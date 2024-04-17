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День в истории 17 апреля: Песошин стал премьером Татарстана, родился Никита Хрущев, праздник ветеранов МВД

07:00, 17.04.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 17 апреля 2024 года

День в истории 17 апреля: Песошин стал премьером Татарстана, родился Никита Хрущев, праздник ветеранов МВД
Фото: Реальное время

17 апреля отмечаются Всемирный день гемофилии, День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России и День независимости Сирии. Семь лет назад Алексей Песошин стал премьер-министром Татарстана, 100 лет назад создана студия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 130 лет назад родился глава СССР в 1953—1964 годах Никита Хрущев. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Круглый стол на тему: «Мультимодальная логистика в системе бесперебойных поставок для промышленности РТ. Вызовы. Решения».

Кто родился: Борис Щукин и Валерия

  • 1894 — советский актер театра и кино, народный артист СССР Борис Щукин (скончался 7 октября 1939 года). Первым из актеров сыграл роль Ленина. В 1939 году имя Щукина было присвоено Московскому театральному училищу.
  • 1894 — советский государственный и политический деятель, глава СССР в 1953—1964 годах Никита Хрущев (скончался 11 сентября 1971 года). Инициировал так называемую «оттепель» во внутренней и внешней политике СССР, реабилитацию жертв политических репрессий, а также внедрение элементов рыночной экономики и программу массового строительства дешевого жилья («хрущевки»).
  • 1928 — композитор Бату Мулюков (скончался 23 октября 1999 года). Его самая известная работа — музыка к спектаклю «Кара за любовь» по повести Мазита Гафури «Черноликие», за которую он получил премию имени Габдуллы Тукая.
  • 1968 — российская эстрадная певица, народная артистка России Валерия.
  • 1985 — заместитель прокурора Татарстана Ильнур Ибрагимов.
  • 1990 — начальник управления международных и межмуниципальных связей исполкома Казани Арсений Карякин.

    Кто скончался: один из отцов-основателей США и организатор реформы русской орфографии

    • 1790 — американский политик, один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин (родился 17 января 1706 года).
    • 1942 — русский филолог Дмитрий Ушаков (родился 24 января 1873 года). Организатор реформы русской орфографии и соавтор одного из основных толковых словарей русского языка.
    • 1970 — патриарх Московский и всея Руси в 1945—1970 годах Алексий I (родился 8 ноября 1877 года). Занимал московский патриарший престол дольше всех в истории Русской церкви.
    • 2003 — депутат Государственной думы Сергей Юшенков (родился 27 июня 1950 года). Убит около собственного дома в Москве.

      Праздники: день гемофилии и день независимости Сирии

      • Всемирный день гемофилии. Отмечается ежегодно с 1989 года Всемирной федерацией гемофилии (WFH) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Дата приурочена ко дню рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля.
      • День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Отмечается с 2011 года. Праздник установлен приказом министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010 года в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни Министерства внутренних дел РФ. Дата приурочена к созданию Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России 17 апреля 1991 года.
      • День независимости Сирии (также известен как День эвакуации). 17 апреля 1946 года территорию страны покинул последний иностранный солдат.

      События в истории

      • 1492 — Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию. Он стал «адмиралом Океана» и «всех островов и континентов», вице-королем и губернатором новых земель с наследным правом на эти титулы. Также мореплаватель получил право на 10% всего ценного, что он найдет.
      • 1722 — издан последний «бородовой» указ Петра I, которым вводилась единая подать на ношение бороды в размере 50 рублей.
      • 1824 — подписана российско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже Россией Аляски и прилегающих к ней островов Соединенным Штатам.
      • 1875 — в индийском городе Джабалпуре в офицерской столовой британского колониального корпуса полковник Чемберлен придумал сильно усложненный вариант игры на бильярде, названный снукером.
      • 1912 — на приисках Ленского золотопромышленного товарищества в Иркутской области произошел Ленский расстрел. В результате убито 170 человек. Согласно официальной советской библиографии из-за этой трагедии Владимир Ульянов принял партийное имя — Ленин.
      • 1924 — создана студия Metro-Goldwyn-Mayer. Фильмы ее производства получили более 200 «Оскаров». Среди известных произведение «Бен Гур: история Христа», «Унесенные ветром», мультсериал «Том и Джерри», «Волшебник страны Оз» и т. д.
      • 1941 — русский авиаконструктор Игорь Сикорский продемонстрировал американской публике первый в мире вертолет-амфибию на поплавковом шасси. Это был модифицированный VS-300.
      • 1944 — закончилась Днепровско-Карпатская операция, в результате которой советские войска освободили юго-западные районы Правобережной Украины и часть Молдавской ССР.
      • 1968 — в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных». Сначала ее вел Александр Згуриди, потом — журналист Василий Песков и зоолог Николай Дроздов.
      • 1992 — Верховный Совет РТ внес изменения и дополнения в Конституцию ТАССР, приводящие Основной закон в соответствие с Декларацией о государственном суверенитете республики. Было провозглашено, что республика отныне приобретает государственный суверенитет и преобразуется в Татарскую Советскую Социалистическую Республику — Республику Татарстан.
      • 1992 — VI Съезд народных депутатов РФ по предложению президента Бориса Ельцина закрепил за Россией два официальных названия — «Российская Федерация» и «Россия»
      • 2011 — состоялась премьера сериала «Игра престолов». Всего вышло восемь сезонов и 73 серии, последняя из которых была показана 19 мая 2019 года. Сюжет основан на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня».
      • 2016 — казанский волейбольный клуб «Зенит» в четвертый раз выиграл Лигу чемпионов. В финале он обыграл итальянский «Трентино» со счетом 3:2.
      • 2017 — на 27-м заседании Госсовета РТ пятого созыва депутаты проголосовали за утверждение Алексея Песошина на пост премьер-министра Татарстана.
      • 2017 — депутаты Госсовета РТ приняли решение придать Кукмору статус еще одного города Татарстана.
      Дарья Пинегина
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