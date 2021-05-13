Путина номинировали на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет внес президента России Владимира Путина в число претендентов на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил академик, писатель Сергей Комков, номинировавший главу государства.

— Получил (письмо, — прим. ред.), ответили, что «Ваш кандидат включен в список, — передает «РИА Новости» его слова. Предварительное число номинантов на премию мира — 286 человек.

Имя лауреата объявят 8 октября в Осло.

Комков номинировал Путина на эту премию еще в 2020 году. Еще российского лидера выдвигали в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

В феврале текущего года бывший президент Польши Лех Валенса номинировал российского оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.

Татьяна Леухина