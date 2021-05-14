Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств

Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств.

В перечень совершающих недружественные действия в отношении России вошли США и Чехия. Согласно документу о недружественных государствах, дипломатическая миссия Чехии может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России. США — не может, пишет «РИА Новости».

Российско-чешские отношения обострились этой весной: Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, у чешских служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

После этого МИД России выразил властям Чехии решительный протест. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.



Ольга Плешкова