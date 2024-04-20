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«Уже окирпичиваются», «переходим на Азию»: когда Apple отключит айфоны в России?

07:00, 20.04.2024

Видеоопрос «Реального времени» #5

«Уже окирпичиваются», «переходим на Азию»: когда Apple отключит айфоны в России?
Фото: Александр Старшинов

Российские приложения и сайты отказываются от авторизации через Apple ID и Google account. Яблочная компания периодически удаляет приложения банков и российских компаний из AppStore. «Когда айфоны превратятся в кирпичи в России?»: именно такой вопрос мы задали людям на улицах Казани. А какое будущее предвидите вы? Делитесь своим мнением в нашей группе «ВКонтакте».

Александр Старшинов
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Новости общества

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