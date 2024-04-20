Что читать: 14 книг об Иране

Исламская революция, борьба женщин за свои права и санкции

Фото: Максим Платонов

Иран — одно из древнейших государств в мире, чья история насчитывает только по письменным источникам более 5 тысяч лет. У Ирана своя необычная и сложная история и богатая культура. Иран — это четвертая экономика в исламском мире и вторая в Западной Азии, уступает лишь Турции. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова подготовила подборку книг, которые помогут разобраться в прошлом и настоящем Ирана.

Юджин Роган. «Арабы. История. XVI—XXI вв.», «Альпина нон-фикшн» (16+)

«Арабы» — обширная историческая книга, охватывающая период с 1600 года по 2013 год. В этой работе Роган делает особый акцент на истории арабского мира, начиная с распада Османской империи и заканчивая постколониальными событиями. Автор подчеркивает роль женщин в истории региона, включая их важный вклад в сопротивление колониализму и борьбу за свободу. Книга проливает свет на малоизвестные аспекты истории арабского мира. Формально Иран не считается частью арабского мира, но поскольку на протяжении всего XX века и до сих пор эта страна имеет большое влияние в регионе, то Роган в отдельной главе описывает историю Ирана за последние сто лет.

Никита Смагин. «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями», Individuum (16+)*

Книга «Всем Иран. Повседневная жизнь в автократии под санкциями» представляет взгляд на современный Иран изнутри. Автор, журналист и эксперт Никита Смагин, основываясь на своем опыте проживания и работы в Иране, раскрывает сложные парадоксы этой страны. Через репортажи с выборов, кулинарные беседы и путевые заметки читатель узнает о повседневной жизни под санкциями исторически загадочного государства.

*Книга готовится к выходу

Хушанг Моради Кермани. «Вы же не чужой», «Садра» (16+)

Это автобиографический роман иранского писателя Хушанга Моради Кермани, который рассказывает о своем детстве и юности. В книге переплетаются яркие картины жизни семьи, друзей, соседей и событий родного села, создается цельное полотно человеческого бытия. Автор рассказывает собственную историю от первых шагов в мире до самостоятельного выбора жизненного пути, а также погружает читателя в атмосферу прошлого и дает возможность проникнуться живыми переживаниями, которые сопровождали писателя на пути к взрослению. Роман описывает трудности и радости, поражения и победы, формирует образ сильного и настойчивого человека, стремящегося к своим мечтам вне зависимости от обстоятельств.

Джазмин Дарзник. «Голос пойманной птицы», МИФ (16+)

В романе «Голос пойманной птицы» Джазмин Дарзник рассказывает о жизни Форуг Фаррохзад, самой яркой и спорной поэтессе Ирана. Открывая перед читателем ее жизненный путь, автор погружает нас в горячие дебаты и борьбу против гендерных ограничений, а также в ее революционные творческие работы. Роман переносит нас в середину прошлого века, позволяя почувствовать и понять сложность жизни искусственно задавленных голосов. Форуг Фаррохзад до сих пор остается примером для женщин из исламского мира, ищущих свой голос.

Рецензию на книгу Джазмин Дарзник «Голос пойманной птицы» читайте здесь.

Адиб Хоррам. «Дарий Великий не в порядке», Popcorn Books (18+)

«Дарий Великий не в порядке» — это пронзительная история о самопознании, семейных связях и борьбе с депрессией. Главный герой Дарий ощущает себя чужаком как в Америке, так и в Иране, стране откуда его корни. Дарий отправляется из Америки на родину, чтобы увидеть своих дедушку и бабушку в последний раз. Это путешествие становится для него путеводной нитью к самопознанию и принятию себя. Встреча с новым другом открывает для Дария новые горизонты и помогает преодолеть чувство одиночества и непонимания. Адиб Хоррам мастерски ведет читателя через лабиринты человеческих эмоций, делая каждого персонажа живым и запоминающимся.

Реза Амир-Хани. «Ее Я», «Вече» (16+)

Роман состоит из трех частей — «Я», «Она» и «Ее я». Автор погружает читателя в жизнь семьи Хадж-Фаттаха, раскрывая их судьбы с начала XX века до наших дней. Любовная история Али и Махтаб становится центральным мотивом, окрашивая повествование нежными и трепетными эмоциями. Через описания быта, обычаев и с помощью языковых особенностей автор раскрывает сложную мозаику иранской культуры, заставляя читателя увлеченно погружаться в мир традиций и верований. Несмотря на хаотичное изложение событий, красивая линия любви и мистическая атмосфера создают гармоничное и проникновенное произведение.

Павла Рипинская. «Иран. Экономика под санкциями», АСТ (12+)

Книга представляет собой глубокий анализ экономического и социального положения Исламской Республики Иран под долгосрочным санкционным давлением со стороны Запада. Автор, иранист и эксперт по российско-иранским связям, рассказывает, как страна справляется с санкциями, как это влияет на жизнь обычных граждан и какие стратегии использует государство и бизнес для обхода санкций. Книга также сравнивает опыт Ирана с Россией, оказавшейся в аналогичной ситуации, и делает выводы, которые нужно учесть из иранского опыта. Автор подчеркивает как достижения Ирана, так и его проблемы, такие как коррупция, инфляция, безработица и утечка мозгов, а также описывает особенности промышленности, логистики, образования и других сфер жизни в стране.

