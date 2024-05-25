День в истории 25 мая: Стрелецкий бунт, служба «112» в Татарстане и праздник филолога
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 25 мая 2024 года
25 мая казанский «Рубин» проведет заключительный матч сезона. Сегодня отмечают Международный день пропавших детей и День филолога в России. 10 лет назад в Татарстане состоялся запуск системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру телефонной связи 112, 67 лет назад в Москве открылась крупнейшая в СССР гостиница, 78 лет назад родилась автор текста песни Happy Birthday To You, 99 лет назад был основан футбольный клуб «Зенит», 342 года назад в Москве начался Стрелецкий бунт.
Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Этап Первенства Республики Татарстан по автокроссу в классах «Д3-мини», «Д3-250», «Багги 600» в Набережных Челнах.
- Чемпионат России по футболу: казанский «Рубин» сыграет против «Сочи». Это будет заключительный матч сезона для команды из столицы Татарстана.
Кто родился: директора театра имени Камала и Музея-заповедника «Остров-град Свияжск»
- 1803 — американский поэт и философ, основатель трансцендентализма Ральф Эмерсон (скончался 27 апреля 1882 года).
- 1818 — швейцарский историк культуры Якоб Буркхардт (скончался 8 августа 1897 года). Стоял у истоков культурологии как самостоятельной дисциплины.
- 1941 — президент Молдовы в 2001—2009 годах, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.
- 1942 — советский и российский актер Александр Калягин. Одной из его первых крупных работ стала роль Ванюкина в одном из первых фильмов Михалкова — «Свой среди чужих, чужой среди своих». Снимался в фильмах «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», Здравствуйте, я ваша тетя!», «Мертвые души», «Эзоп», «Допрос», «Прохиндиада, или Бег на месте», «Пиквикский клуб», «Игроки» и др.
- 1971 — директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. С 2005 по 2009 год был постоянным оператором «Ночи музеев» в казанском музее Горького, с 2010-го занял должность директора «Острова-града Свияжска».
- 1971 — российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте. Дочь певицы Аллы Пугачевой. Среди самых известных ее работ в кино — роли в картинах: «Чучело», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III» и др.
- 1976 — ирландский актер Киллиан Мерфи. Получил широкую известность благодаря роли в драме BBC «Острые козырьки». Снимался в таких фильмах, как «Ветер, который качает вереск», «Бэтмен: Начало», «Начало», «28 дней спустя», «Оппенгеймер» и др.
- 1978 — ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев.
- 1982 — директор Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Ильфир Якупов. Занимает эту должность с октября 2012 года.
Кто скончался: прадед Пушкина и автор песни Happy Birthday To You
- 1781 — прадед Пушкина Абрам Ганнибал (дата рождения неизвестна). По происхождению Ганнибал был эфиопом, сыном владетельного князя из Северной Абиссинии. Мальчиком он попал в качестве заложника в Константинополь, откуда был привезен в Москву и подарен Петру I. Тот благоволил к нему, всюду возил с собой, сам учил его грамоте и разным наукам, а потом приставил к нему лучших учителей. Ганнибал был строителем крепостей, руководил проведением Ладожского канала, был директором крепости Кронштадт, комендантом Ревеля, выборгским губернатором, начальником российской артиллерии; дослужился до генерал-аншефа. Детей у Ганнибала было шестеро. А одна из его внучек стала впоследствии матерью Александра Пушкина.
- 1946 — американская учительница, написавшая вместе с сестрой Милдред песню Happy Birthday To You, Патти Хилл (родилась 27 марта 1868 года). Песенка появилась на свет в 1893 году и первоначально называлась Good Morning Тo All. Слова написала Патти Хилл, а музыку сочинила Милдред. Сестры не имели никаких авторских амбиций: песня была адресована малышам из детского сада. В Америке она вот уже более столетия звучит на семейных праздниках каждый раз, когда наступает момент задувать свечи на именинном пироге.
- 1977 — советская писательница Евгения Гинзбург (родилась 20 декабря 1904 года). Известна как автор романа о сталинских репрессиях «Крутой маршрут». Гинзбург жила в Казани в 1909—1937 годах, работала в газете «Красная Татария». Здесь у нее родился сын Василий Аксенов, ставший известным писателем. Его памяти посвящен литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест», который ежегодно проводится в Казани с 2007 года.
- 2011 — один из ведущих иллюзионистов России Рафаэль Циталашвили (родился 30 апреля 1949 года). Изобретатель многих трюков, которыми пользуются известные иллюзионисты. В 1981 году создал первый в стране театр чудес «Черная кошка», который гастролировал более чем в семидесяти странах мира.
- 2020 — афроамериканец из США Джордж Флойд (родился 14 октября 1973 года). Был убит полицейским Дереком Шовином, когда тот прижал Флойда за шею коленом к асфальту и продержал его в таком положении более восьми минут. Шовин был приговорен к 22,5 года заключения в мае 2020 года. Смерть Флойда спровоцировала массовые беспорядки под лозунгом «Black Lives Matter» («Жизни черных имеют значение»).
Праздники: дни филолога и Африки
- Международный день пропавших детей. В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс. Дело получило широкий резонанс, но поиски ребенка не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Вскоре данную инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный день пропавших детей.
- Всемирный день щитовидной железы. В эту дату проводят дополнительные мероприятия, направленные на повышение уровня информированности общества о возможных заболеваниях щитовидной железы и методах их предотвращения, а также на пропаганду современных методов профилактики и лечения болезней этого органа.
