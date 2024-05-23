День в истории 23 мая: образование ФРГ, родился худрук «Экията», Путин наградил Шаймиева высшей наградой
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 23 мая 2024 года
Сегодня празднуют Международный день спортивной борьбы. Ровно год назад в этот день президент России Владимир Путин наградил первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного. 21 год назад Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр, 37 лет назад родился художественный руководитель театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев, 75 лет назад была образована Федеративная Республика Германия. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ в Госдуме.
- Закрытие Всероссийского библиотечного конгресса в Казани.
Кто родился: создатель синтезатора и Лариса Гузеева
- 1707 — шведский натуралист Карл Линней (скончался 10 января 1778 года). Он создал единую систему растительного и животного мира.
- 1859 — жена французского художника Ренуара Алина Шариго (скончалась 27 июня 1915 года).
- 1921 — советский кинорежиссер Григорий Чухрай (скончался 28 октября 2001 года). В числе созданных им картин — «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Жили-были старик со старухой», «Я научу вас мечтать».
- 1934 — американский предприниматель Роберт Муг (скончался 21 августа 2005 года). Известен как создатель синтезатора. Синтезаторами Муга увлекались ведущие рок-группы того времени — The Beatles, The Rolling Stones, The Doors.
- 1935 — ученый-фольклорист и общественный деятель, жена художника Баки Урманче Флора Ахметова-Урманче (скончалась 16 октября 2007 года). С 1992-го читала лекции в КГУ по поэтике татарского фольклора, который собирала в местах компактного проживания татар по всему бывшему Советскому Союзу. Материалы ее экспедиций были изданы в 15 томах. В 1967 году вышла замуж за скульптора, живописца и графика Баки Урманче, став пропагандистом, а потом и хранительницей его творческого наследия. Была одним из лидеров татарского женского движения.
- 1957 — ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов.
- 1959 — советская и российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Играла в фильмах «Жестокий романс», Соперницы», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Жизнь Клима Самгина» и др. С 2008 года работает телеведущей на «Первом канале» в программе «Давай поженимся!».
- 1987 — художественный руководитель театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев.
Кто скончался: Георгий Товстоногов и Роджер Мур
- 1906 — норвежский поэт и драматург Генрик Ибсен (родился 20 марта 1828 года). Реформатор европейского и мирового театра, создатель «драмы-дискуссии». Наиболее известны такие его произведения, как драматические поэмы «Бранд» и «Пер Гюнт», драмы «Кукольный дом», «Привидения», «Гедда Габлер, «Строитель Сольнес».
- 1934 — американские грабители Бонни Паркер (родилась 1 октября 1910 года) и Клайд Бэрроу (родился 24 марта 1909 года), известные как Бонни и Клайд. Это самые знаменитые грабители времен Великой депрессии. В их банду в разное время входило до пяти человек, на счету было несколько громких убийств и ограблений. Пара была убита техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана.
- 1937 — американский миллиардер Джон Рокфеллер (родился 8 июля 1839 года). Стал первым человеком в мире, чье состояние превысило миллиард долларов.
- 1945 — один из главных деятелей нацистской Германии, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (родился 7 октября 1900 года). Являясь ответственным за функционирование концлагерей, Гиммлер отдал приказы об уничтожении около 6 миллионов евреев, от 200 до 500 тысяч цыган и миллионов других узников. Покончил жизнь самоубийством, приняв цианистый калий.
- 1989 — советский театральный режиссер Георгий Товстоногов (родился 28 сентября 1915 года). Благодаря ему Большой драматический театр в Санкт-Петербурге, который до сих пор называют «театром Товстоногова», стал легендой.
- 2016 — бывший председатель КГБ ТАССР, полковник в отставке Ильдус Галиев (родился в 1934 году). Он возглавлял КГБ ТАССР с 1980 по 1988 год.
- 2017 — британский актер сэр Роджер Мур (родился 14 октября 1927 года). Широкую известность Мур получил после съемок в сериале «Святой». Однако миру он запомнился благодаря исполнению роли агента британской разведки Джеймса Бонда. Он снялся в семи эпизодах бондианы с 1973-го по 1985 год.
