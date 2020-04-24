Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства

Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам других государств получать российское гражданство без отказа от имеющегося. Закон вступит в силу через 90 дней.

Согласно документу, соискатели гражданства РФ освобождены от требований прожить на территории России в течение трех лет и подтверждать наличия средств к существованию для лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР или проживали в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства. Порядок распространяется на жителей Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ.

Также снизились требования к продолжительности трудовой деятельности. Тем, кто после 1 июля 2002 года получил образование по основным программам в образовательных или научных организациях РФ, имеющих госаккредитацию, требование о продолжительности трудовой деятельности снижено с трех до одного года, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил реформировать в России институт гражданства и миграционные режимы.