- День Африки. В 1963 году на 1-й конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) была создана межгосударственная Организация африканского единства. Для мирового сообщества эта дата символизирует стремление африканских стран к единству в интересах обеспечения самостоятельного развития, мира и процветания на континенте.
- День филолога в России. Профессиональный праздник для всех, кто так или иначе связан с филологией, — выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы.
- День нерпенка. Впервые он состоялся в Иркутске 25 мая 2003 года. Изначально носил региональный характер, но вскоре стал весьма популярен и был включен в календарь экологических дат во многих регионах России. Основатели проекта ставят перед собой цель привлечь внимание общественности к проблеме сокращения популяции байкальской нерпы. В первую очередь это связано с браконьерской охотой на нерпу и на ее детенышей, а также с загрязнением среды обитания нерпы — озера Байкал.
- День клоуна в Перу. Праздник проходит во многих городах страны, но наиболее яркие и красочные действия разворачиваются на центральных улицах столицы Перу — в городе Лиме. Сюда съезжаются клоуны со всех уголков страны. Праздник проводится в честь знаменитого артиста цирка Хосе Альвареса, известного как клоун Тони. Он в составе шапито разъезжал по самым бедным районам страны и радовал своим творчеством детей и взрослых. После его смерти и появилась традиция чествовать знаменитого артиста и чтить труд клоунов.
События в истории: запуск единого номера «112» в Татарстане
- 1682 — в Москве начался Стрелецкий бунт, приведший к власти царевну Софью. Во время царствования Федора Алексеевича недовольство московских стрельцов росло все больше — казна была пуста, жалование выплачивалось нерегулярно. После смерти царя на престол взошел Петр. Царевна Софья из рода Милославских решила изменить ситуацию в свою пользу. Именно она начала смуту среди стрельцов, в день бунта они пошли с оружием в Кремль и захватили его. Члены царской семьи стали заложниками мятежников.
- 1706 — в Лефортове по указу Петра I был основан военный госпиталь (ныне — Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко). Он стал первым в России государственным лечебным учреждением. Первых пациентов он принял 4 декабря 1707 года. Тогда же при госпитале открылась первая в России медико-хирургическая школа, более столетия исправно готовившая лекарей «из природных россиян». Здесь берет начало больничное и военно-госпитальное дело в стране.
- 1869 — здание Венской оперы было открыто постановкой «Дон Жуан» Моцарта. Долгое время считалось, что это одно из лучших театральных зданий мира, а сама Венская государственная опера стала крупнейшим и ведущим оперным театром Австрии, центром музыкальной культуры страны. На этой сцене прошли мировые премьеры таких опер, как «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Орфей и Эвридика» Глюка, ряда опер Штрауса и многих других. Сегодня Венская государственная опера — одна из ведущих оперных сцен мира. На знаменитой сцене проходит свыше 60 опер и балетных произведений за 285 дней в сезоне — такая плотность представлений ставит Венскую оперу на первое место в мире.
- 1905 — начало всеобщей стачки рабочих Иваново-Вознесенска. В ходе забастовки был создан Совет рабочих уполномоченных, его деятельность направлялась большевиками Афанасьевым и Фрунзе. Совет стал органом рабочей власти в городе и руководил стачкой. Лишь голод принудил рабочих удовлетвориться частичными уступками фабрикантов и возобновить работу.
- 1925 — день рождения футбольного клуба «Зенит». Это советский и российский профессиональный футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Премьер-лиге. Изначально клуб назывался по-другому — «Команда ЛМЗ им. И.В. Сталина», в 1939 году его переименовали в «Сталинец», а уже позже — в привычный «Зенит». С каждым годом футбольный клуб набирал популярность. Это чемпион СССР 1984 года, восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944 года, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона — 1985, обладатель Кубка Премьер-лиги — 2003, обладатель Кубка УЕФА — 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА — 2008.
- 1957 — в Москве состоялось торжественное открытие гостиницы «Украина», признанной крупнейшей не только в СССР, но и в Европе. Общая площадь здания гостиницы составила около 90 тысяч кв. м, высота — 206 м, включая 73-метровый шпиль. Помимо внедрения всех технических новшеств того времени, ее отличало композиционное совершенство.
- 1977 — в прокат вышел фильм «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», первая часть франшизы о космосе Джорджа Лукаса. С бюджетом в 11 млн долларов он заработал 215 млн в США и более 337 млн во всем мире только во время кинопроката. В СССР его официально начали показывать в мае 1991-го. Следующий эпизод, «Империя наносит ответный удар», вышел в 1980 году.
- 1979 — произошла катастрофа авиалайнера DC-10 в Чикаго. Погибли 273 человека, из них двое — на земле. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории США (без учета терактов 11 сентября).
- 1989 — начался первый Съезд народных депутатов СССР. Он продлился до 9 июня, при этом 5 июня заседание отменили в связи с днем траура по жертвам железнодорожной катастрофы на перегоне Челябинск — Уфа. На съезде генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев открыто полемизировал с академиком Андреем Сахаровым, председателем Комиссии ЦК КПСС по вопросам аграрной политики Егором Лигачевым и будущим первым президентом России Борисом Ельциным. От ТАССР в Москву, в частности, поехали ректор КГУ Александр Коновалов и редактор газеты «Вечерняя Казань» Андрей Гаврилов.
- 1995 — в селе Кичучатово в Татарстане открылся Дом-музей известного татарского просветителя, ученого, журналиста и общественного деятеля Ризатдина Фахретдинова. В торжественном открытии культурного учреждения участвовал первый президент республики Минтимер Шаймиев.
- 2014 — в Татарстане состоялся запуск системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру телефонной связи 112.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения за получением российского гражданства.
- 2023 — временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артемовска».