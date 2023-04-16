Германия закрыла последние три работающие в стране АЭС

В Германии отключили от энергосети три последние работающие в стране атомные электростанции — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд», сообщает ТАСС.

АЭС в субботу до последнего часа, пока было возможно, вырабатывали электричество. Последней в 23:59 по местному времени (00:59 воскресенья) была от сети отключена станция «Неккарвестхайм-2».

— Мы работаем в соответствии с буквой закона и тут однозначно продолжение работы реактора с 16 апреля было бы уголовным преступлением, — сказал Геррит Нихаус, руководитель рабочей группы по надзору за АЭС, созданной в Министерстве окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ.

Отметим, что решение о постепенном отказе от АЭС было принято еще в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, после аварии на АЭС «Фукусима-1». Изначально последние станции власти хотели закрыть уже к 1 января 2023 года, однако из-за специальной военной операции на Украине и ситуации с поставками энергоносителей из РФ было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля.

Правительство ФРГ выступает в Евросоюзе за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций против РФ. Такое заявление сделал министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

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Илина Хакимова