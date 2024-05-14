Главное к утру: маркировка созданного нейросетью контента, запрет импорта урана из России в США
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 14 мая:
- Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал, что в нижней палате парламента ведется разработка концепции закона о маркировке контента, созданного при помощи нейросетей. По его словам, маркировка должна осуществляться при помощи графических или водяных знаков.
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА «Новости» о готовности к основному периоду Единого государственного экзамена, который пройдет с 23 мая по 5 июля. Также он подтвердил возможность пересдачи ЕГЭ в следующих годах.
- Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России до 2040 года. Речь о низкообогащенном уране, произведенном в РФ или одним из зарегистрированных там предприятий. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что запрет негативно отразится на американской экономике.
- ПВО сбила в Белгородской области несколько целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в telegram-канале. По предварительной информации, есть одна пострадавшая женщина, у нее осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Также повреждено остекление в 21 квартире девяти многоквартирных домов, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15, повреждены шесть автомобилей и т.д.
- В целом, как сообщили в Минобороны, над Белгородской областью уничтожено 25 снарядов РСЗО Vampire.
- Под Волгоградом »в результате вмешательства посторонних лиц» сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Движение поездов, в том числе пассажирских, приостановили.
- ТАСС сообщил о задержании начальника главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Он является подозреваемым по уголовному делу. Сегодня ему планируют избрать меру пресечения.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан