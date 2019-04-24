Украина пожаловалась в СБ ООН на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Украина обратилась в Совет безопасности ООН после введения упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям ДНР И ЛНР.
Соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в Twitter.
«Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом безопасности минским договоренностям!» — отметил он.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.ОбществоВласть
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