Марьян Камали. «Маленький книжный магазинчик в Тегеране», Inspiria (16+)

Книга «Маленький книжный магазинчик в Тегеране» Марьян Камали переносит нас в Иран 1953 года, когда Мохаммед Моссадык был премьер-министром и в период политических раздоров. Это история о любви, утрате, политических потрясениях и прощении. Рассказ переключается между прошлым и настоящим, раскрывая тайны и секреты главных героев. Книга привлекает живыми персонажами и заставляет задуматься о жизненных ценностях. Читатель оценит глубокие темы книги, включая любовь, потери, семейные отношения и эмоциональные потрясения.

Владимир Виноградов. «Наш Ближний Восток. Записки советского посла в Египте и Иране», «Алгоритм» (16+)

Книга Владимира Виноградова «Наш Ближний Восток» представляет собой ценный документ, освещающий ключевые события в современной истории Ближнего Востока. Автор — бывший посол СССР в Иране — дает подробный анализ иранской революции и ее последствий, включая войну с Ираком. Книга рассматривает фоновые события, связанные с распадом СССР и политическими изменениями в регионе. Особое внимание уделено взаимоотношениям между СССР и Ираном после революции. В этой части раскрываются внутренние противоречия. Эта книга — хорошее дополнение для понимания ситуации в современном Иране.

Азар Нафиси. «О чем я молчала», «Лайвбук» (16+)

«О чем я молчала» — это мемуары о жизни писательницы в Иране, о ее сложных отношениях с родителями и о влиянии политических и религиозных перемен на их семью. На протяжении повествования Нафиси исследует тему семейных драм и личных проблем, выявляя влияние культурных и исторических событий на ее жизнь. Книга богата литературными отсылками и анализом, предлагает читателю глубоко погрузиться в сложные аспекты иранской культуры и общества.

Маржан Сатрапи. «Персеполис», «Бумкнига» (16+)

«Персеполис» Маржан Сатрапи — важное произведение, которое следует прочесть каждому. Этот графический роман проливает свет на современную историю Ирана, политическую борьбы и борьбу за права женщин в условиях войн и репрессий. Это рассказ Сатрапи о собственном взрослении на фоне революции и войны в Иране, о ее борьбе за свободу и самоопределение в стране, где держат в страхе и где постоянно чувствуется присутствие тайной полиции. Эмоциональное, честное повествование о событиях в Иране, важность которых не оценишь, пока не погрузишься в этот мир.

Рецензию на графический роман Маржан Сатрапи «Персеполис» читайте здесь.

Джеймс Клавелл. «Ураган. Книга 1. Потерянный рай», «Иностранка» (16+)

«Ураган» — еще один шедевр великого Джеймса Клавелла. Книга увлечет читателей в непредсказуемый водоворот истории, политики, и культурных противоречий Ирана конца XX века. Роман несет на себе неповторимый почерк автора, а также соединяет напряженные приключения, острые политические интриги и волнующие романтические отношения. Книга открывает перед читателем захватывающий мир, полный опасностей и возможностей, это и есть неотъемлемая часть «Азиатской саги» Клавелла.

Азар Нафиси. «Читая «Лолиту» в Тегеране», «Лайвбук» (16+)

«Читая «Лолиту» в Тегеране» — захватывающая книга иранской писательницы и профессора Азар Нафиси, которая описывает свой опыт жизни в Иране в период Исламской революции и после нее. Нафиси рассказывает о своей преподавательской деятельности в университетах Тегерана, отказе носить платок и последующем исключении из университета. Она описывает жизнь во время Ирано-Иракской войны, говорит о создании книжного клуба и решении эмигрировать. События переплетаются с рассказами участниц книжного клуба, обсуждающих произведения западной литературы и анализирующих их в контексте своей жизни. Это мемуары, литературный анализ и глубокое погружение в иранскую культуру и историю. Понравится тем, кто интересуется судьбой женщин и культурой в странах Ближнего Востока.

Рецензию на книгу Азар Нафиси «Читая «Лолиту» в Тегеране» читайте здесь.

Хабиб Ахмад-заде. «Шахматы с машиной страшного суда», «Садра» (16+)

Роман описывает события Ирано-иракской войны глазами семнадцатилетнего Мусы, который оказывается втянутым в битву за выживание в окруженном врагами городе. Страшные реалии войны, нелегкий моральный выбор и взаимодействие с разными людьми, отражающими разные стороны человеческой натуры, создают многогранный образ жизни на фоне конфликта. Книга ставит вопрос о смысле человеческой свободы и предназначения, вызывая читателя на размышления о природе войны и человека. Хабиб Ахмад-заде — один из любимых в Иране писателей, а также яркий представитель литературы сопротивления.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».