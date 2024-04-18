Федор Бондарчук: «Фильм про то, как девочка хочет спасти маму»

Продюсеры «Льда» и «Вторжения» привезли в Казань «Сто лет тому вперед»

Фото: Динар Фатыхов

Продюсеры Федор Бондарчук и Михаил Врубель представили в Казани фильм «Сто лет тому вперед», снятый по мотивам повести Кира Булычева. Показ состоялся в кинотеатре «Киномакс-IMAX». Картина максимально отличается от советской экранизации: герои старше, миелофона нет, а робот Вертер — летающая умная колонка.

Миелофона не будет

Кир Булычев, вероятно, самый экранизированный советский фантаст: по его текстам снято более 20 фильмов. «Гостья из будущего» — повесть 1977 года, вышедшая на экраны в 1984-м. Образ Алисы Селезневой утвердился в российском коде навечно. Сценарий к новой картине писала команда во главе с Андреем Золотаревым, который до этого занимался трилогией «Лед» и «Словом пацана». Режиссером картины стал Александр Андрющенко, до этого больше известный как продюсер и один из авторов третьего «Льда».

— Саша Андрющенко рос в семье со старшими братьями, сестрами, которые смотрели, а он сам нет, — объясняет продюсер Михаил Врубель. — Мы точно знаем время отсечки — 38—39 лет. Кто старше — смотрели все поголовно. Те, кто младше, что-то слышали, но не смотрели. Саше, как руководителю авторской группы, было проще.

Коля (Марк Эйдельштейн) и Алиса (Даша Верещагина) — старшеклассники. Он живет в 2024-м, дерется в школе из-за девочки и, убираясь после уроков, обнаруживает предмет, с помощью которого переносится в 2124 год, в светлое будущее, где знакомится с доктором Селезневым (Константин Хабенский) и его дочерью. Мама Алисы Кира (Виктория Исакова) победила космопиратов и осталась в прошлом, преподавать в школе Коли. Но Глот (Юра Борисов) и Весельчак У (Александр Петров) вновь хотят захватить мир! Фильм имеет возрастной ценз 6+, при этом в нем достаточно много жестоких сцен борьбы с пиратами. В общем, мало чего общего с советским культовым фильмом. И миелофона, читающего мысли, нет.

— Фанзона огромная, наше поколение все критикует, — говорит Бондарчук, пробуя казанский чак-чак. — Потому что у каждого свой Вертер, своя Алиса Селезнева. Ну Алиса Селезнева — настаиваем, вот такая вот она. Таких Алис Селезневых, ну поверьте, было 2 тысячи человек. Сейчас хорошая актерская школа.

— Саша Андрющенко делал его для своих детей, а я — для своих внучек, — объясняет Бондарчук ценз. — Вере — 9, а Марго — 11. А Ване — 3. Ему страшно будет.

Продюсеры не скрывают, что это лишь первый фильм из многих. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дальше — вселенная

При этом Федор Сергеевич не скрывает, что уже сейчас речь идет о вселенной Алисы. К слову, до работы Андрющенко уже было снято 10 разных картин о девочке из будущего, а сам Кир Булычев написал о ней 53 текста.

— Вселенная уже готова, и Саша Андрющенко этим будет заниматься. Что будет в следующем фильме? Ну я не могу сказать.

— «Тайна третьей планеты»?

— Ну как без нее? Птица Говорун и так далее. Мы сейчас заявляем героев, чтобы их полюбили. Другое дело, что они быстро растут…

Также в картине можно увидеть цитаты. Разумеется, из «Назад в будущее». Но также в основном из своих же работ.

— Саша Андрющенко собрал весь редкий опыт российской индустрии в фантастике, — говорит Бондарчук. — Их два с половиной фильма было. К примеру, цитата из Тимура Бекмамбетова — то, как Петров мечом останавливает BMW. Или берем «Обитаемый остров»: встреча Рады Гаал с Максимом Каммерером на крыше, объяснение в любви. Она идентична сцене из «Сто лет вперед». Та же студия делала. Тогда она была не доделана, не отрендерена, потому что тогда ничего этого не было — 2005 год!

— Фильмов мало, потому что жанр дорогой?

— Он сложный в драматургии. Поэтому я горжусь сценарием Золотарева.

Михаил Врубель. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причем тут коммунизм

Будущее в фильме весьма оптимистичное. Вплоть до того, что земляне контролируют температуру планеты. По словам Бондарчука, оно могло выглядеть иначе.

— Были другие режиссеры. Был другой концепт. Пионерский концепт будущего, — говорит автор «Сталинграда». — Невероятно живописный, основанный на том же архитектурном проекте, который наши коллеги показали в «Мастере и Маргарите». Нереализованный сталинский проект Москвы с большим Лениным, двухъярусными и трехъярусными футуристическими линиями метро, — делится Бондарчук. — Но тогда надо было бы говорить всем нашим ребятам-россиянам, что будущее — оно коммунистическое. Мы-то не против, но тогда надо придумывать другую вселенную.

— Мы долго готовили фильм, действие которого происходило бы в 1973-м и в 2073-м, — дополняет его Врубель. — Во многом благодаря нашему партнеру, продюсеру Антону Златопольскому, мы поняли, что нам нечем зацепить сегодняшнюю аудиторию, потому что 1973 год — это уже 58+.

Так что от вселенной с космическим флотом, украшенным красными звездами, серпом и молотом, решено было отказаться.

— А героев со сложными характерами мы оставили. Фильм про то, как девочка хочет спасти маму. Сквозь времена и пространства. Имея просвещенных друзей, — резюмирует Бондарчук.

— Вы заметили, какое количество хороших вещей могли бы уже к деткам попасть в виде игрушек? — тут же отмечает Бондарчук. — Моя железяка (продюсер озвучивает летающего в виде умной колонки робота Вертера), сердце на дереве...

— Не успели, — отвечает Врубель. — Очень сложный процесс, связанный с тем, что много очень правообладателей — наследников Кира Булычева, режиссера Павла Арсенова. И на каждое имя, название (права на литературу у нас были 5 лет назад) нужно получить, купить права. Так что надеемся воплотить в следующей серии.