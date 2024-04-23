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Премия «Большая книга» объявила длинный список

12:31, 23.04.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Премия «Большая книга» объявила длинный список
Фото: Динар Фатыхов

«Большая книга» — это российская литературная премия за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Была учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». В этом сезоне на соискание было номинировано 346 произведений из 73 городов России и 12 стран мира.

В совет экспертов премии вошли Дмитрий Данилов, Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая. В длинный список вошли 50 произведений авторов из 13 городов и семи стран мира (Беларусь, Израиль, Испания, Казахстан, Кыргызстан, Норвегия и Франция).

Длинный список премии «Большая книга»:

  • Авакян-Ржевский Сергей — роман «Дорога Сурена»;
  • Аксенов Василий — сборник «Флегонт, Февруса и другие»;
  • Алексеева Надя — роман «Полунощница»;

О презентации книги Нади Алексеевой «Полунощница» читайте здесь.

  • Батурина Евгения — роман-дилогия «Выход А» и «Кризис Ж»;
  • Бевз Иван — роман «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить»;
  • Белодед Игорь — сборник повестей «Не говори о нем»;
  • Бергер Даниэль — роман «Кофе с перцем»;
  • Березин Владимир — роман «Уранотипия»;
  • Благова Даша — роман «Течения»;
  • Бобылева Дарья — роман «Магазин работает до наступления тьмы»;
  • Вагнер Яна — роман «Тоннель»;
  • Варламов Алексей — роман «Одсун»;
  • Волос Андрей — роман «Облака перемен»;
  • Гоноровский Александр и Егармин Илья — роман «Цербер. Найди убийцу, пусть душа твоя успокоится»;
  • Гуреев Максим — биография «Андрей Битов: Мираж сюжета»;
  • Драгунский Денис — роман «Подлинная жизнь Дениса Кораблева»;
  • Ермаков Владимир — роман «Где-то, когда-то»;
  • Завада Марина и Куликов Юрий — биография «Цвет и тени Беллы Ахмадулиной»;
  • Замшев Максим — роман «Вольнодумцы»;
  • Илишкина Наталья — роман «Улан Далай»;
  • Корицкая Полина — роман «Демоверсия»;
  • Крусанов Павел — роман «Игры на свежем воздухе»;
  • Лебедева Мария — роман «Там темно»;

О презентации книги Марии Лебедевой «Там темно» читайте здесь.

  • Левенталь Вадим — сборник рассказов «Фотография из Неаполя»;
  • Лейбов Борис — сборник «Мелкий принц»;
  • Лим Владимир — роман «Пылающий»;
  • Лужбина Анна — сборник рассказов «Юркие люди»;
  • Манойло Екатерина — роман «Ветер уносит мертвые листья»;
  • Маркина Анна — роман «Кукольня»;
  • Мелихов Александр — роман «Испепеленный»;
  • Наумов Лев — документальная проза «Итальянские маршруты Андрея Тарковского»;
  • Нехаев Олег — биография «Астафьев: Праведник из Овсянки»;
  • Носов Сергей — роман «Фирс Фортинбрас»;
  • Пелевин Виктор — роман «Путешествие в Элевсин»;

Рецензию на роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» читайте здесь.

  • Побяржина Хелена — роман «Другие ноты»;
  • Попов Валерий — роман «Выдумщик»;
  • Попов Евгений и Гундарин Михаил — документальная книга «1968. Опыт художественного исследования»;
  • Прилепин Захар — сборник рассказов «Собаки и другие люди»;
  • Секисов Антон — роман «Комната Вагинова»;
  • Сорока Вера — роман «Питерские монстры»;
  • Суслов Павел — роман «Деревянная ворона»;
  • Тарковский Михаил — художественные воспоминания «42-й до востребования»;
  • Тюльбашева Светлана — роман «Лес»;
  • Харченко Вячеслав — сборник рассказов «Москвич в Южном городе»;
  • Чухлебова Анна — сборник рассказов «Легкий способ завязать с сатанизмом»;
  • Шалашова Александра — роман «Камни поют»;
  • Шемякин Михаил — автобиография «Моя жизнь: до изгнания»;
  • Штапич Мршавко — роман «Устойчивое развитие»;
  • Шульпяков Глеб — биография «Батюшков не болен»;
  • Яковлева Юлия — роман «Поэты и джентльмены».

«Отрадно, что внимание писательского и издательского сообщества к премии не ослабевает: в 2024 году на «Большую книгу» было подано более трех сотен книг и рукописей, так что конкурс снова был очень серьезным. В списке мы видим новые имена — это или в прямом смысле дебютанты, или авторы, только недавно стартовавшие в большой литературе. Как и в прошлые годы, длинный список разнообразен с географической точки зрения, хотя в нем по-прежнему преобладают москвичи и петербуржцы. Заметен рост количества текстов автобиографического характера, что еще раз говорит об укреплении позиций жанра нон-фикшн. Список многогранен, в нем смогут найти для себя что-то интересное и читатели-эстеты, и любители острых, захватывающих сюжетов, и те, кому важен психологический роман», — прокомментировал длинный список председатель Совета экспертов «Большой книги» Дмитрий Данилов.

Короткий список будет объявлен 5 июня.

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Екатерина Петрова
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