День в истории 15 мая: открытие Крымского моста, 63 года митрополиту Казанскому и Татарстанскому
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 15 мая 2024 года
Сегодня в мире отмечают несколько международных праздников: День семей, День климата и День отказника от военной службы по убеждениям совести. Шесть лет назад был открыт Крымский мост, 36 лет назад начался вывод советских войск из Афганистана, 63 года назад родился митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, 79 лет назад московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро, которая гласила, что прием пленных немецких солдат и офицеров закончен. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В России стартует широкомасштабная акция — Единые дни защиты малых рек и водоемов. Она проходит с 15 мая по 15 июня.
- Открытие XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024».
- Торжественное открытие Международной выставки Russia Halal Expo.
- Встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с председателем Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
- В Лениногорском районе Татарстана пройдет финал регионального этапа Всероссийской олимпиады «Олимпийская команда» по направлению «Спорт».
- В Казани состоится 19-я Международная школа-практикум молодых ученых-юристов «Настоящее и будущее правового пространства БРИКС».
Кто родился: Виктор Васнецов и Михаил Булгаков
- 1798 — русский поэт, друг А.С. Пушкина Иван Пущин (скончался 15 апреля 1859 года). Принимал активное участие в подготовке восстания на Сенатской площади 26 декабря 1825 года, был арестован и отправлен в ссылку.
- 1845 — русский биолог Илья Мечников (скончался 15 июля 1916 года). Открыл явление фагоцитоза, разработал фагоцитарную теорию иммунитета.
- 1848 — русский художник Виктор Васнецов (скончался 23 июля 1926 года). Основоположник «неорусского стиля», автор картин «Аленушка», «Витязь на распутье», «Иван-царевич на Сером Волке», «Богатыри».
- 1856 — американский писатель, создатель волшебной страны Оз Лаймен Фрэнк Баум (скончался 6 мая 1919 года).
- 1859 — французский ученый-физик, один из первых исследователей радиоактивности Пьер Кюри (скончался 19 апреля 1906 года). Муж Марии Склодовской-Кюри.
- 1891 — советский писатель Михаил Булгаков (скончался 10 марта 1940 года). Автор книг «Собачье сердце», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».
- 1932 — режиссер пяти фильмов о Джеймсе Бонде Джон Глен.
- 1961 — глава Татарстанской митрополии, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Кто скончался: Казимир Малевич и Наталья Гундарева
- 1157 — князь Суздальский и Великий князь Киевский, сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий (родился, по разным источникам, или в 1091 году, или в 1095 году).
- 1857 — русский художник Василий Тропинин (родился 30 марта 1776 года). Наиболее известные его картины — «Портрет А.С. Пушкина», «Кружевница», «Золотошвейка», «Девушка с розами» и др.
- 1886 — американская поэтесса Эмили Дикинсон (родилась 10 декабря 1830 года).
- 1916 — первая дипломированная русская женщина-пилот Лидия Зверева (родилась в 1890 году).
- 1935 — русский художник-авангардист, автор «Черного квадрата» Казимир Малевич (родился 23 февраля 1878 года).
- 2005 — советская и российская актриса Наталья Гундарева (родилась 28 августа 1948 года). Снималась в таких картинах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «Осенний марафон», «Прощание славянки», «Зимний вечер в Гаграх», «Небеса обетованные», «Виват, гардемарины!».
- 2020 — советский и российский филолог-востоковед Жамиль Зайнуллин (родился 11 июля 1946 года).
Праздники: день семьи, климата и отказа от службы
- Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.
- Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Был установлен на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 году.
- Международный день семей. Провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1993 году.
- День осетинского языка и литературы. Отмечается в Южной Осетии. Дата праздника связана с выходом в свет в 1899 году книги основоположника осетинского литературного языка Коста Хетагурова «Ирон фандыр» («Осетинская лира»).
