Данис Шакиров: «Тех, кто поет азан с татарским макамом, по пальцам можно пересчитать»
На форуме татарских религиозных деятелей обсудят Марджани и народное творчество
В рамках XIV Всероссийского форума татарских религиозных деятелей под названием «Национальная самобытность и религия» в этом году обсудят творчество богослова Шигабутдина Марджани в частности и татарское духовное наследие в целом, а также откроют отдельную дискуссионную площадку на тему татарского макама.
— В татарском мире это единственное собрание, которое объединяет религиозных деятелей со всех регионов, представителей разных муфтиятов, муфтиев, — подчеркнул руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, сообщив, что на форум в этом году приедет 1000 человек из 77 регионов страны.
Как отдельно указал начальник комитета по работе с татарскими общественными организациями в регионах РФ Марс Тукаев, даже с Дальнего Востока приедут представители всех регионов: «Только с Чукотки нет». Впервые приедут представители Запорожья и Кабардино-Балкарии. Самая большая делегация традиционно из Башкортостана — 112 человек.
— Мы начинали форум в 2010-м, раньше у имамов были сомнения: зачем нас собирают. Было тяжело составлять списки. Сейчас, за прошедшее время, все изменилось — они очень ждут этот форум, — указал Тукаев.
В 2024 году форум работает в дни международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», так что в первый день делегаты посетят выставку Russia Halal Expo 2024.
О Шихаб хазрате, суфизме и татарском азане
Во второй день, после пленарного заседания с участием раиса республики Рустама Минниханова, религиозные деятели разъедутся по трем дискуссионным площадкам.
— Мы делаем дискуссионные площадки не только по религиозным наукам, а хотим показать религиозных деятелей как руководителей отдельного социального института, — сказал Шакиров.
В Академии наук РТ пройдут чтения Шигабутдина Марджани. Провести научное мероприятие, посвященное имаму Первой соборной мечети, предложил председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль хазрат Гайнутдин.
Вторая и третья площадка будут работать в гостинично-развлекательном комплексе «Ривьера». «Возрождение традиционного татаро-мусульманского духовного наследия: история и современность» — тема, которую будет модерировать глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов. Здесь, в частности, будет обсуждаться суфизм.
Третья площадка — «Религия, вера, моң, макам. Богослужение и народное творчество в татарском духовном наследии».
— Нам надо широко продвигать такое понятие, как татарский макам, — отметил Шакиров, имея в виду музыкальный лад. — Марсель Ахмадуллин, Марсель Вагизов, шакирды медресе имени 1000-летия принятия ислама — тех, кто поет азан с татарским макамом, по пальцам можно пересчитать.
Именно со специалистами этого медресе, а также РИИ и РИУ (в частности, доцентом кафедры исламской теологии РИИ, организатором конкурса исполнителей произведений духовного наследия «Илаһи моң» Резедой Сафиуллиной) и пройдут дискуссии.
В этот же день делегаты поедут на халяльную выставку в агропромышленном парке «Казань». А 19 мая отправятся на «Изге Болгар жыены», где в этом году главным событием станет коллективная молитва покаяния. Она и раньше проходила в Болгаре, но в этом году будет невероятно представительной, сказали организаторы.
Кроме того, на празднике среди семейных пар разыграют три путевки в хадж, а на корэше — автомобиль «Лада гранта».
Что касается языка мероприятия, то Шакиров заверил, что и на пленарке, и на площадках это будет татарский: «Все наши имамы выступают и говорят друг с другом на татарском». При этом он напомнил, что единственным медресе, который преподает только на татарском, остается медресе имени 1000-летия принятия ислама.
— «Мухаммадия» сейчас эту проблему решает и постепенно переходит на татарский язык, — отметил Шакиров.