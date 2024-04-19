Лучший для семей с детьми: в Казани презентовали ЖК «Батталовский»

В год своего 25-летия «Суварстроит» реализует новый проект в микрорайоне «Волжские просторы»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru компанией "Суварстроит"

Развитый район, две школы и два детсада в шаговой доступности, удобная транспортная развязка — словом, все, что нужно для комфортной жизни семей с детьми. Таким в Казани строят ЖК «Батталовский» на территории микрорайона «Волжские просторы», проект реализует компания «Суварстроит». Какие еще плюсы у покупки квартиры в этом жилом комплексе и как будет развиваться инфраструктура всего района, подробно рассказали в ходе презентации проекта представители застройщика, Минстроя РТ и Банка Дом.РФ.



ЖК «Батталовский» — еще одна жемчужина Казани



На юге Казани рядом с Оренбургским трактом и вдоль улицы братьев Батталовых растет большой жилой район «Волжские просторы». На его территории компания «Суварстроит» уже возвела ЖК «Отражение», «Палитра» и «Сказочный лес». Скоро частью этого микрорайона станет еще один благоустроенный жилой комплекс от того же ведущего застройщика республики — ЖК «Батталовский» класса «комфорт+».

Благодаря развитой социальной инфраструктуре и удобной развязке эта локация стала очень востребованной для покупки жилья в Казани. Добраться до центра города можно за 15 минут, до аэропорта — за 20 минут.

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Микрорайон быстро и активно развивается, отлично подходит для семей с детьми: рядом две школы, два детских сада, крупнейшие медицинские центры — РКБ и ДРКБ, а также продуктовые магазины, аптеки, торговые центры, например ТЦ «Порт», «Леруа Мерлен», супермаркет Smart и многое другое. Примечательно, что этому жилкомплексу компания дала старт в год, когда достигла новой вехи своего развития.



— Уже целое поколение людей выросло в домах «Суварстроит». За 25 лет работы мы заслужили репутацию надежного застройщика и в юбилейный год продолжаем делать то, что умеем лучше всего, — строить качественное комфортное жилье. ЖК «Батталовский» станет еще одной жемчужиной компании «Суварстроит». Уверен, что для всех будущих покупателей «Батталовский» послужит гарантией долгой и счастливой жизни, главной составляющей которой будет ее высокое качество, — отметил в ходе презентации проекта генеральный директор «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов.

Для всех будущих покупателей «Батталовский» послужит гарантией долгой и счастливой жизни, отметил генеральный директор «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наследие Батталовых и мелодия в камне

Строящийся жилой комплекс назван так неслучайно. Рядом проходит улица, которая увековечила имена двух братьев, оставивших заметный след в жизни татарского народа. Салихзян Батталов — прозаик, поэт и драматург, который много писал о родном селе и Казани, впервые ввел в татарскую литературу тему героической летной романтики. В Великую Отечественную войну служил в частях ВВС Тихоокеанского флота, сражался против войск Японии. Был представлен к орденам и медалям.

Второго брата Абдуллу Батталова знают как соратника Мусы Джалиля по подпольной борьбе в фашистском плену в годы войны. Как и поэт, он был участником подпольной организации Волжско-татарского легиона «Идель-Урал». Когда немцы разоблачили группу, Батталова казнили вместе с десятью товарищами. Джалиловцы, в том числе и Батталов, были посмертно награждены орденами Великой Отечественной войны I степени.

— «Батталовский» — это повесть в шести томах. Наследие братьев Батталовых вдохновило нас на создание нового произведения, целого цикла домов «Батталовский». Это переплетение разных историй, которые охватывают не одно поколение. Это поэзия архитектуры, ритм в камне. Поэзия, которую мы хотим передать вам сегодня и вашим клиентам в ближайшее время, — пояснил руководитель отдела по работе с партнерами «Суварстроит» Марсель Абдулхаев.



Презентацию «Батталовского» отметили все, кто на ней присутствовал. Организаторы постарались превратить событие в незабываемое шоу с живой музыкой и иммерсивным спектаклем. Выступившие в образе братьев Батталовых артисты без труда убедили публику, что созидающая сила искусства сродни делу строителей, для которых проект ЖК «Батталовский» стал собственным произведением.

«Жилой комплекс с таким названием — это уже половина успеха», — поздравил коллег заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Жилой комплекс будет состоять из шести секций разной этажности (от 16 до 24), разделенных на две части — каждая со своим огороженным двором. Между домами разобьют уютный сквер. Для оформления фасадов выбрали природные цвета, первые этажи домов будут выполнены в кирпичной кладке с подсветкой.

— Мы гордимся нашими строителями, и среди них особо выделяется компания «Суварстроит», которая уже десятилетиями реализует крупные жилищные проекты в Казанской агломерации. В прошлом году Татарстан показал рекордный объем ввода жилья — 3,5 млн кв. м, и здесь очень большая доля компании. В этом году задача не менее масштабная, поэтому надеемся, что «Суварстроит», другие крупные и средние застройщики подставят плечо Татарстану. Салих Батталов — уникальная личность, поэт и писатель. И жилой комплекс с таким названием — это уже половина успеха, — поздравил коллег в ходе презентации проекта заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Портфель в 100 млрд рублей и 1,5 млн «квадратов» жилья

Девелопер реализует проект при поддержке банка Дом.РФ, который обеспечил проектное финансирование еще ряда крупных ЖК компании, таких как «Столичный», «Август Астры» и других. На этой неделе «Суварстроит» с партнером объявил старт продаж в ЖК «Батталовский».

