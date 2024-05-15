Трое гитаристов из Татарстана и еще 997 человек

Летом в Москве 1000 музыкантов в унисон сыграют рок-хиты на одной гигантской сцене

Фото: предоставлено организаторами шоу “Мегарок”

Летом в Москве пройдет шоу «Мегарок» (+12): в присутствии 10 тысяч зрителей 1000 музыкантов одновременно сыграют рок-хиты. Прямо сейчас идет кастинг: организаторы заявляют, что попасть в число участников может любой российский музыкант. Больше 20 музыкантов из Татарстана отбор уже прошли. «Реальное время» поговорило с тремя из них — о музыке, о роке, вдохновении и о шоу, подобных тому, на которое они собираются.

Кто вернет рок на российскую сцену?

Есть распространенное мнение, что золотое время рок-музыки в России завершилось: сначала по концертным и фестивальным планам ударила пандемия ковида. Потом началась СВО, которая прекратила визиты западных рок-идолов в нашу страну и расколола российскую рок-тусовку на два противоположных лагеря. Итог закономерен: многотысячных стадионов уже никто не собирает. Западные кумиры больше не приезжают. Традиционные фестивали постепенно уходят в прошлое: «Дикую мяту» отменяли во время пандемии. А с 2019-го, рокеры лишились крупнейшего российского фестиваля «Нашествие». По понятным причинам, отменили и «Чернозем». Все меньше остается и локальных фестивалей.

Но запрос остается большим, а потому каждое крупное рок-шоу привлекает пристальное внимание ценителей. Интересный формат — одновременный концерт огромного количества участников, которые вместе на одной гигантской сцене исполняют мировые хиты. Такие шоу проводятся на Западе уже не первый год и пользуются немалым успехом.

Подобный перформанс в июне пройдет и в Москве — в нем примут участие одновременно более тысячи музыкантов — профессионалов и любителей со всей России. В унисон они исполнят культовые хиты The Beatles, Rolling Stones, Metallica, Nirvana, Pink Floyd, AC/DC, КИНО на хоккейной арене. Вместимость трибун — десять тысяч зрителей, назвать шоу решили «Мегарок».

«Народный рок-оркестр» организаторы собирают по всей стране: гитаристы, басисты, барабанщики и певцы прямо сейчас проходят кастинги. Все эти музыканты — обычные ребята, которые играют в клубах, на улицах, преподают музыку в школе или вообще профессионально не связаны с ней. Поучаствовать может любой желающий, достаточно только зарегистрироваться, выполнить видеозадание и ждать результатов кастинга. С теми, кто уже прошел кастинг, можно познакомиться на сайте «Мегарока» в разделе «Тысяча». Есть там и наши с вами соотечественники.

Три обладателя «инструментов с характером»



В конце апреля среди прошедших кастинг «Мегарока» были более 20 жителей Татарстана. Мы поговорили с троими.

Соло-гитарист Данияр Зиганшин рассказал, что музыка сопровождает его с детства — его родители окончили Казанскую консерваторию. Отец, профессиональный гитарист — пример и главный мотиватор для Данияра.

— Мне до него еще расти и расти, — улыбается новоиспеченный участник «Мегарока».

Соло-гитарист Данияр Зиганшин. предоставлено Данияром Зиганшиным

Басист Руслан Бубеков открыл для себя мир музыки, придя в музыкальную школу. И мир этот ему понравился не сразу: начинал он с пианино, но быстро понял, что больше нравится гитара. В студенчестве друзья позвали его играть в группу, но соло-гитаристом Руслан оказался менее сильным, чем остальные. Поэтому ему вручили бас-гитару.

— С тех пор ни разу не пожалел: это инструмент с характером, требующий держать композицию в тонусе, либо поддерживая барабаны, либо задавая альтернативный грув.

Басист Руслан Бубеков. предоставлено Русланом Бубековым

Гитарист Руслан Бикмурзин мечтал о карьере барабанщика. Но ставить ударную установку в квартире было некуда, зато отцовская старенькая «акустика» оказалась как раз под рукой. Пришлось учиться играть на том, что было.

Всех троих наших героев можно назвать мультиинструменталистами: каждый владеет несколькими инструментами, а под настроение они еще и поют. Только Данияр связан со звуком профессионально: он работает звукорежиссером. Руслан Бикмурзин — художник, а Руслан Бубеков — дизайнер интерьеров.

Гитарист Руслан Бикмурзин. предоставлено Русланом Бикмурзиным

Разумеется, все трое и играют рок, и слушают его. По возможности и на концертах бывали. Среди самых запомнившихся выступлений Руслан Бикмурзин называет концерты Metallica, Rammstein и Slipknot. Его тезка, Руслан Бубеков, тоже был на Metallica и Rammstein, а еще с ностальгией вспоминает живые выступления LimpBizkit и Sepultura. А вот Данияр самым запоминающимся назвал одно из своих собственных выступлений на небольшом фестивале в Кировской области, близ Вятских Полян.

Первое стадионное выступление

Все трое наших героев настроены серьезно. Признаются: «собирают стадион» впервые, но говорят, что особого волнения нет. Однако татарстанцы-«мегарокеры» серьезно замотивированы и уже отрабатывают свои партии. И Данияр, и оба Руслана признались, что обучение для них проходит легко. Большинство песен, попавших в сет-лист, им уже давно знакомы и неоднократно сыграны в своих группах. Еще бы: ведь каждая уважающая себя кавер-группа играет весь набор «золотой классики», который приготовила слушателям команда шоу.

На вопрос о том, чего ребята ждут от события, все трое отвечают, что считают выступление шансом себя проявить. Данияр говорит:

— Это верный знак того, что я двигаюсь в правильном направлении, а значит, готов и себя показать, и на других посмотреть.

Соло-гитарист Данияр Зиганшин. предоставлено Данияром Зиганшиным

Руслан Бубеков надеется на мощный заряд адреналина. А Руслан Бикмурзин признается:

— Это шанс выступить на стадионе и почувствовать, что такое концерт, с другой стороны, не из зала. Надеюсь получить кучу эмоций, опыта, познакомиться с музыкантами со всей страны.

«Рок будет в моде всегда»

Сейчас часто можно столкнуться с мнением, что рок-музыка вышла из моды, уступая другим жанрам. Однако все трое наших героев категорически с этим не согласны и с жаром делятся своим мнением.

Данияр Зиганшин:

— Рок-музыка будет в моде всегда. Да, сейчас не лучший ее период, но уж поверьте, кого-то забывают, а кто-то взбирается на Олимп. Так что, думаю, нужно пока просто наблюдать и наслаждаться признанными хитами в ожидании новых.

Руслан Бикмурзин:

— Я не согласен с этим утверждением. Рок-музыка меняется, появляются новые группы, новые подстили, и я вижу, что много молодых людей слушают «тяжелую» музыку.

Басист Руслан Бубеков. предоставлено Русланом Бикмурзиным

Руслан Бубеков:

— Рок-музыка не стареет, это энергия, адреналин, определенный протест — у каждого свой. Музыкальных направлений становится больше, и это хорошо, это рождает необычные коллаборации и дарит совершенно неожиданные произведения. Рок — это круто, рок — это жизнь!

