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Скончался бывший епископ Римский Бенедикт XVI

12:40, 31.12.2022
Скончался бывший епископ Римский Бенедикт XVI
Фото: wikipedia.org/Lene

Папа Бенедикт занимал престол с 2005 по 2013 год, когда неожиданно объявил о своем решении отречься. В последние годы он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

Отречение папы стало первым в Ватикане за несколько веков. До этого в последний раз собор в Констанце принял отставку папы Григория XII в 1414 году, одновременно низложив антипап Бенедикта XIII и Иоанна XXIII. Единственным папой, который ранее добровольно отказался от трона, был Целестин V в 1294.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер, бывший мюнхенский архиепископ) также стал первым за несколько столетий римским папой из Германии.

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Маргарита Головатенко
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