Скончался бывший епископ Римский Бенедикт XVI

Папа Бенедикт занимал престол с 2005 по 2013 год, когда неожиданно объявил о своем решении отречься. В последние годы он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.



Отречение папы стало первым в Ватикане за несколько веков. До этого в последний раз собор в Констанце принял отставку папы Григория XII в 1414 году, одновременно низложив антипап Бенедикта XIII и Иоанна XXIII. Единственным папой, который ранее добровольно отказался от трона, был Целестин V в 1294.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер, бывший мюнхенский архиепископ) также стал первым за несколько столетий римским папой из Германии.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко