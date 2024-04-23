Премия «Большая книга» объявила длинный список
«Большая книга» — это российская литературная премия за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Была учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». В этом сезоне на соискание было номинировано 346 произведений из 73 городов России и 12 стран мира.
В совет экспертов премии вошли Дмитрий Данилов, Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая. В длинный список вошли 50 произведений авторов из 13 городов и семи стран мира (Беларусь, Израиль, Испания, Казахстан, Кыргызстан, Норвегия и Франция).
Длинный список премии «Большая книга»:
- Авакян-Ржевский Сергей — роман «Дорога Сурена»;
- Аксенов Василий — сборник «Флегонт, Февруса и другие»;
- Алексеева Надя — роман «Полунощница»;
О презентации книги Нади Алексеевой «Полунощница» читайте здесь.
- Батурина Евгения — роман-дилогия «Выход А» и «Кризис Ж»;
- Бевз Иван — роман «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить»;
- Белодед Игорь — сборник повестей «Не говори о нем»;
- Бергер Даниэль — роман «Кофе с перцем»;
- Березин Владимир — роман «Уранотипия»;
- Благова Даша — роман «Течения»;
- Бобылева Дарья — роман «Магазин работает до наступления тьмы»;
- Вагнер Яна — роман «Тоннель»;
- Варламов Алексей — роман «Одсун»;
- Волос Андрей — роман «Облака перемен»;
- Гоноровский Александр и Егармин Илья — роман «Цербер. Найди убийцу, пусть душа твоя успокоится»;
- Гуреев Максим — биография «Андрей Битов: Мираж сюжета»;
- Драгунский Денис — роман «Подлинная жизнь Дениса Кораблева»;
- Ермаков Владимир — роман «Где-то, когда-то»;
- Завада Марина и Куликов Юрий — биография «Цвет и тени Беллы Ахмадулиной»;
- Замшев Максим — роман «Вольнодумцы»;
- Илишкина Наталья — роман «Улан Далай»;
- Корицкая Полина — роман «Демоверсия»;
- Крусанов Павел — роман «Игры на свежем воздухе»;
- Лебедева Мария — роман «Там темно»;
О презентации книги Марии Лебедевой «Там темно» читайте здесь.
- Левенталь Вадим — сборник рассказов «Фотография из Неаполя»;
- Лейбов Борис — сборник «Мелкий принц»;
- Лим Владимир — роман «Пылающий»;
- Лужбина Анна — сборник рассказов «Юркие люди»;
- Манойло Екатерина — роман «Ветер уносит мертвые листья»;
- Маркина Анна — роман «Кукольня»;
- Мелихов Александр — роман «Испепеленный»;
- Наумов Лев — документальная проза «Итальянские маршруты Андрея Тарковского»;
- Нехаев Олег — биография «Астафьев: Праведник из Овсянки»;
- Носов Сергей — роман «Фирс Фортинбрас»;
- Пелевин Виктор — роман «Путешествие в Элевсин»;
Рецензию на роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» читайте здесь.
- Побяржина Хелена — роман «Другие ноты»;
- Попов Валерий — роман «Выдумщик»;
- Попов Евгений и Гундарин Михаил — документальная книга «1968. Опыт художественного исследования»;
- Прилепин Захар — сборник рассказов «Собаки и другие люди»;
- Секисов Антон — роман «Комната Вагинова»;
- Сорока Вера — роман «Питерские монстры»;
- Суслов Павел — роман «Деревянная ворона»;
- Тарковский Михаил — художественные воспоминания «42-й до востребования»;
- Тюльбашева Светлана — роман «Лес»;
- Харченко Вячеслав — сборник рассказов «Москвич в Южном городе»;
- Чухлебова Анна — сборник рассказов «Легкий способ завязать с сатанизмом»;
- Шалашова Александра — роман «Камни поют»;
- Шемякин Михаил — автобиография «Моя жизнь: до изгнания»;
- Штапич Мршавко — роман «Устойчивое развитие»;
- Шульпяков Глеб — биография «Батюшков не болен»;
- Яковлева Юлия — роман «Поэты и джентльмены».
«Отрадно, что внимание писательского и издательского сообщества к премии не ослабевает: в 2024 году на «Большую книгу» было подано более трех сотен книг и рукописей, так что конкурс снова был очень серьезным. В списке мы видим новые имена — это или в прямом смысле дебютанты, или авторы, только недавно стартовавшие в большой литературе. Как и в прошлые годы, длинный список разнообразен с географической точки зрения, хотя в нем по-прежнему преобладают москвичи и петербуржцы. Заметен рост количества текстов автобиографического характера, что еще раз говорит об укреплении позиций жанра нон-фикшн. Список многогранен, в нем смогут найти для себя что-то интересное и читатели-эстеты, и любители острых, захватывающих сюжетов, и те, кому важен психологический роман», — прокомментировал длинный список председатель Совета экспертов «Большой книги» Дмитрий Данилов.
Короткий список будет объявлен 5 июня.
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