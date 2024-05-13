Данис Шакиров: «Тех, кто поет азан с татарским макамом, по пальцам можно пересчитать»

На форуме татарских религиозных деятелей обсудят Марджани и народное творчество

Фото: Максим Платонов

В рамках XIV Всероссийского форума татарских религиозных деятелей под названием «Национальная самобытность и религия» в этом году обсудят творчество богослова Шигабутдина Марджани в частности и татарское духовное наследие в целом, а также откроют отдельную дискуссионную площадку на тему татарского макама.

— В татарском мире это единственное собрание, которое объединяет религиозных деятелей со всех регионов, представителей разных муфтиятов, муфтиев, — подчеркнул руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, сообщив, что на форум в этом году приедет 1000 человек из 77 регионов страны.



Как отдельно указал начальник комитета по работе с татарскими общественными организациями в регионах РФ Марс Тукаев, даже с Дальнего Востока приедут представители всех регионов: «Только с Чукотки нет». Впервые приедут представители Запорожья и Кабардино-Балкарии. Самая большая делегация традиционно из Башкортостана — 112 человек.



— Это естественно, ведь Башкортостан — регион, где проживает более миллиона наших соотечественников, второй регион после нашего по числу мечетей и медресе, — указал Тукаев. Он сообщил, что самый старший имам — из Марий Эл, это Даниял хазрат Файзрахманов 1937 года рождения. Самый молодой — Алмаз хазрат Абдуллин из Удмуртской республики, 2003 года рождения.

— Мы начинали форум в 2010-м, раньше у имамов были сомнения: зачем нас собирают. Было тяжело составлять списки. Сейчас, за прошедшее время, все изменилось — они очень ждут этот форум, — указал Тукаев.

В 2024 году форум работает в дни международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», так что в первый день делегаты посетят выставку Russia Halal Expo 2024.

В первый день делегаты будут изучать международную халяльную продукцию. предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

О Шихаб хазрате, суфизме и татарском азане

Во второй день, после пленарного заседания с участием раиса республики Рустама Минниханова, религиозные деятели разъедутся по трем дискуссионным площадкам.

— Мы делаем дискуссионные площадки не только по религиозным наукам, а хотим показать религиозных деятелей как руководителей отдельного социального института, — сказал Шакиров.

В Академии наук РТ пройдут чтения Шигабутдина Марджани. Провести научное мероприятие, посвященное имаму Первой соборной мечети, предложил председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль хазрат Гайнутдин.

Вторая и третья площадка будут работать в гостинично-развлекательном комплексе «Ривьера». «Возрождение традиционного татаро-мусульманского духовного наследия: история и современность» — тема, которую будет модерировать глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов. Здесь, в частности, будет обсуждаться суфизм.

Третья площадка — «Религия, вера, моң, макам. Богослужение и народное творчество в татарском духовном наследии».

— Нам надо широко продвигать такое понятие, как татарский макам, — отметил Шакиров, имея в виду музыкальный лад. — Марсель Ахмадуллин, Марсель Вагизов, шакирды медресе имени 1000-летия принятия ислама — тех, кто поет азан с татарским макамом, по пальцам можно пересчитать.

Именно со специалистами этого медресе, а также РИИ и РИУ (в частности, доцентом кафедры исламской теологии РИИ, организатором конкурса исполнителей произведений духовного наследия «Илаһи моң» Резедой Сафиуллиной) и пройдут дискуссии.

В последний день делегаты поедут в Болгар. Реальное время / realnoevremya.ru

В этот же день делегаты поедут на халяльную выставку в агропромышленном парке «Казань». А 19 мая отправятся на «Изге Болгар жыены», где в этом году главным событием станет коллективная молитва покаяния. Она и раньше проходила в Болгаре, но в этом году будет невероятно представительной, сказали организаторы.

Кроме того, на празднике среди семейных пар разыграют три путевки в хадж, а на корэше — автомобиль «Лада гранта».

Что касается языка мероприятия, то Шакиров заверил, что и на пленарке, и на площадках это будет татарский: «Все наши имамы выступают и говорят друг с другом на татарском». При этом он напомнил, что единственным медресе, который преподает только на татарском, остается медресе имени 1000-летия принятия ислама.

— «Мухаммадия» сейчас эту проблему решает и постепенно переходит на татарский язык, — отметил Шакиров.