Выступившие в образе братьев Батталовых артисты убедили публику, что созидающая сила искусства сродни делу строителей, для которых проект «Батталовский» стал собственным произведением. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Как театр начинается с вешалки, так и портфель банка Дом.РФ в Татарстане начинается с проектов «Суварстроит». Банк начал свое сотрудничество с застройщиками региона именно с этой группы компаний. Мы заключили с ней первые сделки в июне 2019 года, начали с 4 млрд, и сегодня пришли к 64 млрд рублей, в работе 1,085 млн кв. м жилья. Но это еще не все, мы в шаге от 100 млрд. И этот шаг, кажется, мы даже уже сделали вчера. Подписали еще один серьезный договор, который сейчас с вами и празднуем. Наш портфель с «Суварстроит» перешагнул планку в 100 млрд рублей и 1,576 млн «квадратов», — сообщила директор корпоративного бизнеса Казанского регионального центра Банка Дом.РФ Ирина Яшина.

Спикер также отметила, что по объемам текущего строительства «Суварстроит» лидирует в Татарстане, при этом компания возводит качественное жилье любого класса: от эконом до элит-сегмента.

«Застройщик знает рынок и формирует продукт для покупателя, предлагая каждый жилой комплекс со своей фишкой. Колоссальный опыт на всех циклах строительства и реализации недвижимости», — подчеркнула она.

«Применили все навыки и опыт в создании единого пространства комплекса»



Отличительной же чертой ЖК «Батталовский» является пешеходный бульвар с зелеными пейзажами, рельефный фасад и панорамные угловые окна, а открытые французские балконы позволят любоваться живописными видами волжских просторов и города. Даже кондиционеры не испортят эстетический вид фасада, поскольку для них установят корзины, а климатическое оборудование защитят от воздействия внешних факторов.

В компании отметили, что «Батталовский» отличает лаконичность архитектурных решений, неброские оттенки и графические элементы на уровне глаз пешеходов. Их специально используют для создания гармоничной визуальной среды, формирования внутреннего комфорта жителей.

— Как Салих Батталов писал о Казани? «Моя одна, единственная, ты среди моих, родных и очень многих». Вдохновившись прекрасными строками о нашем городе, мы, как создатели и соавторы новой жизни, применили все навыки и опыт в создании единого пространства ЖК «Баталовский». Мы стараемся сделать нашу жизнь не только лучше, но и лучше для самого начала этой жизни. И когда вы, вдохновившись любовью и мечтой, приобретаете новое жилье, для вас всегда важно оставаться в центре событий, — подчеркнул Марсель Абдулхаев.

Квартиры в жилом комплексе рассчитаны на любого покупателя — их площадь варьируется от 21 до 78 кв. м. Они будут удобны для проживания и станут удачным вложением средств. Общая площадь всех 908 квартир составит 39 210 кв. м. Здесь на этаже будет 5—10 квартир, в зависимости от выбранного подъезда. Жилье предложат покупателю с предчистовой отделкой White Box, современной системой отопления с терморегуляторами. Высота потолков 2,70 метра. Желающие приобрести квартиру в комплексе смогут воспользоваться всеми льготными программами господдержки, а также выгодными программами самого застройщика.

— Банк имеет широкую линейку ипотечных программ и ипотечных продуктов. С нами можно купить квартиру, построить дом, купить нежилое коммерческое помещение. Хочется напомнить, что мы были одним из немногих банков, которые в январе 2024 года не ввели комиссию за выдачу ипотечных кредитов в рамках госпрограммы, — заметила руководитель направления развития каналов продаж Банка Дом.РФ Елена Панина.

В атмосфере домашнего комфорта

Первые шесть этажей фасадов «Батталовского» будут выполнены в кирпичной кладке. Выше застройщик использует крупноформатные композитные материалы. Рельефные фасады будут также с подсветкой первых этажей, что выделит жилой комплекс на фоне застройки микрорайона. Для удобства жителей первые этажи комплекса займут объекты торговли и сферы бытового обслуживания населения. Это коммерческие помещения площадью от 30 до 200 кв. м. В проекте также предусмотрены детские площадки и спортивная с уличными тренажерами.

В местах общего пользования ближе к выходу во двор разместят просторные колясочные и велопарковки, также оборудуют общие санузлы с мойкой для питомцев. В комплексе появятся две современные площадки ТБО с подземным сбором мусора, что значительно облегчит его сбор и вывоз. Такую систему «Суварстроит» уже реализовал в ЖК «Столичный».

Застройщик знает рынок, предлагает каждый жилой комплекс со своей фишкой, отметила Ирина Яшина. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Не предвидится в «Батталовском» и проблем с парковками. Подземный паркинг, куда можно будет спуститься на лифте, рассчитан на 264 места. Кроме того, на охраняемой территории будет дополнительная наземная стоянка. В паркинге можно купить кладовые для хранения крупногабаритных вещей, в ЖК предусмотрено 98 кладовок площадью от 2,5 до 14 кв. м.

Поскольку район растет — развивается и его инфраструктура. В планах у города продлить улицу Уныш вдоль жилого комплекса до ул. Братьев Батталовых. Здесь будет четырехполосная дорога.

Сдать комплекс планируется во втором квартале 2026 года. Можно не сомневаться, что «Батталовский» станет комфортным домом для многих семей в Казани.



Сдать жилой комплекс «Батталовский» планируется во втором квартале 2026 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

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Василя Ширшова