- 2021 — заслуженная артистка России, вдова народного артиста РФ Леонида Филатова Нина Шацкая (родилась 6 марта 1940 года). Известна своими ролями в фильмах «Время для размышлений», «Белый рояль», «Контрабанда» и др. Она также работала в театре «Школа современной пьесы» и Театре на Таганке.
Праздники: День спортивной борьбы и День черепахи
- Международный день спортивной борьбы. Главная цель спортивной даты — популяризация вольной, греко-римской и других разновидностей спортивной борьбы. Дата для праздника выбрана в связи с тем, что 23 мая 1904 года в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов.
- Всемирный день черепахи. Появился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Целью стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с человеком.
События в истории: создали ФРГ, наградили Шаймиева, провели «Джазовый перекресток»
- 1592 — в Венеции инквизиция арестовала Джордано Бруно, обвиненного в ереси. Ему были предъявлены многочисленные обвинения в богохульстве, аморальном поведении и еретических взглядах. Бруно отказался признать ложными главные из своих теорий и был приговорен католической церковью к смертной казни, в феврале 1600 года сожжен на костре на площади Кампо де Фиори Рима. Последними словами Бруно были: «Сжечь — не значит опровергнуть».
- 1930 — советскую газету «Комсомольская правда» наградили первым орденом Ленина за «активное содействие в усилении темпов социалистического строительства и в связи с пятилетием со дня основания». Также в числе первых награжденных были крупные военачальники Блюхер, Буденный, Ворошилов, Тухачевский, герои первых пятилеток шахтер Алексей Стаханов, машинист локомотива Петр Кривонос, труженики сельского хозяйства Мария Демченко, Мамлакат Нахангова, Марк Озерный и другие.
- 1949 — день образования Федеративной Республики Германия (ФРГ). 23 мая 1949 года был опубликован и вступил в силу Основной закон ФРГ. Согласно ему, новое государство было открыто для присоединения остальных германских земель, а также в нем были закреплены основы правовой и политической системы страны.
- 1980 — в США на экраны вышел фильм Стэнли Кубрика «Сияние», поставленный по роману Стивена Кинга.
- 1984 — в казанском Молодежном центре впервые состоялся двухдневный музыкальный фестиваль «Джазовый перекресток». В честь этого события выпустили серию значков. На них была изображена особая эмблема, которую создал художник из редакции газеты «Вечерняя Казань» Рашид Асадуллин. Идею он взял у московской шрифтовой эмблемы фестиваля «Джаз 82».
- 1987 — в СССР была отключена система радиозащиты — шумы, которыми сопровождались эфиры радио «Голос Америки». Ранее, 21 января, «глушилки» перестали звучать в эфире ВВС. Полностью «радиопротиводействие» было выключено в ночь с 29 на 30 ноября 1988 года.
- 1992 — был подписан Лиссабонский протокол о сокращении стратегических наступательных вооружений стран СНГ. Его подписали государственный секретарь США, министры иностранных дел России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Согласно документу, Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина являются правопреемниками СССР по условиям Договора СНВ-1. Также протокол оговаривал обязательства Белоруссии, Казахстана и Украины в кратчайшие сроки избавиться от ядерных вооружений и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия на правах государств, не обладающих ядерным оружием.
- 2003 — Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года. Это решение было принято на Олимпийском собрании — за включение столицы России в число официальных кандидатов все делегаты проголосовали единогласно. Однако столицей Олимпийских игр 2012 года стал Лондон. Тем не менее Россия выиграла тендер на проведение зимней Олимпиады, которая прошла в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.
- 2019 — казанский суд вынес приговор по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал». Все 12 подсудимых были отправлены в СИЗО и суммарно получили 85 лет лишения свободы. Напомним, пожар в «Адмирале» произошел в марте 2015 года. Тогда погибли 19 человек, еще 61 получил травмы.
- 2023 — Путин наградил первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного. Церемония вручения высших государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Глава государства назвал Шаймиева «сильным и неординарным политиком».