большое внимание развитию татарстано-иранского сотрудничества, направленного на укрепление дружественных отношений между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Светлая память и молитвы о Сейеде Эбрахиме Раиси всегда будут освещать наши сердца. Искренне разделяю горечь этой потери. Татарстан глубоко скорбит вместе с вами и братским иранским народом, — говорится в письме.

Напомним, в феврале текущего года Рустам Минниханов в рамках рабочего визита встречался с президентом Раиси в Исфахане и рассказал о потенциале Татарстана.

Эбрахим Раиси отметил высокий интерес Ирана в развитии сотрудничества с регионами России. Особенно подчеркнув важный вклад в это Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

— Вы не просто возглавляете один из субъектов Российской Федерации. По поручению Владимира Путина вы возглавляете группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». Тем самым представляете всех мусульман России в работе с другими странами. И в этом направлении мы готовы тесно работать. Видим в этом основу развития сотрудничества как в экономике, так и в образовании, культуре, — отметил политик.

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