Премия «Большая книга» объявила длинный список

Фото: Динар Фатыхов

«Большая книга» — это российская литературная премия за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Была учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». В этом сезоне на соискание было номинировано 346 произведений из 73 городов России и 12 стран мира.

В совет экспертов премии вошли Дмитрий Данилов, Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая. В длинный список вошли 50 произведений авторов из 13 городов и семи стран мира (Беларусь, Израиль, Испания, Казахстан, Кыргызстан, Норвегия и Франция).

Длинный список премии «Большая книга»:

Авакян-Ржевский Сергей — роман «Дорога Сурена»;

Аксенов Василий — сборник «Флегонт, Февруса и другие»;

Алексеева Надя — роман «Полунощница»;

О презентации книги Нади Алексеевой «Полунощница» читайте здесь.

Батурина Евгения — роман-дилогия «Выход А» и «Кризис Ж»;

Бевз Иван — роман «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить»;

Белодед Игорь — сборник повестей «Не говори о нем»;

Бергер Даниэль — роман «Кофе с перцем»;

Березин Владимир — роман «Уранотипия»;

Благова Даша — роман «Течения»;

Бобылева Дарья — роман «Магазин работает до наступления тьмы»;

Вагнер Яна — роман «Тоннель»;

Варламов Алексей — роман «Одсун»;

Волос Андрей — роман «Облака перемен»;

Гоноровский Александр и Егармин Илья — роман «Цербер. Найди убийцу, пусть душа твоя успокоится»;

Гуреев Максим — биография «Андрей Битов: Мираж сюжета»;

Драгунский Денис — роман «Подлинная жизнь Дениса Кораблева»;

Ермаков Владимир — роман «Где-то, когда-то»;

Завада Марина и Куликов Юрий — биография «Цвет и тени Беллы Ахмадулиной»;

Замшев Максим — роман «Вольнодумцы»;

Илишкина Наталья — роман «Улан Далай»;

Корицкая Полина — роман «Демоверсия»;

Крусанов Павел — роман «Игры на свежем воздухе»;

Лебедева Мария — роман «Там темно»;

О презентации книги Марии Лебедевой «Там темно» читайте здесь.

Левенталь Вадим — сборник рассказов «Фотография из Неаполя»;

Лейбов Борис — сборник «Мелкий принц»;

Лим Владимир — роман «Пылающий»;

Лужбина Анна — сборник рассказов «Юркие люди»;

Манойло Екатерина — роман «Ветер уносит мертвые листья»;

Маркина Анна — роман «Кукольня»;

Мелихов Александр — роман «Испепеленный»;

Наумов Лев — документальная проза «Итальянские маршруты Андрея Тарковского»;

Нехаев Олег — биография «Астафьев: Праведник из Овсянки»;

Носов Сергей — роман «Фирс Фортинбрас»;

Пелевин Виктор — роман «Путешествие в Элевсин»;

Рецензию на роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» читайте здесь.

Побяржина Хелена — роман «Другие ноты»;

Попов Валерий — роман «Выдумщик»;

Попов Евгений и Гундарин Михаил — документальная книга «1968. Опыт художественного исследования»;

Прилепин Захар — сборник рассказов «Собаки и другие люди»;

Секисов Антон — роман «Комната Вагинова»;

Сорока Вера — роман «Питерские монстры»;

Суслов Павел — роман «Деревянная ворона»;

Тарковский Михаил — художественные воспоминания «42-й до востребования»;

Тюльбашева Светлана — роман «Лес»;

Харченко Вячеслав — сборник рассказов «Москвич в Южном городе»;

Чухлебова Анна — сборник рассказов «Легкий способ завязать с сатанизмом»;

Шалашова Александра — роман «Камни поют»;

Шемякин Михаил — автобиография «Моя жизнь: до изгнания»;

Штапич Мршавко — роман «Устойчивое развитие»;

Шульпяков Глеб — биография «Батюшков не болен»;

Яковлева Юлия — роман «Поэты и джентльмены».

«Отрадно, что внимание писательского и издательского сообщества к премии не ослабевает: в 2024 году на «Большую книгу» было подано более трех сотен книг и рукописей, так что конкурс снова был очень серьезным. В списке мы видим новые имена — это или в прямом смысле дебютанты, или авторы, только недавно стартовавшие в большой литературе. Как и в прошлые годы, длинный список разнообразен с географической точки зрения, хотя в нем по-прежнему преобладают москвичи и петербуржцы. Заметен рост количества текстов автобиографического характера, что еще раз говорит об укреплении позиций жанра нон-фикшн. Список многогранен, в нем смогут найти для себя что-то интересное и читатели-эстеты, и любители острых, захватывающих сюжетов, и те, кому важен психологический роман», — прокомментировал длинный список председатель Совета экспертов «Большой книги» Дмитрий Данилов.

Короткий список будет объявлен 5 июня.

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Екатерина Петрова