День в истории 16 апреля: 90 лет званию Героя СССР, 60 лет Роберту Мусину, заседание оргкомитета KazanForum
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 16 апреля 2024 года
16 апреля в Москве пройдет заседание оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Сегодня отмечаются Всемирный день голоса и День мира в Чеченской Республике. 13 лет назад вступил в действие договор о безвизовом пересечении границы между Россией и Турцией по общегражданским и служебным паспортам, 60 лет назад родился экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, 90 лет назад было учреждено почетное звание Героя Советского Союза. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Москве пройдет заседание оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» с участием вице-премьера России Марата Хуснуллина и раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Заседание комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».
- Вечер памяти народного поэта Республики Татарстан Разиля Валеева в театре имени Камала.
- Брифинг в кабмине РТ по поводу готовности к лесокультурному и пожароопасному сезонам, предстоящих природоохранных акциях и введении особого противопожарного режима на территории Татарстана.
Кто родился: Чарли Чаплин и Сергей Никоненко
- 1889 — английский актер и комик Чарли Чаплин (скончался 25 декабря 1977 года). Создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино — бродяги Чарли.
- 1912 — советский актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Самойлов (скончался 17 февраля 2006 года).
- 1927 — 265-й Папа Римский в 2005—2013 годах Бенедикт XVI (скончался 31 декабря 2022 года).
- 1941 — советский и российский актер, президент Гильдии актеров кино России, народный артист РСФСР Сергей Никоненко.
- 1964 — министр финансов Татарстана в 1998—2002 годах, бывший глава ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин. Недавно Шестой кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами судей Верховного суда РТ и утвердил апелляционное определение от 16 ноября 2022 года, согласно которому срок посадки банкира был сокращен с 12 до 11 лет колонии общего режима, а два эпизода дела соединены в один.
Кто скончался: Франсиско Гойя и Мария Тюссо
- 1828 — испанский художник Франсиско Гойя (родился 30 марта 1746 года). Среди известных картин — «3 мая 1808 года в Мадриде», «Семья Карла IV», «Автопортрет с доктором Арриетой» и т. д.
- 1850 — французский скульптор Анна Мария Тюссо (родилась 1 декабря 1761 года). Основательница известного Музея восковых фигур в Лондоне (Музей мадам Тюссо).
- 1986 — советский оперный певец, театральный режиссер, народный артист РСФСР Нияз Даутов (родился 23 сентября 1913 года). В 1956—1960 и 1975—1986 годах работал солистом и главным режиссером Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Стал популярен в Советском Союзе благодаря роли Эдвина в фильме «Сильва».
Праздники: день голоса и «точки с запятой»
- Всемирный день голоса. Его начали отмечать в 2002 году по инициативе Американской академии отоларингологии. В России к празднованию присоединились в 2006 году.
- День мира в Чеченской Республике. Дата связана с тем, что 16 апреля 2009 года Национальный антитеррористический комитет принял решение об отмене режима КТО на территории региона.
- Всемирный день «точки с запятой». Посвящен поддержке людей, которые страдают от депрессии, тревоги, суицидальных мыслей и других психических расстройств. Учрежден в 2013 году Эми Блю в память об отце, покончившем с собой в 2003-м.
События в истории: Куртинская панихида в Казани, начало Берлинской наступательной операции
- 1618 — английский ученый и врач Уильям Гарвей организовал публичную лекцию в Лондоне, на которой впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека, а также других теплокровных животных.
- 1722 — Петр I указал открыть школы обучения мореходному делу, причем только для русских подданных.
- 1861 — в Казани прошла первая антиправительственная политическая демонстрация. Это была Куртинская панихида по жертвам кровавой расправы над крестьянами села Русская Бездна.
- 1898 — в свет вышло первое издание сочинений Максима Горького. Выпустило его издательство Дороватского и Чарушникова. Тираж первой книги Горького на тот момент не превышал 1000 экземпляров.
- 1905 — в России появился первый профсоюз. Это был союз работников печатного дела.
- 1934 — постановлением ЦИК СССР было учреждено почетное звание Героя Советского Союза. Его ввели после спасения в Арктике экипажа парохода «Челюскин» — первыми звание получили семь летчиков, осуществивших эвакуацию людей из ледового лагеря. Последнее присвоение звания Героя Советского Союза произошло 24 декабря 1991 года. Начиная с 20 марта 1992 года за особые заслуги перед государством и народом присваивается аналогичное звание Героя Российской Федерации.
- 1945 — началась Берлинская наступательная операция советских войск. Она продолжалась до 8 мая 1945 года и закончилась подписанием Акта о безоговорочной капитуляции Германии, что стало окончанием Великой Отечественной войны.
- 1991 — на сессии Верховного Совета был учрежден Государственный комитет по земельным ресурсам и земельной реформе. Основной его задачей ставилось регулирование различных земельных отношений. Было создано 43 городских ирайонных центра по земельным ресурсам и земельной реформе. Подчинялся президенту РТ и был упразднен 11 мая 2001 года в связи с передачей полномочий Министерству земельных и имущественных отношений РТ.
- 2011 — вступил в действие договор о безвизовом пересечении границы между России и Турцией по общегражданским и служебным паспортам. Суммарное пребывание на территории другого государства не должно превышать 90 дней в течение полугода.
- 2023 — в Германии отключили от энергосети три последние работающие в стране атомные электростанции. Решение о постепенном отказе от АЭС было принято еще в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, после аварии на АЭС «Фукусима-1».