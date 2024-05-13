День в истории 13 мая: первый госбанк России, родился Тагир Якупов, праздник Черноморского флота
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 13 мая 2024 года
13 мая пройдет Гала-концерт фестиваля «Студенческая весна Республики Татарстан». Сегодня в нашей стране отмечают День работников охранно-конвойной службы МВД РФ. 68 лет назад скончался автор романа «Молодая гвардия» Александр Фадеев, 74 года назад прошла первая гонка «Формулы-1», 78 лет назад родился татарский певец Тагир Якупов, 270 лет назад указом императрицы Елизаветы Петровны был учрежден первый в России государственный банк. Главные события дня, ожидаемые и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Гала-концерт фестиваля «Студенческая весна Республики Татарстан».
- Единая лига ВТБ, четвертый матч полуфинальной серии — казанский УНИКС на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом».
Кто родился: Александр Невский и Роберт Паттинсон
- 1221 — русский полководец Александр Невский (скончался 21 ноября 1263 года). Прославился в первую очередь как воин, который одержал блестящие для русских победы: 15 июля в 1240 году над шведами — в возрасте 20 лет, за что получил прозвище «Невский», и 5 апреля в 1242 году — над Ливонским орденом, остановив на Чудском озере нашествие католической христианизации на Русь.
- 1804 — русский поэт, основоположник славянофильства Алексей Хомяков (скончался 5 октября 1860 года).
- 1882 — французский художник, основатель кубизма наравне с Пабло Пикассо Жорж Брак (скончался 31 августа 1963 года).
- 1928 — ликвидатор аварии на ЧАЭС, военный врач Николай Черемухин (скончался 30 ноября 2008 года).
- 1946 — татарский певец Тагир Якупов (скончался 2 ноября 1999 года). Уже в четвертом классе, пройдя жесточайший отбор, он выступал на казанском радио, но в итоге не смог получить музыкального образования и работал на заводе. С 1963-го Якупов — солист филармонии, из которой ушел в результате сокращений, умер в нищете. Между тем, как считают специалисты, именно Якупов проникновеннее всех на татарской эстраде исполнял народные песни.
- 1960 — руководитель Камерного хора РТ Миляуша Таминдарова. Она окончила Казанскую государственную консерваторию в 1986 году и ассистентуру в 1990-м, преподавала там же на кафедре хорового дирижирования, после стала заведующей отделением хорового дирижирования в Казанском музыкальном училище. В 1997-м возглавила хор оперной студии, а через десять лет стала руководителем Камерного хора РТ.
- 1986 — британский актер Роберт Паттинсон. Мировую известность ему принесли роли Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» и Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».
Кто скончался: Александр Фадеев и Валерий Лобановский
- 1871 — французский композитор, автор бывшего французского гимна La Parisienne Даниэль-Франсуа-Эспри Обер (родился 29 января 1782 года).
- 1878 — американский физик Джозеф Генри (родился 17 декабря 1797 года). Генри открыл новое явление в электромагнетизме — самоиндукцию. Независимо от Фарадея Генри обнаружил взаимоиндукцию, но Фарадей раньше опубликовал свои результаты. В честь Джозефа Генри названа единица индуктивности в Международной системе единиц (СИ) — «генри».
- 1956 — советский писатель Александр Фадеев (родился 24 декабря 1901 года). Самое известное его произведение — роман о Краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия», действовавшей на оккупированной фашистами территории Украинской ССР.
- 2002 — советский и украинский футбольный тренер Валерий Лобановский (родился 6 января 1939 года). Именно благодаря ему советский футбол впервые получил мировое признание. В 1975—1976, 1982—1983, 1986—1990 годах Лобановский тренировал сборную СССР. В 1975 году он был признан лучшим тренером мира. Со сборной СССР Лобановский завоевал второе место на чемпионате Европы — 1988 и 3-е место на Олимпиаде-1976.
- 2009 — итальянский альпинист, первым покоривший (вместе с Лино Лачеделли) вторую вершину мира Чогори (родился 26 сентября 1914 года).
- 2022 — президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Зейд Аль Нахайян (родился 7 сентября 1948 года).
