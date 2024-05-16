Ника Пэрак: «Жду не дождусь хейта»

В Татарстане за 2 месяца снимут полнометражный фильм о сильной татарской женщине

Фото: Предоставлено съемочной группой фильма "Когда горят мосты"

В Татарстане начали снимать полнометражный фильм на татарском языке о судьбе современной татарской женщины. Режиссер и главная героиня Ника Пэрак планирует завершить все работы в течение двух месяцев. Какую мысль хотят донести до зрителя авторы картины и чем объясняется такая спешка — подробности в материале «Реального времени».

«Фильм о тяжелой женской судьбе»

Полнометражный фильм на татарском языке «Күперләр янганда» («Когда горят мосты») снимается на собственные средства авторов и при помощи неравнодушной творческой группы, которая готова создавать фильм с нуля, не получая за это гонорары. Локации располагаются в большей степени в Сабинском районе, кроме того, съемки будут проходить в Казани.

Режиссер фильма — Ника Пэрак, актриса, автор песен, психолог. Автор сценария — драматург и актер Раушан Шариф, самой известной работой которого стал сценарий сериала «Босоногая девушка» («Яланаяклы кыз»), который с успехом шел на канале ТНВ.

Ника Пэрак: «Мой учитель Раушан Шариф предложил написать для меня сценарий». Предоставлено Никой Пэрак

— Наш фильм про тяжелую женскую судьбу. Он рассказывает о становлении человека и о трудностях. Я хочу показать миру, что татары — сильные люди, у которых есть амбиции, высокие цели. И они идут к ним, невзирая ни на что, при этом сохраняя в душе патриотизм, любовь к своему народу, — уверена молодой режиссер.

В основу сюжета легла судьба самого режиссера. Ника пережила тяжелую аварию, после которой врачи объявили, что она вряд ли сможет ходить. Но девушка смогла победить онкологию и другие перипетии жизни.

— Изначально у меня было желание делать спектакль, а у моего педагога Раушана Шарифа родилась идея снять фильм. Он предложил написать для меня сценарий. Фильм обо мне, все события взяты из моей жизни и художественно приукрашены. Все, что в реальности прожил один человек, в фильме проживает большое количество персонажей, — рассказала Ника.

«Мы делаем революцию в татарском кино»



На кастинги, которые проходили в течение двух дней, пришли около 600 человек. В итоге выбрали 132 актера, по большей части они непрофессионалы. Надо заметить, что и съемочная группа и актерский состав работают на общественных началах, не получая за это гонорар.

— К нам пришло огромное количество желающих, в том числе и известные актеры. Несмотря на то, что мы объявили о съемках фильма на татарском языке, 80 процентов пришедших оказались русскоговорящими. Специально для участия в нашем кастинге они выучили татарский и работали над своим произношением. Получается, что через кастинг мы привили любовь к татарскому языку, — уверена режиссер.



Девушка считает, что в отношении татарского кино сложился определенный стереотип и он не всегда положительный. В своей работе она хочет уйти от фильмов, снятых по старинке, когда кино похоже на телеспектакль.



— Мне хочется избавиться от наигрыша, искусственности. Это часто происходит с актерами театра. Мы делаем революцию в татарском кино. На наш кастинг приходили актеры татарских театров, и для нас было большим разочарованием, большой болью, когда мы видели профессиональных актеров, которые, попадая в кадр, сразу начинали переигрывать. Как только начиналась съемка, они менялись и становились пафосными. Это уже не то, что нам нужно. Это стопроцентная профнепригодность в кино. Театральный актер и киноактер — совершенно разные понятия, — считает Ника Пэрак.

В результате кастинга были отобраны актеры русских театров со знанием татарского языка.

Полнометражка за 2 месяца

Творческая группа ставит перед собой амбициозные цели. Завершить работу над полнометражным фильмом планируют в течение двух месяцев. Это объясняется тем, что фильм хотят презентовать вне конкурсной программы Фестиваля мусульманского кино, который пройдет в сентябре этого года. Претендовать на основную конкурсную программу команда не может, так как уже не успевает по срокам.



Снять фильм на татарском языке — принципиальный вопрос для молодого режиссера. Ника родом из Казани, она выросла в мусульманских традициях, ей прививали татарскую культуру, но говорить на родном языке она научилась только во время учебы в Институте культуры.

— Татарский язык всегда со мной, хотя знаю я его не с рождения. Я выучила его за 4 года учебы. Меня взяли без знания языка. Это было в 2011 году, когда я поступила на кафедру Салавата Фатхетдинова. Поступление было очень комичным. Я на ломаном татарском презентовала себя и заявила, что хочу учиться именно по направлению татарской эстрады. Инфаркт был у всех. У меня был жуткий акцент. Но была всегда цель — выучить татарский язык, чтобы сбылась моя мечта — поговорить с Минтимером Шаймиевым. И я достигла ее. За это огромное спасибо профессору Эльмире Хамматовой. Я плакала, у меня были истерики, я ходила как на каторгу на уроки по сценической речи. Но сейчас я понимаю, насколько все эти методы оказались действенными.

Завершить работу над полнометражным фильмом планируют в течение двух месяцев. Предоставлено съемочной группой фильма "Когда горят мосты"

Режиссер не исключает, что и в самом фильме некоторые актеры будут говорить с акцентом, но это ее не пугает. «Критику я жду с особенным трепетом! Пусть говорят и обсуждают, это делает меня только сильнее. Я жду хейта и готова к нему», — заверила Ника, которая мечтает о широком прокате фильма и его выходе за пределами России.

«Я очень хочу показать татар всему миру, рассказать о том, что татары — это тот народ, который нужно уважать и ставить в пример»