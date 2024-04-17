День в истории 17 апреля: Песошин стал премьером Татарстана, родился Никита Хрущев, праздник ветеранов МВД
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 17 апреля 2024 года
17 апреля отмечаются Всемирный день гемофилии, День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России и День независимости Сирии. Семь лет назад Алексей Песошин стал премьер-министром Татарстана, 100 лет назад создана студия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 130 лет назад родился глава СССР в 1953—1964 годах Никита Хрущев. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Круглый стол на тему: «Мультимодальная логистика в системе бесперебойных поставок для промышленности РТ. Вызовы. Решения».
Кто родился: Борис Щукин и Валерия
- 1894 — советский актер театра и кино, народный артист СССР Борис Щукин (скончался 7 октября 1939 года). Первым из актеров сыграл роль Ленина. В 1939 году имя Щукина было присвоено Московскому театральному училищу.
- 1894 — советский государственный и политический деятель, глава СССР в 1953—1964 годах Никита Хрущев (скончался 11 сентября 1971 года). Инициировал так называемую «оттепель» во внутренней и внешней политике СССР, реабилитацию жертв политических репрессий, а также внедрение элементов рыночной экономики и программу массового строительства дешевого жилья («хрущевки»).
- 1928 — композитор Бату Мулюков (скончался 23 октября 1999 года). Его самая известная работа — музыка к спектаклю «Кара за любовь» по повести Мазита Гафури «Черноликие», за которую он получил премию имени Габдуллы Тукая.
- 1968 — российская эстрадная певица, народная артистка России Валерия.
- 1985 — заместитель прокурора Татарстана Ильнур Ибрагимов.
- 1990 — начальник управления международных и межмуниципальных связей исполкома Казани Арсений Карякин.
Кто скончался: один из отцов-основателей США и организатор реформы русской орфографии
- 1790 — американский политик, один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин (родился 17 января 1706 года).
- 1942 — русский филолог Дмитрий Ушаков (родился 24 января 1873 года). Организатор реформы русской орфографии и соавтор одного из основных толковых словарей русского языка.
- 1970 — патриарх Московский и всея Руси в 1945—1970 годах Алексий I (родился 8 ноября 1877 года). Занимал московский патриарший престол дольше всех в истории Русской церкви.
- 2003 — депутат Государственной думы Сергей Юшенков (родился 27 июня 1950 года). Убит около собственного дома в Москве.
Праздники: день гемофилии и день независимости Сирии
- Всемирный день гемофилии. Отмечается ежегодно с 1989 года Всемирной федерацией гемофилии (WFH) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Дата приурочена ко дню рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля.
- День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Отмечается с 2011 года. Праздник установлен приказом министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010 года в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни Министерства внутренних дел РФ. Дата приурочена к созданию Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России 17 апреля 1991 года.
- День независимости Сирии (также известен как День эвакуации). 17 апреля 1946 года территорию страны покинул последний иностранный солдат.
События в истории
- 1492 — Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию. Он стал «адмиралом Океана» и «всех островов и континентов», вице-королем и губернатором новых земель с наследным правом на эти титулы. Также мореплаватель получил право на 10% всего ценного, что он найдет.
- 1722 — издан последний «бородовой» указ Петра I, которым вводилась единая подать на ношение бороды в размере 50 рублей.
- 1824 — подписана российско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже Россией Аляски и прилегающих к ней островов Соединенным Штатам.
- 1875 — в индийском городе Джабалпуре в офицерской столовой британского колониального корпуса полковник Чемберлен придумал сильно усложненный вариант игры на бильярде, названный снукером.
- 1912 — на приисках Ленского золотопромышленного товарищества в Иркутской области произошел Ленский расстрел. В результате убито 170 человек. Согласно официальной советской библиографии из-за этой трагедии Владимир Ульянов принял партийное имя — Ленин.
- 1924 — создана студия Metro-Goldwyn-Mayer. Фильмы ее производства получили более 200 «Оскаров». Среди известных произведение «Бен Гур: история Христа», «Унесенные ветром», мультсериал «Том и Джерри», «Волшебник страны Оз» и т. д.
- 1941 — русский авиаконструктор Игорь Сикорский продемонстрировал американской публике первый в мире вертолет-амфибию на поплавковом шасси. Это был модифицированный VS-300.
- 1944 — закончилась Днепровско-Карпатская операция, в результате которой советские войска освободили юго-западные районы Правобережной Украины и часть Молдавской ССР.
- 1968 — в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных». Сначала ее вел Александр Згуриди, потом — журналист Василий Песков и зоолог Николай Дроздов.
- 1992 — Верховный Совет РТ внес изменения и дополнения в Конституцию ТАССР, приводящие Основной закон в соответствие с Декларацией о государственном суверенитете республики. Было провозглашено, что республика отныне приобретает государственный суверенитет и преобразуется в Татарскую Советскую Социалистическую Республику — Республику Татарстан.
- 1992 — VI Съезд народных депутатов РФ по предложению президента Бориса Ельцина закрепил за Россией два официальных названия — «Российская Федерация» и «Россия»
- 2011 — состоялась премьера сериала «Игра престолов». Всего вышло восемь сезонов и 73 серии, последняя из которых была показана 19 мая 2019 года. Сюжет основан на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня».
- 2016 — казанский волейбольный клуб «Зенит» в четвертый раз выиграл Лигу чемпионов. В финале он обыграл итальянский «Трентино» со счетом 3:2.
- 2017 — на 27-м заседании Госсовета РТ пятого созыва депутаты проголосовали за утверждение Алексея Песошина на пост премьер-министра Татарстана.
- 2017 — депутаты Госсовета РТ приняли решение придать Кукмору статус еще одного города Татарстана.