- 2022 — казанский художник-проектировщик, театральный художник, заслуженный деятель искусств Татарстана Владимир Нестеренко (родился 2 февраля 1947 года).
Праздники: День Черноморского флота ВМФ России
- День работников охранно-конвойной службы МВД РФ, или, как его еще называют, День конвоира. Дата выбрана в память о 13 мая 1938 года, когда Народный комиссариат внутренних дел СССР выпустил Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. Этот день считается днем образования службы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
- День Черноморского флота ВМФ России. Дата была учреждена приказом главнокомандующего ВМФ РФ. 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии. Эти первые 28 кораблей и стали боевым ядром зарождающегося флота.
События: первая «Формула-1», выход программы «Вести», учреждение федеральных округов
- 1589 — священник Гермоген стал епископом и первым казанским митрополитом. Через 5 лет его стараниями на месте явления Казанской иконы был сооружен первый каменный храм. В 1606-м он был поставлен патриархом Московским. Умер от голода в заточении во время осады столицы в 1612 году.
- 1754 — указом императрицы Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк.
- 1836 — началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург — Царское Село — Павловск. На всем протяжении маршрута она была открыта к июню 1838 года. Так как дорога была однопутной с разъездом посередине, то поезда с конечных станций отправлялись одновременно и расходились на станции Московское шоссе, после чего продолжали маршрут. Поездка занимала 42 минуты, средняя скорость движения была 32 км/час.
- 1888 — «Золотой закон» окончательно отменил рабство в Бразилии.
- 1907 — открылся V съезд РСДРП, проходивший в Лондоне по 1 июня и получивший название Лондонского Съезда. Среди делегатов — Ленин, Сталин, Троцкий.
- 1921 — Совнарком издал декрет об организации домов отдыха. Во многом это было связано и с тем, что после окончания Гражданской войны руководящим работникам, прошедшим тюрьмы, ссылки, подполье, требовалось качественное лечение.
- 1942 — в Ленинграде Таня Савичева записала: «Мама 13 мая в 7.30 утра», «Савичевы умерли», «Умерли все», «Осталась одна Таня». Савичева умерла в эвакуации, в поселке Шатки Нижегородской области, 1 июля 1944 года. Ей было 14 лет. Дневник впервые представил в экспозиции выставки «Героическая оборона Ленинграда» майор Лев Раков, бывший ученый секретарь Эрмитажа.
- 1950 — на трассе Сильверстоун недалеко от одноименной деревни в Нортгемптоншире прошла первая гонка «Формулы-1». Трассу проложили на месте аэродрома для бомбардировщиков Второй мировой. Первым победителем (а потом и чемпионом) стал итальянец Джузеппе Фарина из команды Alfa Romeo.
- 1958 — швейцарский инженер Георг де Местраль зарегистрировал торговую марку разработанной им самим застежки-липучки Velcrо. Термин «velcro» происходит от французского «velours croché» — бархат с крючками, что достаточно точно описывает саму застежку. Георг де Местраль изобрел застежку-липучку еще в 1948 году. Идея пришла ему в голову, когда он гулял со своей собакой в Альпах, и она застряла в кустах репейника.
- 1991 — впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести». Трансляция первого выпуска, который вела известная телеведущая Светлана Сорокина, началась в 17 часов по московскому времени и продолжалась 10 минут. Выход в эфир этой программы ознаменовал собой начало работы канала РТР. В разные годы программу вели известные российские телеведущие: Владислав Флярковский, Арина Шарапова, Дмитрий Киселев, Сергей Брилев, Эрнест Мацкявичюс и многие другие.
- 2000 — указом президента РФ в стране были созданы федеральные округа. Татарстан вошел в Приволжский федеральный округ. Притом что Казань крупнейший город ПФО, его административный центр — Нижний Новгород.
- 2019 — президент России Владимир Путин посетил Казань. Он побывал на Казанском авиазаводе, где ознакомился с модернизированными самолетами Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также осмотрел вертолет Ми-38Т.
- 2021 — Нобелевский комитет внес Владимира Путина в число претендентов на Нобелевскую премию мира. Номинировал главу государства академик, писатель Сергей Комков. Также российского лидера выдвигали в 2013, 2014, 2016, 2017 и 2020 годах.