События: основание общества Красного Креста, открытие московского метро, последняя сводка Совинформбюро
- 1484 — на соборной площади Московского Кремля по велению Великого князя Иоанна III Васильевича состоялась закладка каменного здания Благовещенского собора — православного храма в честь Благовещения Богородицы.
- 1829 — в Санкт-Петербурге открылась первая выставка промышленных и кустарных изделий, произведенных в Российской империи. На ней присутствовало 326 участников из более чем 33 губерний и областей государства. Впервые в России при проведении подобных мероприятий был издан специальный каталог под названием «Роспись вещам, выставленным в первую публичную выставку Российских изделий в Санкт–Петербурге 1829 года».
- 1867 — император Александр II утвердил устав «Общества попечения о раненых и больных воинах». Это стало датой основания общества, которое в 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста и находилось под покровительством императрицы Марии Александровны. Сегодня РОКК — это общественная благотворительная организация, которая является участником международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и всю свою деятельность направляет на оказание помощи нуждающимся в ней людям.
- 1905 — основан город Лас-Вегас в штате Невада, США. Сегодня он славится своей бурной ночной жизнью. Здесь расположено множество круглосуточных казино и других развлекательных заведений.
- 1910 — в Казани начал издаваться сатирический иллюстрированный журнал «Ялт-Йолт». В типографии Ивана Харитонова журнал печатался на татарском языке два раза в месяц. За все время существования вышло более 100 номеров, а закрылся он в 1918 году. Габдулла Тукай был ответственным секретарем издания, опубликовав в «Ялт-Йолт» около 50 стихотворений, и это не считая сатирических, прозаических и публицистических произведений.
- 1930 — американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой. Заинтересовавшись авиацией, Эллен поступила на летные курсы, но когда она обратилась к одному из менеджеров авиакомпании Boeing Air Transport с вопросом, будет ли у нее возможность стать пилотом, тот ответил, что считает гораздо более перспективной другую ее идею — ввести на воздушных кораблях новую должность, аналогичную должности проводника на железной дороге.
- 1934 — в российские школы вернулось преподавание истории, прерванное более чем на 10 лет. В этот день вышло постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании отечественной истории в школах СССР». Оно надолго определило структуру и содержание исторического образования в младших и средних классах школы.
- 1935 — состоялось открытие первой линии Московского метрополитена. Она шла от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» с ответвлением на «Смоленскую», ее общая протяженность была 11,2 км. На линии было сооружено 13 станций и 17 вестибюлей.
- 1939 — на даче в Переделкино сотрудниками НКВД арестован писатель, автор сборника рассказов «Конармия» Исаак Бабель. Он был осужден на 10 лет без права переписки.
- 1943 — был официально распущен Коминтерн — международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран.
- 1945 — московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро. Тогда Юрий Левитан сообщил: «Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен». Всего за годы Великой Отечественной войны прозвучало более двух тысяч фронтовых сводок.
- 1955 — в Вене был подписан Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии. Он был заключен между четырьмя великими державами — участницами антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне: СССР, США, Великобританией и Францией с одной стороны и Австрией — с другой. Договор восстановил суверенитет и независимость австрийского государства в границах, существовавших на 1 января 1938 года.
- 1988 — начался вывод советских войск из Афганистана. Согласно заключенным Женевским соглашениям о политическом урегулировании вокруг Афганистана, Советский Союз обязался вывести войска в течение 9 месяцев. За первые три месяца домой было отправлено 50 183 военнослужащих. Оставшиеся 50 100 человек уехали в период с 15 августа 1988 по 15 февраля 1989 года.
- 1989 — в Москве создана Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. Предпосылкой ее появления явилась чернобыльская трагедия в 1986 году. Сегодня ассоциация объединяет организации, эксплуатирующие АЭС, по всему миру.
- 2018 — состоялось открытие Крымского моста. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин, севший за руль КАМАЗа, двинувшегося по мосту первым. Переход колонны автомашин по мосту занял всего 16 минут. Крымский мост общей протяженностью 19 километров стал самым длинным из построенных Россией мостов. Он является и самым длинным в Европе.